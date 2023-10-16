Проблема в юанях. На Западе сообщили о задержке поставок российской нефти в Индию

Правительство Индии задержало оплату семи партий российской нефти, которую ожидают местные НПЗ. Сырье должно было поступить еще в конце сентября. Источники Reuters сообщили, что местным чиновникам не нравятся участившиеся случаи оплаты по счетам за российские энергоносители в китайских юанях. Запретить компаниям расплачиваться в этой валюте правительство не может, но у властей есть «некоторые» рычаги воздействия. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Заблокировать юань

Индийские чиновники задержали оплату как минимум семи партий российской нефти, которую должны были получить в конце сентября местные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение источника из сферы нефтеперерабатывающей промышленности.

Задержку объяснили тем, что властям азиатской страны не нравятся участившиеся за последнее время случаи проведения оплаты в китайской валюте вместо рупий. Альтернативным вариантом для расчетов помимо юаня рассматривали арабский дирхам, но от оплаты в этой валюте отказались российские поставщики нефти.

Рычаги давления

По словам представителя индийского минфина, власти страны не имеют полномочий запретить частным компаниями закупать нефть у российских поставщиков за китайские юани. Однако правительство может замедлять сроки проведения оплаты в китайской валюте с помощью своих рычагов воздействия на компании в стране.

«Это не запрещено, и если у частной фирмы есть юани для расчетов по своей торговле. Правительство не остановит это (продажу российской нефти индийским НПЗ за юани), но оно не будет ни поощрять, ни облегчать такую торговлю», — отметил собеседник Reuters из минфина Индии.

По данным агентства, сентябрьские поставки пока не сорвались окончательно, контролируемые государством индийские НПЗ занимаются поиском альтернативных способов расчета.

Проблема с рупиями

До санкций Евросоюза и США Россия и Индия рассчитывались в американских долларах при продаже энергоносителей. Затем Москва и Нью-Дели договорились о об использовании альтернативных валют, компании начали расплачиваться в рублях, рупиях, дирхамах.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 5 мая заявил, что Россия в торговых взаиморасчетах с Индией накопила «миллиарды» ограниченно конвертируемых рупий на счетах в индийских банках, которые не может использовать.

«Это проблема. Нам нужно использовать эти деньги. <...> эти рупии должны быть переведены в другую валюту. Вопрос обсуждается», – сказал министр.

За день до этого Reuters со ссылкой на сообщение индийских источников в правительстве сообщило о приостановке переговоров по торговле в рупиях между Москвой и Нью-Дели. Один из собеседников агентства тогда подчеркнул, что индийская сторона «испробовала все, что могла, чтобы попытаться заставить это работать». Другой собеседник сказал, что страны проводят платежи преимущественно в долларах США, а также в дирхамах и «нескольких других валютах».

3 июля источники агентства сообщили, что индийские НПЗ начали оплачивать часть импорта нефти из России в китайских юанях, если российские банки не принимали у них платежи в долларах.

Россия — Индия — Европа

Проблемы с расчетами не помешали наращиванию поставок сырья. С января по май 2023 года, по данным индийского минпромторга, Россия поставила в Индию почти 37 млн т нефти, что почти в 11 раз больше, чем за тот же период прошлого года. За весь 2022 год Индия купила 33,4 млн т российской нефти.

Весной Индия стала лидером по объему поставок очищенной нефти в страны Европы. Как написало агентство Bloomberg 28 апреля, экспорт переработанной нефти из Индии в Европу в апреле превысит 360 тыс. баррелей в день, что позволит южноазиатской республике опередить Саудовскую Аравию и стать главным поставщиком этого энергоносителя в Европу благодаря рекордным закупкам дешевой российской нефти.