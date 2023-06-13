Первые беспилотные грузовики запустят по трассе «Нева» с 14 июня

Беспилотные грузовики «КамАЗ» запустят по трассе М-11 «Нева» 14 июня. Они повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
«В рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры» 14 июня беспилотные грузовики «КамАЗ» повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву. В проекте участвуют крупнейшие перевозчики: ПЭК, Globaltruck, «Газпромнефть-Снабжение», — заявили в министерстве.
В проекте, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, примут участие компании «Камаз», «Глобалтрак лоджистик», «Старлайн», «Магнит» и оператор дороги «Автодор».
В Минтрансе заявили, что российские перевозчики впервые в мире запустят грузоперевозки беспилотными автомобилями во взаимодействии с сервисами «умной дороги».
Заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов пообещал, что ведомство также поддержит отечественные компании, разрабатывающие подобные технологии без привлечения бюджетных средств.
В то же время, подчеркнул Баканов, безопасность участников дорожного движения будет первостепенной при реализации проекта.
«Эксплуатация беспилотных транспортных средств, не соответствующих требованиям законодательства РФ, в том числе в рамках правовых режимов, недопустима», — указал замглавы Минтранса.
Он также отметил, что присоединение к программе максимально широкого круга участников, представляющих различные технологии в области беспилотного движения, позволит сделать такую доставку более эффективной и экономически оправданной.
Какие беспилотники допустят к перевозкам
К грузоперевозкам по трассе М-11 допустили беспилотный транспорт, прошедший проверку в лаборатории ФГУП «НАМИ» на соответствие требованиям безопасности и зарегистрированный МВД как беспилотный. Пока всем критериям соответствуют только «КамАЗы», сообщили в Минтрансе.
В скором времени на трассу также должны выйти беспилотные грузовики другого российского разработчика – «Сберавтотеха». Они также прошли сертификацию в НАМИ.
Аналогичные беспилотники разрабатывают и в других компаниях, но пока транспорт не прошел сертификацию, уточнили в Минтрансе.
Без водителя не поедут
Пока речь идет о запуске транспорта четвертого уровня автономности: в кабине «КамАЗа» будет присутствовать водитель, рассказывал ранее заместитель генерального директора компании Михаил Матасов. Отказаться от присутствия человека в кабине планируют к 2025 году, когда будет достроен обход трассы вокруг Твери.
Компания уже выпустила два беспилотных грузовика: «КамАЗ-54901» и «КамАЗ-54907». Они были протестированы в конце декабря 2022 года. Как уточнил Михаил Матасов, в июне планируется протестировать систему коммерческих грузоперевозок, а не сами беспилотные автомобили. «Воздух перевозить мы не будем», — указывал он.
Поначалу перевозить грузы будут на пяти тягачах. В 2024-м их количество планируют увеличить до 50.
Планируемый трафик высокоавтоматизированных транспортных средств на трассе М-11 «Нева» в 2023 году — 2,5 тыс. проездов, а в 2024 году — 11 тыс., сообщили изданию «Коммерсантъ» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».
«Магнит» участвует в проекте как грузоотправитель и грузополучатель. «Собственные машины мы выпускать на трассу не планируем. При этом мы намерены обеспечить загрузку беспилотных автомобилей, участвующих в эксперименте», — рассказали «Коммерсанту» в компании.
Программу экспериментально-правового режима по эксплуатации беспилотного транспорта российский кабмин утвердил в марте 2022 года. Согласно программе, беспилотные автомобили с водителем-испытателем в салоне появятся на улицах Москвы, в Иннополисе и на федеральной территории «Сириус». Без присутствия в салоне водителя-испытателя — на территории Иннополиса и центра «Сколково».