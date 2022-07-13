«Целью западных стран было, чтобы каждый россиянин ощутил дискомфорт»

Западные страны при введении санкций против РФ рассчитывали на то, что каждый россиянин ощутит дискомфорт, заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. В беседе с «Газетой.Ru» он также оценил риски отключения России от интернета и введение банками комиссий по валютным вкладам, спрогнозировал возврат ставок по потребкредитам к 15% годовых, назвал условие появления нулевых ставок по ипотеке и шансы на реализацию такого сценария, а также выразил мнение, что россиянам не стоит ждать появления аналога Apple Pay и Google Pay.

— Гарегин Ашотович, мы встречаемся в непростое время. Как банки и россияне справляются с санкциями и ограничениями Запада, на Ваш взгляд? К чему им стоит быть готовыми в ближайшее время? С какими главными вызовами столкнулись клиенты банков сейчас?

— Банки оказались в крайне непростой ситуации. Возможно, потом будет еще тяжелее. Но уже сегодня у российских кредитных организаций есть проблемы и с платежами, и с расчетами.

Трудности возникают и у клиентов. Например, дистанционно оплатить по карте авиабилет в валюте стало практически невозможно. Можно только прийти в офис авиакомпании и приобрести билет. При этом возникает двойная конвертация.

Если клиент оказался за рубежом, он скорее всего приобретет авиабилет за наличные.

Но какое количество наличности нужно, чтобы была возможность купить обратный билет и через 2-3 пересадки прилететь в Москву? К тому же не исключено, что после расходов на гостиницу и оплаты билета может возникнуть форс-мажор. И что? Больше $10 тыс. клиент на руках при выезде иметь не может. Банки ничем в этом вопросе помочь не могут.

Но если никуда не ездить и ничего не делать, каких-то проблем, конечно же, не будет.

Неудобства же, которые сейчас возникли у россиян, западные страны изначально закладывали в санкции. Чтобы каждый ощутил этот дискомфорт. Чтобы дискомфорт имел массовый характер.

Это, скажем, может возникнуть в крайнем случае, к примеру, при отключения России от Google или интернета в целом.

close 100% Гарегин Ашотович Тосунян — президент Ассоциации российских банков Пресс-служба АРБ

— Есть вероятность, что это произойдет?

— Надеюсь, нет, но риск есть.

До сих пор неясна судьба банковских приложений кредитных организаций, которые попали под санкции. Будут ли они обновляться – вопрос.

Возник дефицит пластика и чипов для карт. Поэтому банки массово продлили срок их действия, сделав бессрочными.

— Все ли банки ввели такую меру поддержки?

— Насколько я знаю, практически все.

— Несмотря на некоторое снижение инфляции, россиянам достаточно тяжело справляться с возрастающими расходами. Будут ли банки снижать ставки по кредитам, чтобы облегчить бремя заемщиков? На сколько могут быть снижены ставки по потребкредитам и ипотеке?

— После резкого скачка ключевой ставки до 20% годовых в феврале, ставки по потребкредитам и ипотеке взлетели до более чем 30%.

Банки не стремились выдавать кредиты, люди перестали их брать по таким ставкам. Поэтому кредитный рынок в марте практически замер.

Новые кредиты практически не выдавались. 10-15% кредитов выдавались добросовестным заемщикам по заранее установленным ставкам. Но в целом выдачи упали в разы. В апреле – по мере снижения ключевой ставки – рынок стал оживать, тренд продолжился в мае.

Сейчас ключевая ставка – 9,5% годовых.

Поэтому через два-три месяца ставки по потребкредитам и ипотеке должны вернуться на близкий к докризисному уровень – 15% и 10% годовых соответственно. К тому же в рамках жилищного кредитования действует много льготных программ, где уровень ставок – в районе 6% годовых.

— Могут ли ставки по льготной ипотеке упасть до сверхнизких значений в 2-3% годовых?

— Ставки в рамках льготных программ могут быть и нулевыми. Если государство возьмет на себя полную компенсацию ставки. Но вряд ли ставки такими будут.

— Как банки в условиях снижения ключевой ставки будут сохранять привлекательные условия по вкладам?

