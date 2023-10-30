Согласились не все. Мобильные операторы возвращают бесплатную раздачу интернета

«Мегафон», «Билайн» и Tele2 отменили плату за раздачу интернета с мобильных устройств, выполнив соответствующее требование Федеральной антимонопольной службы. «Мегафон» раздачу уже не тарифицирует. «Билайн» отменит плату на тарифах с лимитными пакетами до 1 декабря (по безлимитным еще идет оценка). Теlе2 отменит плату для новых абонентов с 22 ноября, с 19 декабря — для всех абонентов. В МТС же требование ФАС выполнять не стали, уведомив службу о том, что не видят в своих действиях ущемления интересов абонентов.

«Мегафон», «Билайн» и Tele2 отменили плату за раздачу интернета с устройств. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в своем Telegram-канале.

«Мегафон», «Билайн» и Tele2 отчитались об исполнении предупреждения службы», — говорится в сообщении.

ФАС уточнила, что «Мегафон» отменил плату с 23 октября.

«В течение месяца могут наблюдаться отдельные технические сбои в связи с отменой тарификации функции по раздаче», — предупредили в ФАС.

Теле2 отменит плату для новых абонентов с 22 ноября, с 19 декабря — для всех абонентов.

«Билайн» отменит плату на всех тарифах с лимитными пакетами интернета до 1 декабря. Оператор проводит оценку, когда сможет отменить плату на безлимитных тарифах.

«С учетом сроков на техническую реализацию принято решение о продлении сроков исполнения предупреждений», — добавили в ФАС.

Несмотря на требование ФАС, руководство МТС решило продолжить списывать деньги за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. В компании отметили, что подобная мера якобы не ущемляет интересы пользователей.

Поступило много жалоб

ФАС обязала «большую четверку» операторов отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств 18 сентября.

«Ведомство установило, что операторы связи навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств. В антимонопольную службу поступило большое количество обращений абонентов сотовых операторов», — сообщила служба.

Ведомство увидело в действиях операторов признаки нарушения антимонопольного законодательства, выдало предупреждения о прекращении подобных действий и пригрозило возбудить дела.

В ФАС уточнили, что в августе 2023 года специалисты направляли операторам «большой четвёрки» запросы «с целью установить все обстоятельства и детали». Но достаточного экономического, технологического либо иного обоснования компании не предоставили.

«С одной стороны, операторы резко это начали коммерциализировать. А ФАС, естественно, хочет, чтобы услуги были доступны, цены не росли. Аргументы операторов понятны, поэтому будем как-то пытаться найти баланс и с операторами, и с ФАСом. Естественно, мы считаем, что здесь надо искать золотую середину», — комментировал глава Минцифры Максут Шадаев в сентябре.