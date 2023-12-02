Первоначальный взнос по льготной ипотеке снова повысят Хуснуллин заявил о планах повышения первоначального взноса по льготной ипотеке

Вице-премьер Марат Хуснуллин анонсировал повышение первоначального взноса по льготной и семейной ипотеке. По его словам, это нужно для регулирования объема выдачи займов. В сентябре взнос уже повышали — с 15 до 20%.

В России хотят повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин во время встречи с журналистами, передает ТАСС.

«Ипотека будет развиваться. До 1 июня следующего года у нас действуют семейная и льготная ипотеки. Сейчас мы принимаем некоторый меры по увеличению первоначального взноса. <...> Объем выдачи ипотеки очень большой в настоящий момент. Мы смотрим, как регулировать объем выдачи до 1 июня по ипотеке», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что в этом году прирост ипотечных портфелей – совокупности выданных кредитов – составит более 3,5 трлн рублей. В 2022 году он составлял 2 трлн рублей.

Ранее размер первоначального взноса по льготной ипотеке повышали в сентябре, с 15 до 20% от стоимости жилья. В конце ноября Центральный банк РФ рекомендовал постепенно повышать процентные ставки по льготной ипотеке до рыночного уровня, чтобы снизить разницу цен на недвижимость на первичном и вторичном рынках жилья.

Рост цен обоснован

Хуснуллин назвал объяснимыми рост цен на квартиры в новостройках и разницу в цене за квадратный метр на первичном и вторичном рынках:

«Почему мы считаем, что старое жилье должно стоить столько же, сколько новое? <...> В силу <...> объективных причин у нас действительно выросла стоимость строительства, но мы этот рост <...> поддерживаем тем, что даем в том числе льготы на ипотеку».

Вице-премьер заявил, что стоимость квартиры в новостройке увеличилась из-за роста курса валюты, стоимости рабочей силы, строительных материалов, энергоносителей и финансовых услуг. Он отметил, что стоимость последних составляет 5-15% от квадратного метра. По его словам, в цену новостройки также закладываются расходы на создание инфраструктуры вокруг.

Спрос на новостройки упадет

Заместитель главы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин в конце ноября заявил, что спрос на новостройки упадет, цитирует РБК. Он считает, что необходимо субсидировать ставки по кредитам подрядчиков и застройщиков, чтобы компенсировать снижение.

«В ближайшие полгода спрос на первичном рынке сократится в связи с теми решениями, которые будут в ближайшее время приняты, поэтому эффективная ставка по проектному финансированию станет 9-10%», – добавил Стасишин.

Замглавы Минстроя не уточнил, какие именно решения планируют принять.

По его словам, субсидирование нужно, чтобы во время снижения спроса застройщики обанкротились. Стасишин заметил, что в этой ситуации будет тяжело найти дополнительные деньги для расселения аварийного жилья. Он добавил, что для этих целей нужно использовать возможности инфраструктурных облигаций и комплексного развития территории.

Льготная ипотека

С 2018 года в России действует ряд ипотечных программ с господдержкой. В основном, они распространяются либо на строящееся жилье, либо на готовое, но от застройщика. Существуют семейная, дальневосточная, сельская, военная ипотеки и для IT-специалистов. Кроме этого, в некоторых регионах есть система поддержки бюджетников: врачей и учителей.

В 2020 году, во время пандемии COVID-19, спрос на жилье упал, а застройщики были на грани банкротства. Тогда президент России Владимир Путин поручил ввести льготную ипотеку:

«Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, поддержать и наших граждан, и строительную отрасль».

Изначально ипотечный кредит выдавался россиянам под 6,5% годовых для покупки квартиры в новостройке. Условия по льготе менялись несколько раз, а ставка выросла до 8%.