— После снижения ключевой ставки до 9,5% годовых в июне, банки предлагают по вкладам плюс-минус такую же ставку – от 9% до 10,5% годовых.

В этом смысле кредитные организации поступили очень мудро, потому что один из главных каналов привлечения ими денег сейчас – депозиты граждан.

И люди, которые сидели в валюте, на фоне высоких ставок по вкладам начали избавляться от нее.

Они начали менять валюту на рубли и открывать рублевые депозиты по повышенным ставкам.

— Много ли клиентов поступили таким образом?

— Ряд клиентов поменяли валюту на пике доллара за 100 рублей. Они поняли, что такой курс американской валюты не удержится долго, и решили выйти из нее.

Быть может, их можно заподозрить в инсайде. Потому что они оказались в довольно приличном выигрыше.

Конечно, мало кто догадался выйти из валюты, когда доллар стоил 100 рублей, и открыть вклад под 20% годовых в марте.

— Смогут ли банки создать аналог Apple Pay и Google Pay? Как и когда?

— Создать аналог Apple Pay и Google Pay можно. Но вряд ли они могут быть полноценными эквивалентами ушедших из России сервисов.

Смысл этих сервисов – в широком охвате. Имеющиеся сервисы сейчас не могут его обеспечить.

— В каких странах необходимо наладить прием карт «Мир» в обозримом будущем?

— На территории всех постсоветстских стран и в странах Ближнего Востока. Сейчас карты «Мир» принимаются в России, а также в таких странах как Республика Армения, Абхазия, Южная Осетия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Турция.

Чтобы расплатиться картой «Мир», необходимо иметь при себе пластиковый носитель или мобильное устройство с возможностью бесконтактной оплаты.

Сейчас нужно наладить прием карт «Мир» везде, где это возможно.

— При каких условиях Visa и MasterCard могут вернуться в Россию?

— Когда в 2014 году Visa и MasterCard заблокировали свои карты, а через два дня, извинившись, разблокировали, у меня была уверенность, что этого никогда больше не произойдет.

Но это случилось. Наверное, вернуться они могут, когда человечество «преодолеет болезнь роста», – идущий сейчас переход от глобализма к сепаратизму.

Я уверен, что все восстановится. Но лично я уже буду относиться к картам этих платежных систем без пиетета.

И скорее всего выберу карту той системы, которая повела себя более ответственно.

— Как Вы оцениваете инициативу некоторых банков брать комиссию за обслуживание валютных счетов граждан?

— Категорически отрицательно. Это в корне неправильно, это репутационные потери для банков.

Тем более, когда речь идет о ранее открытых счетах. Это неприлично и совершенно недопустимо.

— Как Вы оцениваете реакцию ЦБ на такой произвол?

— Регулятор должен запретить такую практику. В противном случае может быть серьезное судебное оспаривание.

— Что Вы думаете по поводу новых условий Тинькофф по SWIFT-переводам? В частности — о комиссии не менее $200 за входящий перевод?

— Тоже негативно. Я не понимаю смысла комиссии за вход. Это в дальнейшем отрицательно скажется на имидже банка.

— Что Вы думаете про новость о фактически отрицательных ставках по валютным депозитам для корпоративных клиентов?

— Так же, как и в случае с гражданами. Но есть банки, которые себе это никогда не позволят. Уверен.

— После 24 февраля сотрудничество российских банков с западными практически сошло на нет. Могут ли азиатские финансовые организации стать приемлемой альтернативой?

— Азия для нас уже давно становится хорошим партнером и контрагентом. Но не нужно противопоставлять Азию Европе, Европу Азии. Сама Азия работает с Европой. Если полностью забыть про Европу, нужно перемещаться на Луну, Марс или Венеру.

Если противопоставлять, проблемы возникнут и там. Азиатские организации ради России не будут рвать отношения с мировым финансовым рынком.

— Какую валюту Вы считаете наиболее перспективной?

В мире не должно быть доминирующей моновалюты. Когда появился евро, я всячески приветствовал этот важный шаг в преодолении монополии доллара.

Должно существовать множество мировых валют – юань, евро, рубль, доллар, японская иена, другие – и быть примерно равнозначными. Не стоит отдавать предпочтение какой-то одной из них.