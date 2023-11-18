«Будет термоядерный иск»: Илон Маск намерен судиться со СМИ и брендами

Американский миллиардер Илон Маск намерен обратиться в суд в связи с антисемитским скандалом, из-за которого крупные компании приостановили показ рекламы в социальной сети X. Как оказалось, несмотря на обещанную регуляцию, баннеры брендов появляются рядом с постами, которые по экспертной оценке можно отнести к направленным на разжигание ненависти. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск заявил, что 20 ноября компания подаст в суд на все организации, которые выступили против нее. Это связано с «антисемитскими» постами миллиардера в его же соцсети.

«В понедельник за долю секунды будет открыт иск. X Corp подает термоядерный иск против СМИ и всех, кто участвовал в этом мошенническом нападении на нашу компанию», — написал Маск.

Обвинение в антисемитизме

Все началось с того, что Маск ответил на пост, в котором говорилось, что еврейские общины якобы продвигают особый тип диалектической ненависти к белым. Причем его используют и в отношении евреев, только вот они выступают против этого. Кроме того, пользователь написал про «орды меньшинств», которые наполняют западные страны.

«Вы на самом деле говорите правду», — написал миллиардер.

Кроме этого, Маск обвинил организацию, которая занимается борьбой с антисемитизмом – Антидиффамационную лигу (ADL), – в том, что они пропагандируют «расизм в отношении белых людей». При этом он отметил, что не все еврейские общины ненавидят белых.

Проект Media Matters обратил внимание на сообщение Маска, написав, что бизнесмен «поддерживает теорию антисемитского заговора», поэтому «X размещает рекламу Apple, Bravo, IBM, Oracle и Xfinity рядом с пронацистским контентом». В Media Matters заявили, что из-за вызванного Маском хаоса, реклама этих компаний появилась в националистических и неонацистских аккаунтах, которые выступают за насилие.

В ответ на это сразу несколько крупных корпораций приостановили свою рекламу в X. В их число вошли Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount и Sony Pictures, Comcast NBCUniversal, пишет журнал Hollywood Reporter.

«IBM совершенно не терпит разжигания ненависти и дискриминации, и мы немедленно приостановили всю рекламу на X, пока расследуем эту совершенно неприемлемую ситуацию», — заявили в компании.

Когда Маск купил соцсеть, некоторые бренды отказались сотрудничать с ним, поскольку по их мнению в X стал активно распространяться контент, разжигающий ненависть. Чтобы изменить мнение рекламодателей, еще в августе этого года генеральный директор X Линда Якарино уверяла, что посты компаний не окажутся рядом с потенциально токсичным контентом. Она добавила, что они ввели специальные меры контроля. Недавняя публикация Media Matters показала, что контроля не всем оказалось недостаточно.

Согласно данным Hollywood Reporter, Disney и Apple являются самыми крупными рекламодателями X. По этой причине их решение о приостановке рекламы особенно тревожит платформу.

«Любой, кто выступает за геноцид какой-либо группы, будет отстранен от данной платформы», – написал Маск позднее.

Не первый антисемитский скандал

В сентябре этого года Маск грозился подать в суд на ADL, пишет TechCrunch. По мнению бизнесмена, компания клевещет и на него, и на X, обвиняя в антисемитизме.

«Чтобы очистить имя нашей платформы в вопросе антисемитизма, похоже, у нас нет другого выбора, кроме как подать иск о клевете против Антидиффамационной лиги… о, ирония!», — написал Маск.

Миллиардер добавил, что сам он выступает против антисемитизма, однако поддерживает свободу слова. По словам Маска, ADL давит на рекламодателей, из-за чего доходы от рекламы X упали на 60%.

Организация уже давно обвиняет платформу в антисемитизме. Еще в 2016 году ADL опубликовал отчет, согласно которому в тогда еще Twitter зафиксировали рост антисемитских постов, разжигающих ненависть в отношении журналистов.