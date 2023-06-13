Первые беспилотные грузовики запустят по трассе «Нева» с 14 июня

Беспилотный автомобиль КамАЗ во время тестовых испытаний на подъезде к Крымскому мосту

Первые беспилотные грузовики «КамАЗ» начнут перевозить грузы по трассе М-11 Москва — Петербург 14 июня, сообщили в Минтрансе. Беспилотную доставку грузов запустили в рамках программы экспериментального правового режима. Пока речь идет о запуске транспорта четвертого уровня автономности: в кабине «КамАЗа» будет присутствовать водитель. После прохождения сертификации к перевозкам могут допустить и беспилотники других российских производителей.

Беспилотные грузовики «КамАЗ» запустят по трассе М-11 «Нева» 14 июня. Они повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

«В рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры» 14 июня беспилотные грузовики «КамАЗ» повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву. В проекте участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Globaltruck, «Газпромнефть-Снабжение», — заявили в министерстве.

В проекте, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, примут участие компании «Камаз», «Глобалтрак лоджистик», «Старлайн», «Магнит» и оператор дороги «Автодор».

В Минтрансе заявили, что российские перевозчики впервые в мире запустят грузоперевозки беспилотными автомобилями во взаимодействии с сервисами «умной дороги».

Заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов пообещал, что ведомство также поддержит отечественные компании, разрабатывающие подобные технологии без привлечения бюджетных средств.

В то же время, подчеркнул Баканов, безопасность участников дорожного движения будет первостепенной при реализации проекта.

«Эксплуатация беспилотных транспортных средств, не соответствующих требованиям законодательства РФ, в том числе в рамках правовых режимов, недопустима», — указал замглавы Минтранса.

Он также отметил, что присоединение к программе максимально широкого круга участников, представляющих различные технологии в области беспилотного движения, позволит сделать такую доставку более эффективной и экономически оправданной.

Какие беспилотники допустят к перевозкам

К грузоперевозкам по трассе М-11 допустили беспилотный транспорт, прошедший проверку в лаборатории ФГУП «НАМИ» на соответствие требованиям безопасности и зарегистрированный МВД как беспилотный. Пока всем критериям соответствуют только «КамАЗы», сообщили в Минтрансе.

В скором времени на трассу также должны выйти беспилотные грузовики другого российского разработчика – «Сберавтотеха». Они также прошли сертификацию в НАМИ.

Аналогичные беспилотники разрабатывают и в других компаниях, но пока транспорт не прошел сертификацию, уточнили в Минтрансе.

Без водителя не поедут

Пока речь идет о запуске транспорта четвертого уровня автономности: в кабине «КамАЗа» будет присутствовать водитель, рассказывал ранее заместитель генерального директора компании Михаил Матасов. Отказаться от присутствия человека в кабине планируют к 2025 году, когда будет достроен обход трассы вокруг Твери.

Компания уже выпустила два беспилотных грузовика: «КамАЗ-54901» и «КамАЗ-54907». Они были протестированы в конце декабря 2022 года. Как уточнил Михаил Матасов, в июне планируется протестировать систему коммерческих грузоперевозок, а не сами беспилотные автомобили. «Воздух перевозить мы не будем», — указывал он.

Поначалу перевозить грузы будут на пяти тягачах. В 2024-м их количество планируют увеличить до 50.

Планируемый трафик высокоавтоматизированных транспортных средств на трассе М-11 «Нева» в 2023 году — 2,5 тыс. проездов, а в 2024 году — 11 тыс., сообщили изданию «Коммерсантъ» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».

«Магнит» участвует в проекте как грузоотправитель и грузополучатель. «Собственные машины мы выпускать на трассу не планируем. При этом мы намерены обеспечить загрузку беспилотных автомобилей, участвующих в эксперименте», — рассказали «Коммерсанту» в компании.

Программу экспериментально-правового режима по эксплуатации беспилотного транспорта российский кабмин утвердил в марте 2022 года. Согласно программе, беспилотные автомобили с водителем-испытателем в салоне появятся на улицах Москвы, в Иннополисе и на федеральной территории «Сириус». Без присутствия в салоне водителя-испытателя — на территории Иннополиса и центра «Сколково».