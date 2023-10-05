«Мы нашли злоупотребления». ФАС требует снизить цены на заправках

Федеральная антимонопольная служба потребовала, чтобы нефтяные компании и независимые автозаправочные станции снизили цены на бензин до экономически обоснованного уровня. Руководитель ФАС Максим Шаскольский заявил, что потребители на внутреннем рынке, в том числе сельхозпроизводители, должны быть обеспечены топливом. Российский президент Владимир Путин ранее отмечал рост розничных цен на бензин и призывал правительство плотнее работать с топливными компаниями. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский сообщил журналистам, что крупные нефтяные компании и независимые АЗС должны снизить цены на топливо, передает ТАСС.

«Это должен быть экономически обоснованный уровень», – сказал Шаскольский, отвечая на вопрос о том, какой же должна быть цена.

По словам руководителя ФАС, потребители на внутреннем рынке, в том числе сельхозпроизводители, должны иметь достаточно топлива.

«Сейчас меры приняты, привели к снижению цены во всех сегментах рынка моторных топлив. Это позволяет закупить впрок по хорошим ценам», – добавил глава Шаскольский.

Однако, по словам главы ФАС, не стоит перебарщивать с мерами регуляции цены топлива.

«Компании не в простом положении находятся. Нужно учитывать ситуацию и необходимость инвестиций, развития, поддержания добычи, поддержания работы на полную мощность самих заводов», – сказал Шаскольский.

Глава ФАС добавил, что в России не должны быть снижены объемы нефтепереработки из-за мер регуляции. По словам Шаскольского, сейчас служба проверяет компании среднеоптового сегмента на рынке топлива, найденные нарушения сотрудники фиксируют.

«Пока мы нашли злоупотребления в отдельных компаниях, по ним идет проверка – это трейдеры, а также нефтебазы», – добавил он.

По данным главы ФАС, ведомство изучает предложения по возможности регулирования топливного рынка с помощью схем, которые используются при регулировании экспорта удобрений.

Жесткие регуляторные меры

21 сентября российское правительство ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. По словам первого замглавы Минэнерго Павла Сорокина, срок его действия зависит от насыщения рынка и результатов действия этой меры.

До введения ограничения ФАС отправило компаниям письмо с требованием снизить цены на топливо на АЗС. При этом в ведомстве подчеркнули, что несоблюдение этой меры будет рассматриваться как признак нарушения антимонопольного законодательства.

25 сентября в ограничения внесли корректировки. Так, в Южную Осетию и Абхазию разрешили экспортировать бензин и дизель. Также разрешили вывозить топливо в рамках межправительственных соглашений, в том числе в страны Евразийского экономического союза, и поставлять бензин для воинских формирований, находящихся за границами РФ. Кроме этого, физическим лицам разрешили транспортировать топливо для личного использования.

27 сентября российский президент Владимир Путин провел совещание с кабмином. Он призвал правительство плотнее работать с топливными компаниями из-за растущих цен на бензин.

«Ясно, что экономика компаний и для нас важна – это курица, которая приносит золотые яйца, мы должны бережно к ним относиться, все понятно. Но тем не менее реагировать на происходящие события я бы попросил вас более оперативно», – сказал Путин.

Российский президент заявил, что некоторые граждане вынуждены ездить в другие регионы, чтобы закупиться бензином по низкой цене. По его словам, в некоторых субъектах РФ цена на топливо не только не снижается, но даже растет на фоне принятых мер. В качестве примера он привел Санкт-Петербург, где в сентябре цена литра бензина АИ-92 увеличилась на 8 руб. После запрета на экспорт бензина и дизельного топлива, цены изменились, однако в рознице цена дизеля все равно растет: 21 сентября он стоил 49,7 руб., а 26 сентября уже 51,6 руб.

«Меры приняты, а цены растут! Что там происходит в этих других звеньях – это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен»,– подчеркнул Путин.

Во время совещания вице-премьер Александр Новак предложил запретить экспортировать нефтепродукты, купленные в России. По его словам, такая мера ограничит возможность спекулятивных поставок на экспорт.

Новак считает, что рост цен связан с мировым ростом цен на нефть, курсом рубля и снижением скидок на экспортную российскую нефть Urals. Он утверждает, что за последние несколько месяцев цены на бензин выросли на 15%, а на дизельное топливо на 30%.

На совещании глава Минфина Антон Силуанов предложил выделить для регионов дополнительное финансирование, чтобы контролировать цены. Он выступает за системный подход:

«Можно какой-то определенный объем мазута закупать для государственных нужд, в первую очередь для регионов».

28 сентября Новак заявил, что ситуацию на рынке топлива необходимо менять, чтобы «привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов».