«Заявки принимаются». Как можно получить квартиру Зеленского в Крыму

Национализированная квартира президента Украины Владимира Зеленского и его супруги Елены в центре поселка Ливадия в Ялте стала самым востребованным лотом на открытых аукционах, сообщил председатель государственного совета республики Владимир Константинов.
«Сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже жилых помещений, включая квартиру четы Зеленских — этот объект самый востребованный на торгах из размещенных торговых объектов и объектов санаторно-курортного назначения»,
— написал он в своем Telegram.
Недвижимость Зеленского выставили на продажу на прошлой неделе. Аукцион пройдет в электронной форме 30 октября. Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 26 октября.
Общая площадь квартиры — 119,5 кв. м. Она находится на пятом этаже, а с балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом.
Начальная стоимость лота — 24,6 млн рублей. Он размещен на официальном портале «ГИС Торги», организатором аукциона выступила распорядительная дирекция имущества Республики Крым.
«После возвращения»
Елена Зеленская купила квартиру в жилом комплексе «Император» в поселке Ливадия на побережье Черного моря в апреле 2013 года. Тогда же недвижимость была официально задекларирована. Весной 2014-го Крым стал российским регионом. В пресс-службе Зеленского заявили, что семья президента намерена пользоваться квартирой «только после обязательного возвращения Крыма в Украину».
«Недвижимость была приобретена по рыночной цене. При этом в Украине были уплачены все обязательные налоги и сборы. Из-за незаконной аннексии Крыма Россией семья Зеленских никогда не пользовалась этой недвижимостью. Договор купли-продажи нотариально был зарегистрирован в Киеве», — отметили в Киеве.
Более миллиарда рублей
Как сообщил Константинов, с начала 2023 года в Крыму в рамках конкурсных процедур реализовали национализированное недвижимое имущество «граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия», на общую сумму 820 млн рублей. Всего было продано восемь лотов, средства поступили в бюджет республики.
До конца года власти Крыма собираются продать на аукционах еще 19 лотов. В результате их реализации в бюджет республики поступит более 1 млрд рублей.
В перечень подлежащего национализации имущества иностранных граждан, к примеру, входят активы украинских олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича и Сергея Таруты.
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с украинской властью осенью прошлого года. К настоящему моменту всего национализировали около 750 объектов. На производственных объектах постепенно ввели временные администрации, коллективы продолжили работать.