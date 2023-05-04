Все ближе к «дате икс». Чем грозит США дефолт по госдолгу

Превышение лимита госдолга США может привести к дефолту по нему, следует из анализа бюджетного управления конгресса и Минфина. И если краткосрочный дефолт не нанесет серьезного ущерба, то затяжной может привести к потере 8 млн рабочих мест, сокращению ВВП на 6%, падению фондового рынка на 45% и снижению влияния доллара в мировой экономике. Если дефолт случится, его последствия обнулят все результаты работы администрации президента Джо Байдена.

Если США превысят лимит госдолга, страну ждет дефолт по нему, следует из анализа Минфина и бюджетного управления конгресса. Материал опубликован на сайте Белого дома.

Соединенные Штаты стремительно приближаются к дате, когда правительство больше не сможет оплачивать свои счета, также известной как «дата икс»,

— говорится в материале.

Отмечается, что, если американская экономика столкнется с краткосрочным дефолтом или будет балансировать на грани его наступления, последствия от этого не будут катастрофическими. Так, вероятно, число рабочих мест сократится на 200–500 тыс., а ВВП уменьшится на 0,3–0,6%, безработица вырастет на 0,1–0,3%.

Однако если наступит полноценный дефолт, он «приведет к серьезному ущербу для экономики, при этом темпы роста числа рабочих мест изменятся от нынешних значительных приростов к потерям, исчисляющимся миллионами». Так, эксперты прогнозируют, что в случае крупного дефолта число рабочих мест может сократиться на 8,3 млн, а ВВП в годовом исчислении уменьшится на 6,1%. Безработица увеличится на 5%. При этом фондовый рынок упадет на 45%.

Авторы анализа утверждают, что возможный дефолт по госдолгу может обнулить все успехи работы администрации президента Джо Байдена, когда американская экономика показала минимальные за 50 лет показатели безработицы и было создано 12,6 млн рабочих мест.

Состояние экономики может серьезно сказаться на малом бизнесе, на который аналитики Минфина и конгресса возлагают большие надежды. Так, риски, порожденные дефолтом, приведут к резкому росту процентных ставок по кредитам и другим финансовым инструментам.

В документе также приводятся данные анализа агентства Moody«s. Используя другую макроэкономическую модель, там пришли к аналогичным выводам: увеличение лимита госдолга позволит создать 900 тыс. рабочих мест в течение следующих нескольких кварталов, однако при затяжном дефолте потери составят порядка 8 млн мест. При краткосрочном дефолте там рассматривают рост безработицы до 5% и потерю 5 млн рабочих мест.

Также в анализе приводятся данные анализа института Патерсона, из которого следует, что снижение спроса на казначейские облигации из-за дефолта ослабит роль доллара в мировой экономике:

«Ослабление покупок доллара, вероятно, увеличит волатильность курса по отношению к другим валютам и снизит ликвидность, что побудит инвесторов сократить свои запасы долларов в любой форме».

Вашингтон достиг предела лимита госдолга еще в январе, он составляет $31,4 трлн. Белый дом требует от конгресса поднять лимит госдолга безо всяких условий. В конгрессе рассматривают законопроект, согласно которому лимит долга повысят на $1,5 трлн, но при этом уменьшат бюджетные расходы на $4,5 трлн. План представили республиканцы, демократы его не поддерживают. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер исключала, что президент Джо Байден подпишет такой закон, а сенатор Чак Шумер назвал проект «мертвым».

2 мая глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила, что вопрос по госдолгу необходимо решить как можно скорее, поскольку иначе правительство не сможет продолжать выполнять все свои обязательства, возможно, уже к 1 июня.