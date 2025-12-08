Бесценный металл. «Норникель» запустил обновленное производство кобальта

В Мончегорске после масштабной реконструкции перезапущено единственное в России производство высокочистого электролитного кобальта. Проект «Норникеля», обошедшийся компании в 5,3 млрд рублей, возвращает стране доступ к стратегически важному металлу, который играет ключевую роль в развитии высокотехнологичных отраслей экономики. Запуск нового цеха выводит предприятие на уровень, позволяющий России увереннее закрепляться на глобальном рынке редких и высокотехнологичных материалов. Как именно это может повлиять на позиции страны — в материале «Газеты.Ru».

На фоне стремительного роста мировой потребности в аккумуляторах, электротранспорте и высокотехнологичной электронике спрос на кобальт увеличивается из года в год. Если десять лет назад он считался нишевым металлом, то сегодня входит в число ключевых сырьевых позиций мировой промышленности. Поэтому перезапуск модернизированного производства кобальта на Кольской ГМК стал важным событием, как для региона, так и для всей отрасли цветной металлургии. В этих условиях наличие в России собственного современного производства становится критическим фактором технологической устойчивости страны.

Обновление

Пожар 2022 года, который разрушил прежнее кобальтовое отделение, стал серьезным вызовом для компании. «Норникель» был вынужден временно ограничиться переработкой концентрата, что снижало добавленную стоимость продукции. Новый цех позволяет полностью закрыть последствия аварии и увеличивает мощности предприятия. Теперь объем производства достигнет 3000 тонн металлического кобальта в год против прежних 2500 тонн.

Реконструкция заняла почти три года и включала глубокое обновление всей производственной инфраструктуры. Были модернизированы технологические линии, расширены участки подготовки сырья, установлены новые системы газоочистки и водоподготовки. Усилены требования к промышленной и экологической безопасности, являющимся одним из ключевых направлений, на котором компания делает акцент в последние годы.

Особое внимание уделено импортонезависимости. Большая часть программного обеспечения, элементов автоматизации и комплексов управления — отечественная. Внедрение российской автоматизированной системы управления технологическими процессами стало особенно значимым в условиях глобальных ограничений и необходимости формировать собственные технологические цепочки.

Технология мирового уровня

Мончегорское производство работает по хлоридной экстракционно-электролизной технологии, разработанной инженерами «Норникеля». В мировой практике подобные схемы относятся к числу наиболее эффективных. Они совмещают высокую извлекаемость металла, экологичность и возможность строгого контроля качества конечного продукта.

Получаемый в Мончегорске кобальт имеет чистоту 99,9% — это стандарт высших международных марок. Именно такой металл используется в литий-ионных батареях, компонентах электроники и специальных сплавах. Автоматизация нового цеха позволяет контролировать процесс на каждом этапе — от растворения сырья до финального электролиза.

Значение кобальта сложно переоценить. Он входит в состав катодных материалов литий-ионных аккумуляторов и обеспечивает их основные эксплуатационные свойства: энергоемкость, стабильность работы, устойчивость к перегреву и увеличенный ресурс. Кобальт присутствует в аккумуляторах смартфонов, ноутбуков, игровых приставок, умных часов и бытовой электроники, а также в батареях электромобилей — включая автомобили Tesla и ряд крупнейших мировых брендов.

Но роль кобальта не сводится к аккумуляторам. Он незаменим в производстве жаропрочных сплавов, используемых в авиации и космической технике, применяется в катализаторах нефтехимии, магнитных материалах, медицинском оборудовании и сложной электротехнике. Устойчивость к высоким температурам, механическая прочность и способность улучшать структуру сплавов делают его одним из ключевых конструкционных элементов современной промышленности.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост мирового потребления кобальта: электротранспорт продолжает увеличивать долю на автомобильном рынке, а аккумуляторные системы становятся основой для развития возобновляемой энергетики.

Пресс-служба «Норникеля»

Экономический эффект

Запуск нового производства позволяет «Норникелю» перейти от выпуска промежуточного сырья к поставкам высококачественного металла с высокой добавленной стоимостью. Это важный шаг в сторону технологического развития компании и укрепления ее позиций на глобальном рынке редкометалльной продукции.

«Производство электролитного кобальта на Кольской площадке «Норникеля» – это уникальный проект по созданию востребованной продукции высокого качества. Оно полностью закроет потребности российских потребителей в этом металле. А также повысит экономическую эффективность компании, так как позволит перерабатывать кобальтовый концентрат в металлическую форму, востребованную в различных отраслях промышленности», — отмечает вице-президент «Норникеля», директор Заполярного филиала компании Александр Леонов.

Для Мурманской области перезапуск означает новые рабочие места, укрепление компетенций инженерного персонала и рост налоговых поступлений. Кольская ГМК остается одним из крупнейших работодателей региона, а модернизация предприятия способствует закреплению молодежи и специалистов в моногородах.

Глобальный контекст

Мировой рынок кобальта остается крайне концентрированным. Около 70% добычи приходится на Демократическую Республику Конго, а большая часть производственных мощностей по переработке находится в Китае. Это делает отрасль уязвимой к геополитическим и логистическим рискам: любые изменения в цепочках поставок могут привести к дефициту и росту цен.

На этом фоне запуск собственного высокотехнологичного производства в России приобретает особую значимость. Мончегорский цех уменьшает зависимость страны от зарубежных поставок и укрепляет контроль над критически важными материалами. Для мировой экономики наличие альтернативных производителей также играет важную роль: диверсификация рынка повышает его устойчивость.

Проект в Мончегорске отражает общую тенденцию — переход к развитию полной технологической цепочки внутри страны. От добычи сырья до выпуска металлического кобальта и, в перспективе, аккумуляторных компонентов — такой подход позволяет эффективнее развивать электротранспорт, промышленную электронику и высокотехнологичное оборудование.

Современные аккумуляторные технологии, транспорт будущего, аэрокосмическая промышленность, цифровые устройства — все эти направления требуют материалов, способных работать в сложных условиях. Кобальт — один из них. Модернизация и запуск нового производства становятся вкладом в формирование технологической базы, способной поддерживать промышленный рост в долгосрочной перспективе.