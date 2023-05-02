«Это может положительно сказаться на рубле». Москва собирается возобновить покупку валюты

На фоне стабилизации государственных финансов из-за роста нефтяных доходов Россия может возобновить покупку иностранной валюты для своих резервов в мае, пишет Bloomberg. Первоначальные объемы закупки, считает агентство, могут быть эквивалентны около $200 млн в юанях в месяц. При этом китайская валюта – ключевой актив, который Москва может использовать для проведения транзакций для Фонда национального благосостояния.

Россия может возобновить закупку иностранной валюты для своих резервов в мае, сообщает агентство Bloomberg. По его данным, рост российских доходов от нефти «стабилизирует государственные финансы», поэтому о возобновлении покупки валюты Минфин может объявить уже на этой неделе.

Агентство прогнозирует, что первоначальные объемы закупок составят эквивалент $200 млн в юанях ежемесячно.

Bloomberg назвал китайскую валюту основным активом, который Москва еще может использовать, чтобы проводить транзакции для Фонда национального благосостояния, размер которого оценивается в $154 млрд.

По информации издания, Россия в течение двух последних месяцев сокращала продажи юаней, которые используются для покрытия дефицита бюджета. Однако в апреле объем продаж уменьшился вдвое по сравнению с февралем.

Как считают аналитики агентства, такой переход к покупке валюты подчеркнет способность России поддерживать приток нефтяных доходов на фоне санкций и установленного странами G7 потолка цен на нефть и нефтепродукты.

«Несмотря на напряженность из-за военных расходов и по-прежнему беспрецедентный дефицит (по итогам первого квартала составил 2,4 трлн руб. — прим. «Газета.Ru»), бюджет идет на поправку, отчасти благодаря изменениям в способе расчета правительством некоторых налогов на нефть», — пишет Bloomberg.

Что это значит для рубля

По словам ведущего аналитика Freedom Holding Натальи Мильчаковой, для рынка важно, что государство будет снова накапливать резервы, а не тратить их.

«Это может даже положительно сказаться на рубле», — отметила эксперт.

Экономист Александр Исаков в беседе с Bloomberg выразил мнение, что объемы покупок валюты изначально будут небольшими, но «символичными».

«Они покажут, что страна вместо того, чтобы проедать резервы, их наращивает», — объяснил он.

Тем не менее, решение о возобновлении закупки валюты зависит от множества факторов, в том числе от волатильности рубля и уровня нефтедобычи. Вероятность возобновления закупки валюты оценивается аналитиками Bloomberg в 65% в мае и 80% в июне.

Операции с валютой

В январе Банк России после почти года перерыва возобновил операции с иностранной валютой в рамках измененного бюджетного правила.

Согласно новым правилам, валюта должна закупаться при высоких прогнозируемых нефтегазовых доходах государства и продаваться — при низких. Кроме того, теперь валютные операции проводятся с китайскими юанями, а не с западными валютами. В начале 2023 года Минфин наращивал продажи юаней в связи со снижением цен на российскую нефть. При этом в начале апреля ведомство объявило о сокращении продажи юаней в рамках бюджетного правила почти на 40%.