«Очевидный и предсказуемый шаг»: российская «дочка» Google решила стать банкротом

Российская «дочка» компании Google решила признать себя банкротом. С соответствующим заявлением она намерена обратиться в Арбитражный суд. В пресс-службе Google подтвердили эту информацию, отметив, что банкротство связано с арестом банковского счета компании.

Прошу признать меня банкротом

На сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурса) говорится, что дочерняя компания Google с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».

«ООО «Гугл» в лице генерального директора Дэвида Мунро Снэддона <...> обращается с уведомлением о намерении обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом) путем включения уведомления в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, поскольку с 22 марта 2022 года предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств», — говорится в заявлении компании.

В пресс-службе Google подтвердили ТАСС информацию о намерениях российской «дочки», но уточнили, что компания продолжит работать в России, несмотря на инициированное банкротство и закрытие офиса.

«Некоторое время назад компания Google приостановила подавляющее большинство коммерческих операций в России. Сегодня мы сообщаем о том, что арест банковского счета Google Россия сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств», — пояснили в пресс-службе.

При этом в компании отметили, что «люди в России полагаются» на сервисы Google «для доступа к качественной информации».

«Мы продолжим предоставлять бесплатные сервисы, такие как Поиск, YouTube, Gmail, Карты, Android и Play, нашим пользователям», — подчеркнули представители компании.

По мнению заместителя директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслана Пермякова, начало процедуры банкротства российской «дочки» Google стало естественным продолжением начавшегося еще в марте этого года сворачивания деятельности в стране.

«У Google здесь было немного сотрудников, около 250: разработка, реклама, GR. В марте Google начал вывозить тех, кто согласился на релокацию. Видимо, всех, кого хотели, вывезли. PR и GR не работает по инициативе компании. Так что шаг с банкротством очевидный и предсказуемый», — сказал Пермяков РИА «Новости».

Он считает, что интерфейсы Google вряд ли поменяются.

Оборотный штраф

Мировой суд Таганского района Москвы 24 декабря 2021 года постановил оштрафовать Google на 7,2 млрд рублей. Суд признал компанию виновной в повторном «нарушении порядка ограничения доступа к информации» (неудаление запрещенного в России контента).

Оборотный штраф в отношении Google был назначен в России впервые. Его размер зависит от выручки компании. Суд имел право применить к ней оборотный штраф — от 1/20 до 1/10 выручки за год, предшествующий году, в котором было выявлено правонарушение, но не менее 4 млн рублей.

Указанную сумму компания должна была выплатить до 19 марта, однако Google не выполнил требование, в связи с чем 1 мая приставы возбудили в отношении Google дело о принудительном взыскании штрафа в 7,2 млрд рублей.

Кроме того, сейчас в отношении ООО «Гугл» в Арбитражном суде инициировано несколько исков, где истцами выступают российские СМИ.

«Мы продолжаем на этом зарабатывать»

В марте и апреле 2022 года власти России стали обсуждать возможную блокировку YouTube. После того как видеохостинг, принадлежащий компании Google, заблокировал канал Госдумы, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что он «подписал себе приговор».

Но накануне глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что в России блокировать YouTube не планируется.

«Мы не планируем закрытие YouTube — вот так я могу сказать. Прежде всего, действительно, когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не страдают», — сказал он на марафоне общества «Знание».

А в среду президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил, что Google продолжает работать в России, все серверы компании также остаются в стране.

«Первая волна опасений уже прошла. Мы видим, что давление на Россию продолжается. Пока ситуация стабильная. Трафик немного вырос в начале года. Потом после отключения Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) упал. Сейчас из-за VPN снова вырос. С технической точки зрения наша сеть имеет большой запас прочности. <...> Google работает, все сервера стоят, мы продолжаем на этом зарабатывать», — сказал Осеевский.