«Квартиры, купленные в панике, подешевели». Как сохранить деньги в 2023 году

В неспокойные времена люди больше копить, чем тратить. По словам опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, в кризис лучше иметь финансовую подушку, которой хватит для оплаты расходов в течение трех-шести месяцев. Эти средства позволят не снизить качество жизни при таких форс-мажорах, как увольнение или временная нетрудоспособность. Как сохранить и приумножить личный капитал сейчас и в последующие годы – в нашем материале.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, сейчас сбережений нет у 27% россиян. Полтора года назад в отсутствии накоплений признавались 64% респондентов. Эти цифры подтверждают, что россияне во время кризиса придерживаются сберегательной модели поведения. И все же никто не застрахован от импульсивных трат, особенно на волне тревожных новостей.

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин отмечает, что такие покупки никогда не доводят до добра.

«Это касается не только потребительских товаров и услуг, но и товаров длительного пользования. Например, квартиры, купленные в панике в декабре 2014 года или марте 2022-го подешевели даже в рублях в последующий год», — заявил он.

Поэтому свободные деньги лучше минимум — сохранить, максимум — приумножить. Основными инструментами для этого сейчас являются банковский депозит и накопительный счет, а на фондовом рынке — облигации федерального займа, классические облигации и акции.

Кроме того, можно заработать, инвестируя в недвижимость.

Сохранить и приумножить сбережения

Ставки по вкладам и накопительным счетам в настоящее время превышают фактическую и ожидаемую инфляцию и составляют до 12% годовых. По данным Центробанка РФ на 7 августа, годовой темп роста цен достиг 4,4%. При этом текущая инфляция за последние три месяца была на уровне 7,6%. К концу года она составит 6%, спрогнозировал директор департамента розничных продуктов Абсолют банка Виталий Костюкевич. Пик годовой инфляции при неизменном курсе рубля может быть в середине 2024 года — 8,5-9%, добавила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. При таких темпах роста цен вклад и накопительный счет позволят сохранить сбережения.

Банковские депозиты застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов. Сумма депозита до 1,4 млн рублей в полном объеме возвращается вкладчику при отзыве у банка лицензии. При этом условия вклада могут включать запрет снятия части денег до окончания срока его действия. В противном случае проценты будут начислены по ставке 0,1%. С накопительного счета клиент имеет право снимать любые суммы без потери процентов, но такие вложения не застрахованы государством.

«Если в ближайшее время не планируются крупные покупки, можно открыть вклад на три или шесть месяцев. В целом также применима стратегия диверсификации сбережений по срокам. Сейчас наибольшие ставки предлагаются по коротким вкладам — на три месяца на уровне 10-12% годовых и депозитам на три года», — отметила Ващелюк.

Председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов обратил внимание на то, что банки могут предлагать гибкие условия по вкладам и накопительным счетам — например, уменьшать ставку на 1,5-2 процентных пункта через несколько месяцев, поэтому важно изучить все условия перед открытием счета.

Не только сохранить, но и приумножить сбережения можно, инвестируя на фондовом рынке, считает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Число россиян, готовых инвестировать, растет. По данным ЦБ, общее число брокерских счетов к концу первого квартала 2023 года достигло 31 млн, что на треть больше, чем годом ранее.

Наиболее надежная ценная бумага

Наименее рискованным инструментом на фондовом рынке, по мнению экспертов, являются облигации федерального займа (ОФЗ). Потери вложений при использовании этого инструмента минимальны.

ОФЗ — это государственная ценная бумага, которая дает владельцу право на гарантированный доход, размер и порядок выплаты которого определен при выпуске, а также на получение ее номинальной стоимости при истечении срока займа.

Наибольший доход инвестор получает, если держит бумаги до полного погашения, отметила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Например, на горизонте в три-пять лет.

Кроме того, некоторые выпуски ОФЗ-н можно приобрести с дисконтом от номинала, что даст пользователю дополнительный доход, так как погашаться будет заявленный номинал.

Доходность длинных ОФЗ сейчас составляет 11% годовых, уточнил Прокудин. Но если ключевая ставка продолжит расти, бумаги начнут терять в цене, и при попытке вывести часть деньги до истечения срока займа можно уйти в минус.

Самый рискованный и самый прибыльный вариант

Облигации — это долговые ценные бумаги, которые дают своему владельцу право получить заранее определенный доход в оговоренные сроки, то есть инвестор дает в долг компании или государству с условием, что эти деньги вернут в назначенный день с процентами.

«На рынке облигаций лучше отдавать предпочтение «коротким» (с погашением через один-два года) выпускам надежных эмитентов. Доходности по ним сейчас действительно могут превышать 10%.

Долгосрочные облигации в большей степени подвержены влиянию геополитических рисков, поэтому инвестиции в них связаны с более высокой неопределенностью», — отметила Ващелюк.

