Сами предложили — сами и заплатят: что известно о windfall tax для крупного бизнеса

Власти определились с параметрами налога на сверхприбыль, которые должны будут разово заплатить крупные российские компании. Он составит 10% от разницы между прибылью, полученной фирмами в 2021-2022 годах, и прибылью за 2018-2019 годы. Его не будут платить субъекты малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственные компании, а также организации, образованные после 2020 года или получившие в предыдущие два года менее 1 млрд рублей прибыли. Вице-премьер Андрей Белоусов ранее заявил, что с идеей этого налога выступил именно бизнес.

Российское правительство одобрило законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний, сообщила пресс-служба Минфина.

«Сегодня на заседании Правительства РФ одобрен законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний с рядом исключений», — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, новый налог не коснется компаний, образованных после 2020 года, а также организаций, которые за 2021-2022 годы получили среднюю доналоговую прибыль менее 1 млрд рублей.

Кроме того, платить за сверхприбыль не придется компаниям малого и среднего бизнеса, тем, кто платит единый сельскохозяйственный налог, а также компании нефтегазового сектора и добычи угля — для последних в этом году предусмотрены другие налоговые изъятия в рамках НДПИ и демпферного взноса.

Ставка налога составит 10%. Его будут взимать с суммы, на которую выросла прибыль компании в 2021-2022 годах по сравнению с прибылью, полученной ею в 2018-2019 годах. Оплатить его необходимо до 28 февраля следующего года, при этом налогоплательщик самостоятельно будет его рассчитывать.

При этом ставку можно снизить вдвое — до 5%. Для этого налог на сверхприбыль нужно внести с 1 октября по 30 ноября 2023 года — механизм будет реализован с помощью налогового вычета. В Минфине отдельно подчеркнули, что деньги, полученные в рамках этого налога, направят на развитие социальной сферы.

Ранее 13 июня вице-премьер Андрей Белоусов рассказал, что идею налога на сверхприбыль (его также называют windfall tax — «Газета.Ru») изначально предложили именно представители бизнеса.

«Я вам открою большую тайну: идея этого налога про 300 млрд рублей принадлежит бизнесу, а не государству. <…> Они же умные и информированные. Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят: «Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим», — сказал Белоусов.

После этого, по словам вице-премьера, начался «паноптикум», когда стали обсуждать, какая компания сколько должна заплатить. При этом Белоусов подчеркнул, что в сегодняшних условиях равенства государства и бизнеса быть не может: государство должно выступать в роли «старшего брата». Однако партнерство между ними необходимо.

«Один работает на цели другого, выстраивая в каждый момент времени некий консенсус, через плотные коммуникации, — вот эту модель я и называю моделью партнерства», — объяснил Белоусов, добавив, что в таком ключе власти и бизнес работают уже с 2020 года.

Обсуждения разового взноса, который должен сделать бизнес в бюджет, начались еще до спецоперации на Украине — в конце 2021-го и начале 2022-го. Это происходило на фоне того, что во время пандемии ряд российских компаний (в первую очередь — экспортеры) получили гигантские прибыли из-за выросших на мировом рынке цен на товары и услуги.

На протяжении прошлого года инициатива обсуждалась. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в феврале 2023-го говорил, что налог впервые предложил именно Белоусов. При этом председатель РСПП считал идею малореализуемой и предлагал иные варианта удержания сверхприбылей в бюджет — повышение налога на прибыль на 0,5 п.п. или выпуск ОФЗ нового типа.

В начале июня этого года кабмин внес соответствующий законопроект в Госдуму. При этом Миюст поначалу счел документ противоречащим Конституции РФ. В частности, ведомство в отзыве на проект закона отмечало, что он противоречит ст. 57 Конституции. В ней говорится, что законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, не имеют обратной силы. Минюст указывал, что правительство не объяснило сущность нового понятия, которое появится в Налоговом кодексе, — налоги чрезвычайного характера, а также их цели и допустимые случаи введения.

Однако позже министерство сняло эти замечания. Шохин после внесения законопроекта в Госдуму настаивал на доработке некоторых его деталей. При этом он утверждал, что с основными параметрами нового налога РСПП согласен.

Белоусов в свою очередь указывал, что в следующем году российские компании вряд ли согласятся заплатить windfall tax повторно.

«Сомневаюсь, что такое желание есть. Потому что в этом году доходы бизнеса очень сильно припали, по крайней мере по динамике, по сравнению с прошлым годом. Даже в нашем прогнозе динамика доходов, прибыль прибыльных предприятий ниже, чем в прошлом году. А если общую брать прибыль, то она растет меньше 1% в текущих ценах. Это очень мало», — пояснил вице-премьер.