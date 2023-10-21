«Заявки принимаются». Как можно получить квартиру Зеленского в Крыму

Вид на здание жилого комплекса «Император», в котором находится национализированная квартира супруги президента Украины Елены Зеленской, Крым, 21 октября 2023 года

Квартира в Ялте с видом на Черное море и Ливадийский дворец, которую первая леди Украины Елена Зеленская приобрела незадолго до вхождения Крыма в состав России, скоро уйдет с молотка. Власти полуострова национализировали недвижимость и выставили на аукцион с первоначальной ценой в 24,6 млн рублей. Всего до конца года в республике собираются реализовать 19 лотов и пополнить таким образом бюджет на более чем 1 млрд рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Национализированная квартира президента Украины Владимира Зеленского и его супруги Елены в центре поселка Ливадия в Ялте стала самым востребованным лотом на открытых аукционах, сообщил председатель государственного совета республики Владимир Константинов.

«Сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже жилых помещений, включая квартиру четы Зеленских — этот объект самый востребованный на торгах из размещенных торговых объектов и объектов санаторно-курортного назначения»,

— написал он в своем Telegram.

Недвижимость Зеленского выставили на продажу на прошлой неделе. Аукцион пройдет в электронной форме 30 октября. Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 26 октября.

Общая площадь квартиры — 119,5 кв. м. Она находится на пятом этаже, а с балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом.

Начальная стоимость лота — 24,6 млн рублей. Он размещен на официальном портале «ГИС Торги», организатором аукциона выступила распорядительная дирекция имущества Республики Крым.

«После возвращения»

Елена Зеленская купила квартиру в жилом комплексе «Император» в поселке Ливадия на побережье Черного моря в апреле 2013 года. Тогда же недвижимость была официально задекларирована. Весной 2014-го Крым стал российским регионом. В пресс-службе Зеленского заявили, что семья президента намерена пользоваться квартирой «только после обязательного возвращения Крыма в Украину».

«Недвижимость была приобретена по рыночной цене. При этом в Украине были уплачены все обязательные налоги и сборы. Из-за незаконной аннексии Крыма Россией семья Зеленских никогда не пользовалась этой недвижимостью. Договор купли-продажи нотариально был зарегистрирован в Киеве», — отметили в Киеве.

Более миллиарда рублей

Как сообщил Константинов, с начала 2023 года в Крыму в рамках конкурсных процедур реализовали национализированное недвижимое имущество «граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия», на общую сумму 820 млн рублей. Всего было продано восемь лотов, средства поступили в бюджет республики.

До конца года власти Крыма собираются продать на аукционах еще 19 лотов. В результате их реализации в бюджет республики поступит более 1 млрд рублей.

В перечень подлежащего национализации имущества иностранных граждан, к примеру, входят активы украинских олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича и Сергея Таруты.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с украинской властью осенью прошлого года. К настоящему моменту всего национализировали около 750 объектов. На производственных объектах постепенно ввели временные администрации, коллективы продолжили работать.