«Это счастливая случайность». Москвичка не знала, что покупает квартиру Зеленской в Крыму

Пентхаус первой леди Украины Зеленской продали на аукционе за 44,3 млн руб. Купила недвижимость предприниматель из Москвы — Ольга Липовецкая. Ее муж утверждает, что о принадлежности квартиры жене президента Украины им с супругой стало известно в «последний момент». Осенью 2022 года в Крыму решили национализировать имущество организаций и лиц, связанных с украинской властью. Квартира Зеленской отошла российскому государству в мае 2023 года. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Продано за 44,3 млн рублей

Национализированную квартиру на южном берегу полуострова Крым, принадлежавшую жене президента Украины Владимира Зеленского Елене, продали на открытом аукционе за 44,356 млн руб., следует из данных площадки «ГИС Торги». Сделку подтвердили РИА Новости в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений Крыма.

«Квартира, расположенная по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт Ливадия, ул. Батурина, д. 44 А, кв. 501, продана на аукционе за 44 млн 356 тыс. руб.», — сказали в ведомстве.

По данным министерства, аукцион состоялся 30 октября в электронном формате, в нем принимали участие два человека. Шаг аукциона составлял 1,2 млн руб. Стартовая цена квартиры площадью 119,5 кв. м, с видом на Черное море, расположенной на пятом этаже в элитном жилом комплексе «Император» на территории Ливадийского парка составляла 24,6 млн руб. Аукцион выиграла Ольга Липовецкая. Кроме нее к аукциону допустили Юлию Кальницкую.

По данным из открытых источников, Липовецкая занимается бизнесом — в Москве у нее зарегистрирован статус индивидуального предпринимателя в сфере недвижимости. Также предприниматель занимается ремонтом квартир.

Семья Липовецкой

Как рассказала покупательница Telegram-каналу «Mash на волне», дом она приобрела для своей семьи, ей нравится крымский климат. По ее словам, приобретенные ей апартаменты не стоят особого внимания.

«Мы обычная семья, просто смотрели для себя, и все», — сказала она.

По данным Telegram-канала, муж Липовецкой — адвокат из Москвы Иван Тучков. Карьеру он начинал в УВД ЦАО, где проработал шесть лет. В том числе он защищал одного из фигурантов уголовного дела о хищении 330 млн руб. у «Роскосмоса». В 2021 году мужчина искал работу. В резюме на должность «Менеджера по работе с государственными органами» он обещал персональное юридическое сопровождение спецсубъектов и членов их семей.

Тучков рассказал «Известиям» ,что супруги не были в курсе, кому именно принадлежала квартира.

«Это счастливая случайность и все», — сказал Иван, отметив, что лишь в «последний момент» узнал о принадлежности недвижимости первой леди Украины.

Национализация квартиры

Елена Зеленская купила пентхаус в Крыму в 2013 году за $164 тыс. О продаже ее квартиры в министерстве имущественных и земельных отношений Крыма сообщили 11 октября. Организатором аукциона выступила распорядительная дирекция имущества Республики Крым.

Глава региона Сергей Аксенов в октябре 2022 года поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с украинской властью. Всего с того периода в Крыму национализировали около 750 объектов. В конце 2022 года Аксенов заявил, что квартиру семьи Зеленского в Ливадии могут передать во владение государству «из принципа». В том числе эту квартиру хотели отдать малообеспеченным семьям или создать в этих апартаментах музей борьбы с нацизмом.

О передаче государству в собственность квартиры Зеленской стало известно 24 мая. Глава парламента Крыма Владимир Константинов 20 сентября оценил рыночную стоимость этой недвижимости в 23,9 млн руб.

Как заявил тогда Константинов, деньги от продажи всего национализированного имущества олигархов и политиков Украины пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов Республики Крым.