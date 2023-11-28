«Это как детская сигарета»: крепость алкогольного мороженого предложили ограничить

Министерство финансов предлагает ограничить крепость алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов на уровне 1,2% (сейчас она может достигать 7–10%). Ведомство подготовило соответствующий проект распоряжения кабмина. Цель нововведения — оградить от употребления алкоголя детей и подростков.

Минфин России подготовил проект распоряжения, ограничивающий предельное содержание этилового спирта в мороженом и аналогичных замороженных десертах. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Крепость алкогольного мороженого не должна будет превышать крепости кваса, ароматических или пряных сиропов — 1,2 %», — говорится в сообщении.

Сейчас крепость замороженных десертов достигает 7–10 %, как в слабоалкогольных напитках, пояснили в Минфине.

При этом продажа алкогольного мороженого не ограничена. Этот продукт входит в перечень товаров-исключений списка спиртосодержащей продукции и не подпадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка и установленных им ограничений.

«В результате алкогольное мороженое может свободно продаваться в парках и вблизи детских учреждений. Ограничений, запрещающих продажу подобных десертов детям и подросткам, нет», — посетовали в Минфине.

В ведомстве уточнили, что документ предлагает внести ограничения предельного содержания спирта в мороженом, взбитых замороженных фруктовых десертах, плодово-ягодных, овощных, щербетах, смесях для их приготовления, сладком пищевом льде — по аналогии с напитками брожения, квасами, а также напитками на пряно-ароматическом растительном сырье.

«В Росалкогольтабакконтроле поддерживают предложение Министерства финансов. Реализация алкогольной продукции детям недопустима», — сообщили сотрудники ведомства в беседе с RT.

«Употребление крепких напитков станет для ребенка нормой»

В мае с инициативой ввести ограничения на продажу мороженого с алкоголем выступало Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области. Соответствующее предложение ведомство направило в Минфин.

Поводом для обращения стали планы бизнеса установить в регионе палатки для торговли мороженым с алкоголем. Амурские чиновники обратили внимание на яркое оформление торговых точек.

«По их мнению, владельцы палаток с таким десертом фактически предлагают к продаже алкоголь, несмотря на то, что это происходит завуалированным способом. Доступность такой продукции приведет к тому, что употребление крепких напитков станет для ребенка нормой и не вызовет к нему критического отношения, уверены в регионе», — писали «Известия».

Депутаты — за

С призывом запретить продажу алкогольного мороженого около школ, в ларьках и кафе выступал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

«Алкогольное мороженое, а иными словами крафтовое «мороженое, которое греет», лучше ограничить в продаже. Не надо продавать его около школ в палатках и кафе, все-таки оно по крепости доходит до 4-6 градусов. А получается, что любой школьник может купить стаканчик мороженого Б-52 и полакомиться, и опьянеть. Да, даже взрослым после такого мороженого нельзя за руль», — заявил Гаврилов РИА Новости.

В беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил, что поддерживает ограничение продажи алкомороженого. При этом депутат не согласен с тем, что такие правила можно распространить на конфеты с ликером и кондитерские изделия, пропитанные алкоголем.

«Там другая история. В конфетах — микродоза, есть такое понятие. Детям они как раз-таки противны изначально. Здесь переигрывать нельзя. Вот ромовая баба — это что такое? Честно говоря, не знаю, не пробовал никогда. Тирамису коньяком пропитывается. Это уже гонения на ведьм. Но когда мороженое с алкоголем — это я не знаю, как правильно объяснить. Это как детская сигарета, детское шампанское. Вы себе представьте, если детское шампанское с алкоголем было бы? Детское мороженое с алкоголем — то же самое», — заявил депутат.