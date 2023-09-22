Можно ли покупать алкоголь по водительским правам. Отвечают Минпромторг, депутат и юрист

Читатель «Газеты.Ru» рассказал, что в одном из сетевых магазинов ему не хотели продавать ему алкоголь по водительским правам — по словам продавца, для этого нужен паспорт. Такой запрет в магазине аргументировали разъяснениями Верховного суда: ВУ не включено в перечень документов, удостоверяющих личность, и не может заменять паспорт. Один из депутатов Госдумы рассказал «Газете.Ru», что россияне действительно не могут покупать алкоголь по водительским правам, — но в Минпромторге с такой трактовкой не согласились. Юрист разъяснил, кто прав. Ответ — в материале «Газеты.Ru».

В мае 2023 года Верховный суд РФ рассмотрел дело водителя, который перевозил опасный груз без паспорта. Сотрудникам ГИБДД, оставившим машину для проверки документов, водитель показал права, которых оказалось недостаточно — ему выписали штраф. Позднее водитель обжаловал решение. Районный суд встал на его сторону и отменил штраф, однако наложивший наказание сотрудник ГИБДД настаивал на своей правоте и подал жалобу сначала в областной суд, затем в кассационный, а после — в Верховный. Он постановил, что штраф выписан законно, поскольку водительские права не включены в утвержденный в 2019 году перечень документов, удостоверяющих личность, и не могут заменить паспорт. Именно на эти разъяснения ссылаются продавцы в магазинах.

Депутат Госдумы Борис Чернышов заявил «Газете.Ru», что продавцы действуют верно, поскольку разъяснения ВС РФ имеют «более весомую позицию», чем другие нормативно-правовые документы:

«Решения суда и разъяснения суда в этом вопросе имеют более весомую позицию, и их необходимо исполнять. Не может быть даже ведомственный нормативно-правовой акт выше решения суда, поэтому продавцы здесь поступают абсолютно верно. Продажа алкоголя регламентируется вопросами, связанными с возрастом. А их подтвердить может только документ, удостоверяющий личность. Мы можем показать удостоверение, условно, какого-то должностного лица, и магазин это не будут принимать, хотя занятия тех или иных должностей регулируются возрастом, например, не ниже 18 лет может занимать человек ту или иную должность, не ниже 21 года и так далее. Однако по этим документам продажа алкоголя не производится, потому что они не удостоверяют личность, согласно тем решениям, которые есть. И водительские удостоверения, согласно разъяснению суда, тоже не входят в этот перечень. Поэтому продавцы абсолютно правильно делают».

В Минпромторге РФ «Газете.Ru» опровергли информацию о том, что алкоголь нельзя купить по водительскому удостоверению.

Там отметили, что согласно указу ведомства от 2017 года права могут служить документом, позволяющим установить возраст покупателя.

«Федеральный закон запрещает продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. В случае возникновения сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у него документ, позволяющий установить возраст. Перечень соответствующих документов устанавливается уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. Правительство РФ наделило Минпромторг России утверждать перечень по согласованию с МВД России. На сегодняшний день действует приказ Минпромторга России от 31 мая 2017 г. № 1728 с перечнем документов, позволяющим установить возраст покупателя алкогольной продукции. На основании утвержденного перечня водительское удостоверение является именно документом, позволяющим установить возраст покупателя алкогольной продукции.

Таким образом, при розничной купле-продаже допускается отпуск алкогольной продукции в случае предъявления покупателем водительского удостоверения, подтверждающего его совершеннолетие, или иного документа, поименованного в перечне», — подчеркнули в Минпромторге.

Юрист Дарья Ахтырко согласна с профильным министерством — разъяснения Верховного суда не являются законодательным нормативно-правовым актом, поэтому покупатели имеют полное право предъявлять при покупке алкоголя водительское удостоверение, а не паспорт.

«Указ является нормативно-правовым актом, а решение Верховного суда не является нормативно-правовым актом и регулирует только те отношения, которые возникли между участниками этого дела. И в дальнейшем его разъяснения могут использоваться нижестоящими судами при рассмотрении аналогичных дел. То есть решение суда по сути разъясняет нормы права, которые применяются в обществе, но абсолютно не устанавливает их — и не является законом.

Решение Верховного суда не выше по юридической силе, поскольку они [с указом Минпромторга] находятся в разных плоскостях. У нас три ветви власти: судебная, исполнительная и законодательная. Они не соприкасаются и не конкурируют друг с другом», — заключила она.