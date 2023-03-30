«Сверхприбыль из-за войны». Киев предложил мировым энергогигантам помочь восстановить страну

Крупнейшие мировые энергетические компании должны поделиться с Киевом своими сверхприбылями, полученными в связи с конфликтом, считает глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. По его оценке, за 2022 год компании Shell, BP, Chevron, ExxonMobil и Total получили рекордную прибыль в $200 млрд. Министр заявил, что «было бы справедливо» направить часть этих денег на ремонт украинской энергетической инфраструктуры. По последним оценкам ООН, восстановление страны после окончания конфликта потребует свыше $400 млрд — и сумма постоянно растет.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал крупные международные энергетические компании направить часть прибыли на восстановление украинской энергетической инфраструктуры. В интервью Politico он заявил, что эти компании увеличили свою прибыль из-за скачков цен в ходе военного конфликта на Украине.

«Многие энергетические компании получают огромную сверхприбыль из-за войны. По нашим оценкам, это более чем $200 млрд. Они получают эти деньги из-за войны, потому что мы воюем», — заявил Галущенко.

По его словам, «было бы справедливо разделить эти деньги с Украиной», чтобы помочь стране восстановить ее энергетическую инфраструктуру.

Politico уточняет, что приведенная министром энергетики цифра $200 млрд — это прибыль пяти ведущих энергетических компаний за 2022 год. Речь идет о британских Shell и BP, американских Chevron и ExxonMobil и французской Total. В феврале телеканал CNN сообщал, что прибыль этих компаний за 2022 год была рекордной и составила $199,3 млрд.

Галущенко призвал их последовать примеру литовской компании Ignitis Group, которая ранее объявила о намерении направить около 10% своей прибыли на помощь в восстановлении инфраструктуры Украины.

Министр также призвал «закрыть лазейки», чтобы не допускать обхода международных санкций против энергоносителей из России. По его словам, это позволит предотвратить «бесконечную войну». Галущенко заявил, Киев может экспортировать ядерное топливо в качестве альтернативы, чтобы европейские страны смогли преодолеть энергетическую зависимость от Москвы.

Деньги на восстановление

Российская армия наносит ракетные удары по объектам энергосистемы Украины с 10 октября. В результате были повреждены многие электростанции, газодобывающие объекты и трансформаторные подстанции, связывающие энергосистему Украины в единое целое. В ряде областей обеспечение жителей теплом и электричеством до сих пор не стабильно, на объектах ведутся ремонтные работы.

В ноябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что что на восстановление страны, в том числе ее энергетической инфраструктуры, после окончания боевых действий потребуется более $1 трлн.

По оценке аналитиков ООН, Еврокомиссии, Всемирного банка и украинского правительства, только в 2023 году стране потребуется $14 млрд для восстановления критически важной инфраструктуры и поддержки государственного и частного сектора. Они также считают, что для восстановления Украины после окончания конфликта будет необходимо потратить всего €383 млрд ($411 млрд), но «сумма постоянно растет», отмечается в отчете ООН от 23 марта.

«Энергетическая инфраструктура, жилье, критически важная инфраструктура, экономика и гуманитарное разминирование – приоритеты в работе на этот год», – заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В феврале компания «Укрэнерго» назвала «шатким» состояние энергетической системы Украины. «То, чего мы сейчас достигли (несколько дней без отключений света), еще не означает, что мы эту энергетическую битву окончательно выиграли», — заявлял глава компании Владимир Кудрицкий.

По его оценке, прямой ущерб украинской энергосистеме оценивается в сотни миллионов долларов, а экономические потери страны исчисляются миллиардами. «Обстрелам подверглись практически все большие тепло- и гидроэлектростанции, а также множество магистральных подстанций», — объяснил глава правления «Укрэнерго».

22 декабря глава украинского Минэнерго заявлял, что полностью восстановить энергосистему страны можно лишь к лету 2023 года. Это будет возможно при отсутствии новых обстрелов, подчеркивал он.