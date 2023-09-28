«Живем в состоянии гибридной войны»: Кремль объяснил необходимость роста трат на оборону на 68%

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что повышение расходов на оборону в 2024 году оправдано «гибридной войной» и СВО. По его словам, эти траты и должны быть высокими – в проекте бюджета они выросли на 68%. Министр финансов Антон Силуанов уверяет, что денег хватит «на то, что запланировано».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что повышение расходов на национальную оборону страны в 2024 году «абсолютно необходимо». Об этом он сказал на брифинге.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать рост оборонных расходов в бюджете страны на 68%.

«Очевидно, что такое повышение необходимо, абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны, которая развязана против нас, мы продолжаем специальную военную операцию, и это требует высоких расходов», — заявил чиновник.

Минфин предполагает, что общие расходы федерального бюджета составят 36,6 трлн рублей, доходы — 35 трлн рублей. При этом на национальную оборону планируется потратить 29,3% казны – порядка 6% ВВП России или 10,7 трлн рублей.

«Досталось полстакана, а хотелось бы ведро»

В 2023 году расходы «на гибридную войну и СВО» составляют 6,4 трлн рублей, утверждают в ведомстве.

На втором месте в проекте бюджета этого года — «Социальная политика», на нее выделили 7,71 трлн рублей (21,1% расходов бюджета), самый низкий показатель с 2011 года. В среднем в период с 2015 по 2021 год на соцполитику тратили до 28% годового бюджета страны.

На пленарной сессии Международного финансового форума министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что заложенных в проект бюджета на ближайшие три года денег хватит «на то, что запланировано»:

«Есть выражение, всем известное, что денег всегда не хватает. Но на то, что запланировано, хватит. Да, понятно, многие, когда бюджет сформировали, говорят: «Мне досталось полстакана, а хотелось бы ведро». Денег хватит».

Силуанов добавил, что «сколько бы денег ни было», к ним всегда нужны «голова и руки – тогда денег меньше можно тратить».

План на три года

22 сентября Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на грядущую трехлетку. В 2024 году соотношение доходов и расходов ожидается 35 трлн рублей к 36,6 трлн рублей; в 2025 году – 33,5 трлн рублей доходов к 34,4 трлн рублей расходов. В 2025 году власти страны ждут 34,1 трлн рублей доходов против 35,6 трлн рублей расходов. Таким образом, дефицит бюджета не будет выше 0,9-0,8% ВВП.

В текущем году дефицит может составлять 1,8% ВВП – 3,01 трлн рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федбюджета.

Бюджетная политика государства будет проводиться в русле «бюджетных правил», благодаря чему должны быть компенсированы внешние шоки и обеспечена макростабильность экономики.

25 сентября заместитель министра финансов Алексей Сазанов говорил о том, что повышения основных налогов, по проекту бюджета на 2024, 2025 и 2026 годы, не предполагается:

«Принято решение не повышать основные налоги. Соответственно, основной упор будет сделан на администрирование, поэтому только на следующий год план по доходам, которые администрируются ФНС, установлен на 14% плюс к этому году».

Использование денег главной российской «кубышки» — Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования дефицита федерального бюджета на всем прогнозном горизонте планируется только в 2024 году. Пополнять фонд власти собираются за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета за 2023–2025 годы.