На сумму в 300 тыс рублей, например, через российского брокера можно купить более 200 ОФЗ или три валютные облигации «Газпрома» с погашением в 2026 году, заявил Прокудин.

Валютные облигации с доходностью 8-10% в долларах США или евро смогут защитить сбережения граждан, так как ожидания по инфляции в этих странах составляют менее 3% в год, объяснил Прокудин. Но инвестор должен хорошо разбираться в валютном ценообразовании. В период укрепления рубля держать эти бумаги невыгодно — можно уйти в минус.

Самый рискованный и в то же время прибыльный вариант вложений — акции.

Эти ценные бумаги выпущены компаниями и дают акционеру право на часть ее прибыли (дивиденды). То есть все, кто приобретает акции, считаются ее акционерами.

«Акции — основные генераторы доходности на длинной дистанции. В них оптимально инвестировать на срок от трех лет. По некоторым бумагам можно получать регулярные дивиденды. Максимум прибыли можно получить, покупая акции на индивидуальный инвестиционный счет, который позволяет при соблюдении несложных правил получать ежегодный налоговый вычет дополнительно к результату от инвестиций», — сообщил Бахтин.

При повышении ключевой ставки вложения в акции становятся менее выгодными.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В настоящее время на российском фондовом рынке есть идеи, которые могут принести прибыль. Среди них программы обратных выкупов акций («Лукойл») и ожидаемый возврат к выплате дивидендов металлургами (ММК, НЛМК, «Северсталь», «Норникель»), утверждает руководитель направления инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Роман Чечушков. По его словам, можно рассмотреть акции Сбера, НЛМК, «Фосагро».

Как заработать на квартире

Недвижимость — один из самых популярных инвестиционных инструментов. 20-30% недвижимости приобретается с инвестиционной целью, отметил Костюкевич.

«Сдача квартиры в аренду — это стабильный доход. Перепродажа недвижимости — возможный вариант, особенно если речь идет о квартире на вторичном рынке и покупке новостройки. Пока оснований для снижения цен на недвижимость нет», — объяснил он.

Нужно помнить, что квартира требует постоянных вложений. Это коммунальные расходы, ремонт, страховка, если жилье оформлено в ипотеку. При этом при покупке квартиры в новостройке сразу сдавать ее в аренду вряд ли получится.

Год-два уйдет на то, чтобы дождаться сдачи жилья и сделать необходимый ремонт. Выгода будет только от возможного повышения стоимости объекта в цене.

Вложения в недвижимость дают доход, но на длинном горизонте не защищают от девальвации курса рубля, заявил доцент кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ-ВШЭ Андрей Столяров.

Валишвили добавила, что по этой причине на заметную прибыль рассчитывать не стоит. При росте ставок по ипотеке и одновременном снижении спроса на аренду, существенно заработать не получится.

Даже «ходовую» квартиру вряд ли удастся продать за один-два дня, подчеркнул управляющий директор Управления электронными рынками Сбербанка Станислав Портненко. Но есть вариант «упаковывать» ее в структуру, например, закрытого паевого фонда, который может иметь вторичное обращение. Это позволит инвестору в кратчайшие сроки покупать/продавать по сути портфель объектов недвижимости, участвуя в росте их стоимости.

Что выбрать инвестору

Перед выбором варианта вложений нужно посчитать сумму обязательных расходов (питание, оплата квартиры и коммунальных платежей, транспорт, платежи по кредитам) и проанализировать их долю в бюджете, рекомендовала заместитель лидера трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Мария Саенко. Если финансовая нагрузка с учетом обязательных платежей невелика, следует решить, какие покупки потребуются семье в ближайшие три-четыре месяца и постараться распределить расходы на них равномерно в течение периода. Дальше остается придерживаться этого плана. При этом деньги на текущие затраты тоже могут «работать».

На короткий период до полугода небольшую сумму — например, 300 тыс. рублей — лучше разместить во вклад, считает Костюкевич. Минимум рисков, простое управление накопления и высокий гарантированный доход.

Разместив 300 тыс. рублей на три месяца таким образом можно получить доход 8 227 рублей, а на полгода — 11 500 рублей. Облигации надежных эмитентов с погашением через один-два года или ОФЗ могут стать хорошим вариантом для сбережений на срок более полугода, уточнила Ващелюк.

Многое зависит от суммы свободных денег у инвестора.

«Если это менее 1 млн рублей, лучше разместить денежные средства в банковский депозит на разные сроки. Если сумма более значительная, следует диверсифировать вложения. Возможно, часть денег направить в ценные бумаги, например, облигации, рассмотреть вариант с покупкой недвижимости», — объяснил Костюкевич.

Инвестору лучше разнообразить портфель: например, 60% облигаций на 40% акций или 80% облигаций и 20% акций, считает Чечушков.