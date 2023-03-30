Военная операция на Украине. День 400-й

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что участники «Саммита за демократию», который был организован Вашингтоном, игнорируют репрессии против Украинской православной церковью (УПЦ).

По его мнению, ситуация, которая сложилась на Украине с УПЦ, — это грубейшее нарушение религиозных прав и свобод.

При этом, по словам посла, на «Саммите за демократию» звучат лозунги о свободе личности и вероисповедания, но участники мероприятия не реагируют на происходящее с православными.

На фоне этого дипломат задался вопросом о том, чем продиктовано это молчание: двойными стандартами или установкой США.

10 марта дирекция заповедника «Киево-Печерская лавра» заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ и постановила, что монахам нужно покинуть обитель до 29 марта.

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что гонения Киева могут привести к гражданской войне.