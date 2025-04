Драйвер развития инноваций: в чем сила российских банков

В марте прошло вручение наград премии Fintech India Innovation Awards в рамках международной выставки Fintech India Expo 2025. Российскому Альфа-Банку экспертное жюри присудило победу сразу в двух номинациях — «Мировой лидер в сфере финтеха» (Global Leader in Fintech) и «Лучшее в мире применение ИИ в финтехе» (Best Global Use of AI in FinTech). Журналисты индийского делового диджитал-журнала Fintech Watch решили выяснить, каким образом российские банки применяют искусственный интеллект, будучи четвертым по значимости партнером Индии в сфере внешнеэкономической деятельности, и как это трансформирует взаимодействие с клиентами. «Газета.Ru» приводит некоторые выдержки из аналитики от индийских экспертов.