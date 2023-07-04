Экономист объяснил, почему нельзя дать прогноз по курсу рубля на осень

Во вторник, 4 июля, курс доллара на Мосбирже впервые с 28 марта 2022 года был выше 90 рублей, а курс европейской валюты поднимался до 98 рублей. Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в комментарии «Газете.Ru» объяснил, что нынешний курс определяется информационным фоном и ажиотажным спросом. По его мнению, ситуация начнет выправляться, когда бизнесмены выйдут из летаргического сна — и начнут действовать.

Cпрогнозировать это все очень сложно — рост курса доллара по отношению к рублю уже вырвался за экономические границы, за экономические факторы. Он определяется не очень спокойным информационным фоном. Поэтому наши инвесторы и держатели рублей пытаются уйти в традиционный для себя защитный актив — иностранную валюту.

Это относится и к доллару, и к евро — объяснение одно и то же. Вместе с тем, у нас не самое прочное положение экономики. Оно не определяет падение рубля по отношению к доллару на такие величины. Оно может определять неустойчивость, но не определять такое падение. Дальше уже включаются психологические факторы этих самых инвесторов, которые мы видим.

На прошлой неделе было достаточно резкое, стремительное падение рубля по отношению к доллару. Сейчас оно продолжилось, причем тревожность заключается в том, что падение не было остановлено даже прекращением торгов в выходные дни. Как правило, если есть такой информационный фон неблагоприятный и повышенный спрос, то или возникает такая пауза в торгах календарная, или специально биржевые торги прекращают для того, чтобы биржа успокоилась. И все это возвращается на прежние позиции.

Мы видим, что курс рубля по отношению к доллару определяется повышенным, ажиотажным спросом, ажиотажными факторами. Не исключено, что они могут продолжиться и завтра, и послезавтра.

Тогда придется приостанавливать биржевые торги, давать бирже паузу для того, чтобы доллар откатился — на отметке в 95 рублей он может остановиться. Поэтому четкий прогноз дать нельзя, потому что нет экономических точек опоры, на которые можно было бы опереться и сказать, что произойдет.

Я думаю, что падение рубля по отношению к доллару продолжится в течение еще двух-трех дней. Насколько оно будет интенсивным, сказать трудно. Дальше два варианта:

1) Будет остановлена биржа. По правилам биржевых торгов, когда сильное падение, останавливается просто операция, дается передышка и происходят восстановительные процессы.

2) Или действительно доллар достигнет своей вершины, поскольку информационный фон не может продолжаться вечно, он когда-то натыкается на свои пределы, и начнется коррекция.

Я думаю, еще дня 2-3 мы увидим ослабление рубля по отношению к доллару, а потом по одному из этих двух сценариев произойдут определенные действия, и рубль откатится по отношению к доллару. По евро то же самое.

На осень при таких условиях давать прогноз очень трудно, потому что у нас информационный фон изобилует непредсказуемыми событиями не самого позитивного характера.

Но глубинных, серьезных экономических факторов нет — кроме того, что у нас экономика все никак не может выйти из состояния развития около нуля, застоя. Пусть это и деятельная пауза, как ее называют, но все равно это пауза, в то время как американская экономика показывает более динамичные характеристики. Хотя там тоже есть свои проблемы, но динамика, если сравнивать с российской экономикой, более позитивная, это и определяет укрепление доллара по отношению к рублю. Давать прогноз в тот момент, когда превалируют и определяют рисунок курса именно ажиотажные факторы — самое неблагоприятное действие.

Если удастся наших бизнесменов вывести из состояния летаргического сна, и они наконец начнут действовать динамично, тогда ситуация будет выправляться. Но это зависит от этого «если». Прогноз без него дать невозможно. Они долго находятся в состоянии застоя и ждут, когда что-нибудь или кто-нибудь им поможет и как-то их поддержит. Вместо того, чтобы действовать самим и преодолевать сложности, которые перед ними возникают.

На то они и предприниматели, чтобы их не с чайной ложечки кормили, как они привыкли, а действовать так, как должны действовать бизнесмены.

Плохо всей экономике в целом, потому что на падении курса рубля по отношению к доллару выигрывают экспортеры. Они получают больше рублей в пересчете на вырученную единицу валюты. Продается нефть, допустим, за доллары — они получают доллары, или евро, или юани, пересчитывают в рубли. Поскольку рубль более дешевый, на единицу зарубежной валюты можно купить больше этих самых рублей. А внутри страны у нас действуют рубли, значит, тут экспортеры чувствуют себя свободнее.

Но ровно столько же проигрывают импортеры, то есть те, кто ввозит определенные товары в страну. Причем проигрывают и те, кто ввозят товары потребительского рынка (это непосредственно отражается на инфляционном росте цен), и проигрывают промышленные предприятия, которым надо развиваться, надо ввозить станки, ввозить оборудование.

Оно становится более дорогим, более трудным к ввозу — эти цены перекладываются на готовую продукцию, что вносит дополнительный вклад в рост цен, то есть в инфляцию.

То есть у нас выигрывают экспортеры, о чем мы очень любим говорить, но столько же проигрывают импортеры, о чем мы не любим говорить. Поэтому радоваться ослаблению рубля не стоит.

А вслед за повышением инфляционных тенденций тут как тут будет Центробанк, который повысит ключевую ставку — а он ее точно повысит, ссылаясь на инфляционное давление — а это окажет сдерживающее воздействие на развитие экономики. Так что выиграв что-то от экспорта, мы намного больше проиграем по импорту и намного больше проиграем по возможности выведения наших предприниматели из летаргического сна.