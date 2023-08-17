Российские банки повысили ставки по вкладам. Как выгодно вложить деньги

В четверг крупнейший российский банк – «Сбер»– объявил о повышении ставок по рублевым вкладам до 12% годовых. Новые условия начнут действовать с 17 августа. Как выяснила «Газета.Ru», ставки по вкладам подняли еще 11 банков. Стоит ли сейчас открывать депозит или лучше подождать следующего повышения – в нашем материале.

Какие банки подняли ставки по вкладам

Ставки по вкладам выросли уже минимум в 11 российских банках, которые входят в топ-50 по активам, следует из их ответов на запрос «Газеты.Ru». Условия скорректировали ВТБ, «Ренессанс банк», Газпромбанк, «Почта-банк», банки «Открытие», «Уралсиб», «Санкт-Петербург» и «Дом.РФ», «Абсолют-банк», «Альфа-банк» и Совкомбанк. Вклад в них можно открыть под 11-12% годовых. Уральский банк реконструкции и развития с 18 августа повысит ставки по накопительным счетам максимально до 12%. О планах увеличить доходность депозитов заявляли РНКБ (входит в группу ВТБ) и «Азиатско-Тихоокеанский банк».

В Сбербанке объяснили, что решение об увеличении ставки по вкладам было принято из-за повышения Центробанком ключевой ставки до 12% и перспективы ее дальнейшего роста.

Где и на сколько вырастут ставки по вкладам В Сбербанке максимальная ставка по вкладам составит 12%. Она будет доступна клиентам, которые открывают вклады линейки «Лучший %» на три года. По вкладам других линеек ставки составят 8,31-11,26%. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте банка. Читать дальше

Решение ЦБ приведет к дальнейшему улучшению условий по сберегательным продуктам, сказала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова. Корректировка доходности по ним составит в среднем 70-80% от размера повышения ключевой ставки.

Наиболее выгодные условия банки предложат по «длинным» вкладам, уточнила она.

«В ближайшей перспективе ставки прежде всего вырастут по вкладам на три-шесть месяцев. Доходность по ним составит 10-12% годовых. По более долгосрочным депозитам ставки, вероятнее всего, до конца сентября существенно меняться не будут: многие банки уже подняли их ранее», — не согласился заместитель председателя правления «Почта Банка» Алексей Охорзин. Эту точку зрения поддержал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

В пресс-службе финансового маркетплейса «Сравни» уточнили, что повышение ставок на российском банковском рынке еще не закончилось: не все игроки отреагировали на принятое решение ЦБ, и условия по вкладам могут меняться еще неделю.

Когда открывать вклад

В первую очередь россияне должны ориентироваться на те вклады, которые у них уже есть, считает доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. То есть сейчас нужно смотреть, заканчивается ли срок уже открытого депозита.

«Если вклад лежит под проценты, превышающие инфляцию, будет менее выгодно закрывать его и перекладываться в новый депозит под более высокую ставку. В этом случае вкладчик может получить меньше денег, потому что потеряет уже заработанные проценты», — согласился бывший председатель Центробанка РФ Сергей Дубинин. При закрытии вклада до окончания срока его действия проценты будут начислены по ставке 0,1% годовых.

Дубинин не ожидает повышения ключевой ставки 15 сентября и роста доходности вкладов этой осенью.

«Это повышение ключевой ставки было нужно, чтобы сбить панику на рынке. Не думаю, что осенью возникнет такая же необходимость. Власти страны, вероятно, все же будут обсуждать с экспортерами нормативы по продаже валютной выручки. Начнется приток валюты на рынок. Курс рубля закрепится в диапазоне 90-95 рублей за доллар», — объяснил он.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Поэтому повода повышать ключевую ставку у ЦБ не будет, а банки уже все возможные сценарии заложили в текущее повышение ставок, подытожил Дубинин.

Дубинин отметил, что пользователи должны оценивать, нужны ли им будут деньги в ближайшее время на те или иные траты. Если нет, можно открыть вклад – условия сейчас благоприятные.

Ермилова согласна, что нужно уже сейчас использовать возможность получить пассивный доход. То есть если есть деньги, можно открыть вклад и затем наблюдать за ключевой ставкой. По ее словам, в текущей ситуации оптимально выбрать вклад на короткий срок, чтобы в случае дальнейшего роста ставок можно было бы переложить деньги под более выгодный процент.

«В случае очередного повышения ставок, которое пока не является базовым сценарием, вклад можно будет продлить по новым условиям или открыть заново», — добавила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

Тучкова рекомендовала клиентам проявлять гибкость в вопросе сбережений — например, открыть накопительный счет и срочный вклад сразу. Заработать высокий процент можно будет на вкладе. Деньги, которые клиенту важно держать под рукой, можно разместить на накопительном счете. Он позволяет снимать суммы без потери процентов. Вслед за решением ЦБ ставки по этому продукту также увеличиваются, уточнила Тучкова.

При более долгосрочном горизонте вложений – от полугода — выгоднее обратить внимание на облигации федерального займа, считает Зельер. Ставки по ним составляют около 11%, и цена облигаций в 2024 году ожидается выше текущей. А возможность быстро продать свои активы без существенных потерь в случае с ОФЗ намного выше, чем по вкладу, где можно потерять проценты, объяснил он.