Как Рунету стать сильнее: гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко о прокачке отрасли

Как государству поддержать цифровую экономику в эти непростые времена, чем привлечь покинувших страну IT-cпециалистов, какие профессии будут связаны с использованием искусственного интеллекта — а, значит — крайне востребованы — об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

— Как цифровая экономика пережила 2022 год?

2022 год выдался непростым для всех. Весной мы ожидали, что влияние негативных факторов, в числе которых — санкционное давление, уход с рынка зарубежных игроков, сворачивание проектов российским бизнесом, падение доходов населения и экономическая турбулентность, приведут к снижению темпов роста до 11% в год.

Тем не менее, сейчас, подводя итоги, по нашим предварительным прогнозам, в 2022 году интернет-экономика России вырастет на 24% по отношению к 2021 году и достигнет объема 11,8 трлн рублей. При этом в 2020 году рост составил 41% год к году, в 2021 — 42%.

По отношению к предыдущим годам темпы роста снизились почти в два раза, но тем не менее это рост. Сохранить положительные темпы роста в 2022 году удалось за счет вклада двух сегментов — электронной коммерции и инфраструктуры, а вот сегменты интернет-рекламы и цифрового контента по итогам этого года продемонстрируют отрицательную динамику.

Таким образом, экономика Рунета растет, но это не тот рост, который мы привыкли видеть, и к которому хотели бы вернуться.

Можно отметить несколько факторов поддержки цифровой экономики в этом году: мощная экосистема российских сервисов и решений и массовый переход российских пользователей в отечественные сервисы. Большинство россиян так или иначе взаимодействует с продуктами Сберa, VK, «Яндексa». Они завоевали свою аудиторию до санкционного давления и еще больше нарастили ее в этом году.

Пользователи перетекли на отечественные социальные сети, инструменты онлайн-рекламы, платформы электронной коммерции, контентные сервисы и т. д. Корпоративные пользователи, в свою очередь, массово перешли в российские облачные сервисы, хостинг сайтов переносился к российским хостинг-провайдерам.

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Кроме того, помощь для цифровых компаний поступала от государства: были приняты пакеты мер поддержки ИТ-отрасли и расширена грантовая поддержка. Доступность оборудования и комплектующих также позволила ИТ-отрасли России развиваться в непростых условиях и «есть необходимый запас прочности». Еще один фактор поддержки — это развитие государственных цифровых проектов и государственные инвестиции в российские решения.

— Какие тренды цифровой экономики вы можете выделить?

Совсем недавно мы вместе с РАЭК презентовали визионерский HOT-LIST трендов развития цифровой экономики на будущий год по пяти направлениям - технологии, экономика, государство, общество и отрасль.

В целом можно выделить такие тренды, как развитие ИИ — в частности, расширение возможностей и сфер применения генеративных нейросетей, распространение технологий дипфейков и виртуальных двойников, эксперименты с беспилотными грузоперевозками.

Продолжение курса на импортозамещение, которое становится неизбежным, прежде всего — области «железа», нехватка которого грозит стать одним из главных ограничителей роста цифровой экономики. Усиление роли государства в процессах цифровизации — как посредством инвестиций в технологическое предпринимательство и развитие отечественных решений, так и посредством развития государственных технологий, инструментов предоставления государственных данных, развития биометрической идентификации.

Мы ждем сохранения курса на поддержку отрасли с фокусом на ИТ-кадры. Ты также видим изменение подхода по отношению к цифровым финансовым активам, несмотря на сохранение осторожного отношения к ним со стороны ЦБ, сегодня они рассматриваются как эффективный инструмент для использования в международных расчетах и привлечения инвестиций в экономику.

В 2023 году нас ждет развитие концепции «цифрового рубля» и начало его пилотирования. Трендом также является пристальное внимание к вопросам информационной безопасности — как со стороны бизнеса, так и со стороны государства. Отдельное направление здесь — это противодействие утечкам персональных данных и усиление ответственности за нарушение их безопасности, которое Минцифры указывает в числе основных приоритетов в области кибербезопасности .

В экономике продолжит расти роль платформ из-за позитивных эффектов, которые они способны оказывать как на бизнес, так и на потребителей. В то же время бизнес продолжит сокращать расходы за счет концентрации вокруг наиболее прибыльных направлений, а также будет переориентироваться на рынки «дружественных» стран.

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В обществе будет активно развиваться институт самозанятых, значение которого многократно возрастает в условиях экономической нестабильности. Этим летом возможность получить статус самозанятого появилась на портале «Госуслуги», что значительно упростило процесс регистрации. Продолжит увеличиваться доля онлайн в покупках. Уже сегодня торговые центры начинают проигрывать крупнейшим маркетплейсам в аудитории. Вместе с тем, есть риск роста потребления нелегального контента, поскольку российские пользователи в этом году лишились возможности легального доступа к зарубежным новинкам кинопроката, музыки, игр.

— Какая сейчас ситуация с IT-специалистами? Часть уехала, часть вернулась. Сохраняется ли сегодня кризис на этом рынке?

ИТ-специалистов по-прежнему не хватает. Кроме того, ситуацию с нехваткой кадров усугубил и отъезд многих специалистов из страны.

Сейчас нужно усиливать работу по подготовке кадров: открывать новые и развивать уже открытые цифровые кафедры в ВУЗах, развивать учебные программы, чтобы они отвечали текущей ситуации (учить работать с импортозамещенными продуктами), увеличивать количество бюджетных мест на ИТ-специальности, работать со школьниками и вовлекать их в цифровые профессии начиная с 8 класса.

Но нужно также стимулировать возвращение уехавших: создавать адекватный бизнес-климат, в первую очередь для малого и среднего предпринимательства в цифровой среде. Сохранять и расширять меры поддержки не только ИТ-компаний, но и специалистов.

Еще одна из мер: поддержание контактов со всеми айтишниками – как уехавшими, так и оставшимися. Мы в АНО ЦЭ хотим сделать в 2023 году проект, который мы условно называем «ИТ-сообщество»: поработать со специалистами этой сферы (а в России таковых насчитывается порядка 3 миллионов) и предложить им почувствовать себя защищенными в неком коммьюнити, ощутить поддержку со стороны бизнеса и государства, которые в них заинтересованы.

— Нужны ли ограничения на удаленную работу для ИТ-специалистов? Какие должны быть критерии для таких ограничений и кого они могут коснуться?

Мы абсолютно разделяем позицию Минцифры: важно использовать интеллектуальный потенциал разработчиков, где бы они не находились. Нужно удерживать уехавших на нашей «орбите», чтобы они ощущали себя частью российского ИТ-коммьюнити, работали на внутренний рынок и имели возможность вернуться. При этом, конечно, существуют и те профессии, где удаленная работа представляется затруднительной. В первую очередь — это информационная безопасность, поддержка технологической инфраструктуры, инфраструктуры связи.

— В последнее время тема искусственного интеллекта активно продвигается. Какие сдерживающие факторы и какие драйверы развития вы видите?

В России искусственный интеллект применяется уже во многих сферах: его развитию в нашей стране уделяется большое внимание, ведь именно искусственный интеллект является драйвером технологического развития страны. Появляются новые сферы, решения и возможности для применения искусственного интеллекта, а значит – появляются и новые профессии, которые неразрывно связаны с использованием искусственного интеллекта.

По оценкам, рынок искусственного интеллекта в России в 2021 году составлял 550 млрд рублей, при этом более 300 млрд принесло российской экономике применение решений на базе ИИ, а рост инвестиций в ИИ-стартапы в 2021 году составил 170%. В России запущен и реализуется федеральный проект «Искусственный интеллект», а также одноименная рабочая группа на базе АНО «Цифровая экономика».

Благодаря этому создана отечественная экосистема ИИ и сформированы меры поддержки для основных направлений развития: подготовка кадров, стимулирование научных исследований, стартапов и внедрения ИИ в отраслях экономики, создание собственной отечественной микроэлементной базы, развитие регулирования и стандартов в ИИ, проведение хакатонов и лекций и другие направления деятельности.

Если говорить о барьерах внедрения ИИ-решений, то общими для различных отраслей являются барьеры нормативно-правового характера, в частности - ограничение доступа к данным для разработчиков ИИ, а также финансовые ограничения предприятий, и дефицит ИТ-специалистов (в том числе разработчиков) в сфере ИИ.

Очевидно, за сферой искусственного интеллекта — будущее.

Чем скорее в России начнут не только разрабатывать алгоритмы на базе ИИ, но и внедрять такие решения в реальную экономику, в социальные и государственные сервисы, тем скорее мы увидим реальные результаты в виде повышения эффективности бизнеса, роста национального благосостояния, увеличения качества жизни населения. Безусловно, дефицит ИИ-кадров, проблемы с доступом к данным и их качеству, вопросы регулирования будут препятствовать развитию и тормозить внедрение ИИ-решений. Для того, чтобы оперативно решать существующие барьеры всем игрокам рынка необходимо объединиться.

