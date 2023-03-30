Военная операция на Украине. День 400-й

МИД Японии решил выделить Украине новый пакет гумпомощи на сумму $470 млн, сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что средства пойдут на приобретение оборудования, которое необходимо для разминирования и расчистки завалов, а также для восстановления инфраструктуры, в том числе связанной с сельхозпромышленностью Украины.
Кроме того, часть денег потратят на восстановление украинской энергетической системы, которая пострадала в результате боевых действий.
Общий объем гумпомощи, которую Токио направил Киеву, превышает $1,6 млрд.
В России разработали телеуправляемый подводный аппарат «Скат». Он предназначен для мониторинга, разминирования и разведки, сообщил ТАСС исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» Андрей Братеньков.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что участники «Саммита за демократию», который был организован Вашингтоном, игнорируют репрессии против Украинской православной церковью (УПЦ).
По его мнению, ситуация, которая сложилась на Украине с УПЦ, — это грубейшее нарушение религиозных прав и свобод.
При этом, по словам посла, на «Саммите за демократию» звучат лозунги о свободе личности и вероисповедания, но участники мероприятия не реагируют на происходящее с православными.
На фоне этого дипломат задался вопросом о том, чем продиктовано это молчание: двойными стандартами или установкой США.
10 марта дирекция заповедника «Киево-Печерская лавра» заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ и постановила, что монахам нужно покинуть обитель до 29 марта.
Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что гонения Киева могут привести к гражданской войне.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому небесной карой за изгнание служителей лавры.
«Господин президент! Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье!» — сказал митрополит в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале лавры.
Он обвинил Зеленского в том, что «220 человек братии выброшены на улицу». «Потому что вы не смогли принять митрополита Киевского Онуфрия с Синодом. Вы не смогли остановить одержимого бешенством, злобой и ненавистью министра культуры — значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь!» — заключил наместник лавры.
С политик в вечернем обращении к украинцам назвал ситуацию вокруг канонической Украинской православной церкви и Киево-Печерской лавры защитой общества от «московских манипуляторов религией». Зеленский также назвал Украину «территорией самой большой религиозной свободы» в этой части Европы.