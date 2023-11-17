В США заявили, что Россия вдвое увеличила вложения в госдолг. ЦБ это опроверг

Стало известно, что объем российских вложений в гособлигации США за месяц увеличился более чем в два раза: с $31 млн в августе до $73 млн в сентябре. Центробанк заявил, что не приобретает эти бумаги. Вероятно, рост инвестиций российских резидентов мог произойти за счет частных компаний из России.

У Банка России нет казначейских обязательств США. Об этом со ссылкой на регулятора сообщили несколько российских информагентств.

«Мы эти бумаги не приобретаем. Информацию по объему вложений различных стран в эти бумаги может прокомментировать только Казначейство США», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Центробанка.

Ранее 17 ноября Минфин США опубликовал данные, из которых следует, что объем российских вложений в гособлигации США увеличился с $31 млн в августе до $73 млн в сентябре. В статистике учитываются как государственные, так и частные инвестиции.

Директор департамента корпоративных финансов инвестиционной компании «ИВА Партнерс» Артем Тузов в разговоре с РБК предположил, что это могут быть «прямые счета в американских брокерах».

«Как ни странно, там граждане и компании РФ продолжают вполне комфортно торговать. Если посмотреть раскрытые Минфином США данные по вложениям РФ в UST (гособлигации США), видно, что они практически полностью сократились с 2022 года. Различные «технические» покупки для обмена активами с иностранцами через ценные бумаги могут быть. И возможно будут только нарастать, поскольку валютные платежи сейчас ограничены для таких операций. На обсуждаемые объемы частные инвесторы ничего купить не могли. Это явно крупный капитал. Впрочем, в инвестиционных целях покупка UST имеет смысл при текущей ставке ФРС. Частные лица с несколькими паспортами могут считать, что санкции их не затронут, и инвестировать», — сказал Тузов.

Доллар в России стали любить чуть меньше

«Ведомости» пишут, что ЦБ РФ начал распродавать американские госбумаги в апреле 2018 года — на фоне очередного раунда антироссийских санкций.

«В тот месяц их объем сократился почти вдвое, с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд. К февралю 2020 г. этот показатель снизился до $12,58 млрд», — напоминает издание.

«Мы не собираемся делать никаких резких движений, не собираемся никак отказываться от доллара. Мы применяем его и будем применять настолько, насколько финансовые власти Соединенных Штатов не будут препятствовать использованию доллара в расчетах», — говорил президент РФ Владимир Путин в 2018 году.

И сейчас у России нет цели дедолларизации национальной и мировой экономики, говорит Путин.

«Преследуя сиюминутные конъюнктурные политические цели — это еще вопрос, правильные ли это цели с точки зрения интересов самих Соединенных Штатов, — они подрывают свое могущество, в том числе в сфере мировых финансов. Потому что, используя доллар как инструмент вооруженной борьбы, а по-другому и не скажешь, они порождают сомнения в надежности американской валюты и как расчетного инструмента в мировой торговле, и как средства накопления, средства резервов», — заявил Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме летом 2023 года.

Частные инвесторы вынуждены ждать возмещения ущерба Украине

Как бы то ни было, на Западе оказались заблокированными российские активы на сумму более $330 млрд, следует из данных Министерства финансов США. Это примерно половина золотовалютных резервов страны, признал министр финансов Антон Силуанов.

Министры иностранных дел стран G7 на встрече в Токио 8 ноября заявили о намерении держать активы РФ замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный Украине.

«Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться заблокированными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб, причиненный Украине», — говорится в заявлении.

У России есть «моральные и юридические основания» заблокировать активы G7, которые находятся в России, заявил в ответ в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Активы более 3,5 млн российских граждан на сумму полтора триллиона рублей остаются вне доступа.