— В АНО «Цифровая экономика» выносят необходимые заключения по вопросам экспериментальных правовых режимов от имени бизнес-сообщества. Есть ли успешные кейсы и как это направление будет развиваться?

ЭПР остается одним из наших приоритетных направлений. Запущены на сегодняшний момент всего четыре ЭПР.

Несмотря на активность бизнеса в генерации инициатив и понятные экономические эффекты, механизм «примеряли на себя» только часть регуляторов, для остальных он пока не стал универсальным инструментом создания условий для инноваций. Мы продолжаем активную совместную работу с Минэкономразвития России в этом направлении, включая совершенствование механизма и сокращения срока запуска ЭПР для чего разработан соответствующий законопроект.

Сейчас в проработке есть порядка 10 проектов ЭПР на разной стадии готовности, которые планируются к запуску в 2023 году. Проекты касаются разных направлений ЭПР от уже привычного транспорта и медицины до обработки данных и упрощения аренды муниципального имущества.

Сферы, в которых потенциально могут быть запущены экспериментальные правовые режимы постоянно расширяются. Например, направлением разработки и внедрения цифровых инноваций станет «обработка данных, в том числе персональных данных, и деятельность, связанная с такой обработкой».

Наличие института коммерческих и государственных дата-посредников станет эффективной мерой регулирования в области обработки обезличенных данных без письменного согласия и позволит решить проблему частоты предоставления согласия по каждому запросу.

Для введения инструмента цифрового посредничества на сегодняшний день существует ряд регуляторных барьеров, снятие которых вполне может стать предметом федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды». Это новый механизм управления данными, поэтому для его тестирования запуск экспериментального правового режима подходит как нельзя лучше. Таким образом, мы снизим риски юридического характера в связи с введением нового правового механизма.

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В случае успеха эксперимента отечественные технологические компании получат быстрый доступ к большим массивам данных, а, значит, смогут и дальше развивать инновации, не опасаясь нарушения требований законодательства о персональных данных.

Что касается успешных кейсов, то совсем недавно, в октябре этого года правительство установило разработанный Минэкономразвития России новый экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) в отношении реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры» на автомобильной дороге М-11 «Нева».

Эксперимент проедет на трассе М-11 и позволит ускорить тестирование беспилотников в реальных условиях. И я особенно горд тем, что АНО «Цифровая экономика» принимала непосредственное участие в разработке данного решения. Подобные правовые и технологические «песочницы» — отличный инструмент для реальной цифровой трансформации отраслей, повышения технологического суверенитета России.

— Чем АНО «Цифровая экономика» займется в 2023 году?

Весь следующий год мы посвятим превращению организации в платформу и экосистему, которая попробует объединить наработки, мероприятия и компетенции сотен игроков, связанных с развитием цифры, сотен тысяч специалистов, профильных органов госвласти, экспертного сообщества.

Из самого очевидного, осязаемого — АНО «Цифровая экономика» проведет собственное большое мероприятие, пока мы называем его «супер-ивент по Цифре». Мы хотим собрать на одной площадке крупнейшие цифровые компании и тех, кто только наращивает свои цифровые компетенции. Внешние факторы диктуют компаниям необходимость меняться и цифровизироваться в ускоренном темпе, поэтому надеемся увидеть среди участников тех, кто совершил в последнее время настоящий цифровой прорыв.

close 100% Пресс-служба АНО «Цифровые технологии»

Еще под прорывными проектами лично я понимаю запуск аналитического направления внутри АНО «Цифровая экономика». Мы ставим перед собой очень амбициозную задачу — считать, анализировать все, что поддается измерениям. Выдавать аналитику быстро, подстраиваться под запросы конкретных учредителей и государства.

Для компаний большой бонус в том, что им не нужно будет заказывать исследования по интересующим вопросам «где-то там». АНО «Цифровая экономика» станет центром притяжения всей аналитики отрасли. Мы хотим представить учредителям возможность быстро получить ответы на интересующие вопросы, то есть выполнять еще и консалтинговые функции.

Также в приоритетных планах — развитие международного и регионального направления. С регионам все относительно очевидно: мы будем развивать направление «Цифровых прокачек», активно привлекая наших учредителей и компании-лидеров цифровой экономики, а также ФОИВ и РОИВ к мероприятиям проекта. Развитие международного направления — еще один мощный трек. Здесь мы подразумеваем тесный контакт с восточными коллегами: обмен опытом и компетенциями, совместные мероприятия, участие нашей делегации в крупных международных мероприятиях.