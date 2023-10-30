Согласились не все. Мобильные операторы возвращают бесплатную раздачу интернета

«Мегафон», «Билайн» и Tele2 отменили плату за раздачу интернета с устройств. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в своем Telegram-канале.
«Мегафон», «Билайн» и Tele2 отчитались об исполнении предупреждения службы», — говорится в сообщении.
ФАС уточнила, что «Мегафон» отменил плату с 23 октября.
«В течение месяца могут наблюдаться отдельные технические сбои в связи с отменой тарификации функции по раздаче», — предупредили в ФАС.
Теле2 отменит плату для новых абонентов с 22 ноября, с 19 декабря — для всех абонентов.
«Билайн» отменит плату на всех тарифах с лимитными пакетами интернета до 1 декабря. Оператор проводит оценку, когда сможет отменить плату на безлимитных тарифах.
«С учетом сроков на техническую реализацию принято решение о продлении сроков исполнения предупреждений», — добавили в ФАС.
Несмотря на требование ФАС, руководство МТС решило продолжить списывать деньги за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. В компании отметили, что подобная мера якобы не ущемляет интересы пользователей.
Поступило много жалоб
ФАС обязала «большую четверку» операторов отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств 18 сентября.
«Ведомство установило, что операторы связи навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств. В антимонопольную службу поступило большое количество обращений абонентов сотовых операторов», — сообщила служба.
Ведомство увидело в действиях операторов признаки нарушения антимонопольного законодательства, выдало предупреждения о прекращении подобных действий и пригрозило возбудить дела.
В ФАС уточнили, что в августе 2023 года специалисты направляли операторам «большой четвёрки» запросы «с целью установить все обстоятельства и детали». Но достаточного экономического, технологического либо иного обоснования компании не предоставили.
«С одной стороны, операторы резко это начали коммерциализировать. А ФАС, естественно, хочет, чтобы услуги были доступны, цены не росли. Аргументы операторов понятны, поэтому будем как-то пытаться найти баланс и с операторами, и с ФАСом. Естественно, мы считаем, что здесь надо искать золотую середину», — комментировал глава Минцифры Максут Шадаев в сентябре.