Биткоин пробил новое дно. Что будет дальше

Курс биткоина в понедельник упал почти на 12% и пробил очередную психологическую отметку в $25 тыс. Первая криптовалюта потянула за собой и другие монеты. Эксперты уверены: сложилось сразу несколько факторов, обрушивших рынок цифровых активов. Главный из этих факторов — инфляция в США. Учитывая, что останавливаться она не собирается, биткоин будет «болеть» и дальше.

Черный понедельник криптоинвесторов

Утро 13 июня для владельцев криптовалют и майнеров можно смело назвать «черным понедельником»: курс главной монеты — биткоина — упал ниже очередной психологической отметки в $25 тыс. К 12.00 мск на бирже Binance биткоин торговался по $24 364, на CoinDesk курс составлял $24 224.

Таким образом, всего за сутки первая криптовалюта обвалилась практически на 12%. Это самый низкий курс за последние полтора года — по такой цене биткоин торговался в декабре 2020 года. После этого он начал расти, в феврале-апреле 2021-го достигал рекордных отметок — $65 тыс.

Годовой минимум показала и вторая криптовалюта мира Ethereum (эфир) — сейчас она стоит $1208, падение с начала торгов 13 июня составило почти 18%. Известные «мемные» монеты — DogeCoin, который нравится основателю Tesla Илону Маску, и Shiba Inu — также просели на 10-11%.

Что случилось с криптой

Падение биткоина, который потянул за собой и другие монеты, началось еще накануне: 12 июня курс падал до $26,7 тыс. До конца прошлой недели он почти месяц держался около отметки $30 тыс. Постепенное ослабление криптовалюты происходило на протяжении полугода. Поэтому для многих инвесторов не стало сильной неожиданностью: различались лишь оценки, когда именно биткоин пробьет очередное дно и упадет ниже $25 тыс.

Однако среди причин обвала крипторынка последних дней прослеживаются три наиболее заметные. И на первом месте — экономика США и американский ценовой кризис.

Bloomberg называет в качестве главной причины новую статистику по инфляции в США, которая оказалась значительно хуже ожидаемых значений. В конце прошлой недели Федеральное бюро статистики сообщило, что индекс потребительских цен в мае 2022-го вырос в годовом выражении на 8,6% — это рекорд с 1981 года. Базовая инфляция без учета продуктов питания предполагалась на уровне 6%, аналитики предсказывали 8,3% с учетом продовольственного индекса.

В США выросли основные ценовые индексы: на жилье, бензин, продовольствие. Для американцев инфляция в 8% куда менее привычна, чем для жителей других стран: традиционно стабильная американская экономика десятилетиями удерживает цены на основные товары и услуги на одном и том же уровне. Поэтому нынешние отклонения от прогнозов для США являются шоковыми.

Вслед за отчетом бюро статистики в цене упали и акции на фондовом рынке, а доходность двухлетних облигаций Минфина США поднялась до максимума за 14 лет. Высокотехнологичный фондовый индекс Nasdaq упал на 3,5%, S&P 500 и Dow Jones Industrial Average упали более чем на 2,5%.

Второй причиной обвала криптовалют экономисты называли ужесточение денежно-кредитной политики центробанков разных стран: в первую очередь, ФРС США и Евроцентробанка. Это приводит к тому, что инвесторы (30% самых богатых людей мира, по данным Forbes, инвестируют в криптовалюту) предпочитают вкладывать средства в более привычные инструменты и активы: сырьевые компании, торговлю зерном, драгоценные металлы. Происходит отток живых денег из биткоина и других наиболее популярных монет. На этом фоне общемировая капитализация биткоина снизилась до $522 млрд, эфира — до $176 млрд.

Наконец, третьей причиной падения биткоина эксперты Bloomberg и Reuters указывают разбирательства в связи с крахом стейблкоина UST (стейблкоины — криптовалюты, чей курс напрямую привязан к реальной валюте, как правило, к доллару). 10 июня американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начала расследование в отношении проекта Terra (владеет блокчейном UST).

В начале мая стейблкоин обвалился и потерял привязку к доллару после разовой продажи токенов на сумму около $300 млн. Сейчас альткоин стоит $0,01. Основатель блокчейна До Квон 28 мая запустил новую платформу Terra 2.0 и провел раздачу токенов для восстановления сети. Этот маневр поддержали крупнейшие криптобиржи: Binance, Huobi и другие.

Однако юристы SEC заподозрили Terra в нарушении правил защиты своих инвесторов и сейчас расследуют соблюдение норм в отношении ценных бумаг и инвестиционных продуктов. Официальных обвинений еще никому не предъявляли. Но падение крупного стейблкоина и последующее расследование не добавили криптоинвесторам уверенности и тоже внесли свой вклад в обрушение первой криптовалюты.

Что будет с биткоином дальше

Вице-президент по корпоративному развитию криптовалютной платформы Luno Виджай Айяр напоминал, что при схожем состоянии финансового рынка в прошлые годы биткоин проседал в цене на 80%, альтернативные валюты теряли по 90% своей стоимости. Эксперт не исключил повторения ситуации и сейчас, а значит биткоин может упасть еще ниже.

Другие эксперты с ним согласны, ведь снижение стоимости криптовалют уже вызывает вполне реальные последствия. Например, рано утром 13 июня международная компания по крипто-кредитованию Celsius объявила о запрете на снятие средств клиентами, сославшись на «экстремальные рыночные условия». После этого их собственный токен CEL обвалился на 50%.

Инвесторы и криптоэксперты на платформе CoinDesk сообщают, что ожидают дальнейшего повышения ключевой ставки ФРС США вслед за аналогичными действиями регуляторов Канады и Австралии. ЕЦБ уже анонсировал повышение ставок летом.

Ужесточение денежной политики центробанками разных стран добавляет рынкам «хрупкости», пишет First Republic Bank в еженедельном обзоре для инвесторов. А значит они будут и дальше отказываться от рискованных и высоковолатильных активов (которыми являются криптовалюты). Все это говорит о том, что биткоин еще будет падать какое-то время.