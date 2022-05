«Если регулировать цены, корм станет отравой». Почему резко подорожала еда для питомцев

По данным Росстата с начала 2022 года стоимость сухих кормов для домашних животных выросла на 12,95%. В Союзе предприятий зообизнеса подсчитали, что цены на эти товары увеличились на 15-60% с начала года.

«Это, видимо, средняя температура по палате. Смотря, какие корма. Какие-то выросли не на 15%, гораздо больше. А какие-то совсем чуть-чуть. Я бы при оценке роста делила на импортные, лечебные и отечественные. Потому что все они растут по-разному», — отметила руководитель краснодарского регионального отделения межрегиональной общественной организации «Альянс защитников животных» Елена Наседкина.

Как убедились корреспонденты «Газеты.Ru», 18-килограммовый пакет одного из отечественных кормов для здорового животного до марта стоил 2300 рублей. Сейчас минимальная цена, по которой можно найти этот корм, составляет 3700. То есть рост составил 60%. При этом отдельные премиальные марки кормов для собак и кошек прибавили в цене в 2-2,5 раза за последние два месяца.

В проблему вмешалась Генпрокуратура. Надзорное ведомство вынесло 16 предостережений продавцам, поставщикам и производителям. ФАС начала всестороннюю проверку. Но регулировать цены законодательно не будут.

Регулировать не получится

«Животные разные. И коровы — животные, и свиньи — животные. Поэтому здесь нельзя выделить животных домашних от других. Ограничивать цены, думаю, невозможно», — заявил первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов в разговоре с «Газетой.ру».

С парламентарием согласны в «Альянсе защитников животных». «Регулировать цену нет смысла. Если производители не будут «втискиваться» в ценовые госстандарты, это приведет просто к дефициту и резкому ухудшению качества продукции. Корма станут натуральной отравой. Невозможно свободный рынок вот таким образом сдержать», — подчеркнула Наседкина.

В чем проблема

На рынке кормов для домашних питомцев среди крупнейших иностранных производителей в России продолжают сейчас продавать свою продукцию датская Aller Petfood Group (All Dogs, All Puppies, All Cats ), швейцарская Nestle (Friskies, Purina One, Gourmet, Felix, Pro Plan) и итальянская Monge (BWild, Pouch Grill). А вот американская Mars (Whiskas, Pedigree, Royal Canin, Sheba, Kitekat, Perfect Fit, Cesar и Dreamies) приостановила инвестиции и обещала прекратить импорт продукции в Россию. Но заводы продолжат работу.

По словам Наседкиной, цены на эти бренды растут по разным причинам. Стоимость продукции Mars может расти, потому что местные заводы просто не обеспечивают потребность в том же Royal Canin. Этот корм станет более редким, а значит более дорогим.

Цена на продукцию трех других производителей увеличивается из-за проблем с логистикой. «Доставить грузы в Россию сейчас огромная проблема. Они, может, скопились где-то там, в Европе, на отправку, но не могут ввезти сюда. Основная проблема — это именно логистика», — предположила зоозащитник.

Дефицита не будет

Но дефицита быть не должно. Россельхознадзор с учетом возможных рисков логистики и приостановки отгрузки из-за рубежа рассматривает возможность импорта кормов для животных из Аргентины, Бразилии, Кореи, Сербии и Таиланда. Да и отечественная продукция имеется. По данным Россельхознадзора, изготовлением кормов для домашних животных внутри страны занимаются более 190 предприятий в 50 регионах.

Тем не менее корма отечественного производства тоже дорожают. Причин несколько. «Это может быть связано с импортными комплектующими. Иногда это, элементарно, мешок какой-нибудь. У нас с тетрапаком же есть проблема. Или импортным оборудованием, которое может больше не обеспечиваться технологическим обслуживанием. Еще это связано с подорожанием составляющих кормов, потому что не все они могут быть российского производства», — сказала Наседкина.

В последнюю очередь она назвала спекуляции магазинов в качестве причины. «Магазины повышают цену. Эта проблема есть, но я не считаю, что она основная», — отметила эксперт.

Выход есть

Депутат Нилов, напротив, видит среди основных причин повышение цены на корма – наценки со стороны магазинов.

«Для всех наценок я давно предлагал и предлагаю фиксировать на ценниках, в том числе и для этой категории товаров цену закупочную и цену продажную. Чтобы потребитель видел, нет ли здесь спекуляции вот такой откровенной, алчной. И чтобы не только потребители, но и налоговые службы видели. Если это происходит, тогда за сверхнаценкой должен неотвратимо идти сверхналог, который 90% барышей отправит в казну», — сказал парламентарий.

Для сдерживания инфляции в этом сегменте предлагают, в том числе поддержать российский бизнес. Но в первую очередь мелких игроков. Дополнительные линейки производства продукции предлагают ввести в большом объеме при птицефабриках и фермах.

«Можно стимулировать производство кормов, которые изготавливают при каких-то фермах, мясных производствах, птицефабриках, на сельскохозяйственных предприятиях, у которых корма для животных являются побочным продуктом, дополнительной линейкой. Чтобы эта дополнительный товар входил в число основных», — предложила Наседкина.

По ее словам, таких производителей в стране много, но их никто не знает, потому что они не раскручены. «Например, у меня рядом с домом есть магазин, там три фермы из Краснодарского края. Они из обрезков мясной продукции стали выпускать корма для кошек и собак, это влажные корма, в банках», — рассказала она, подчеркнув, что финансово стимулировать для развития дополнительных линий продукции можно было бы именно производителей товаров для людей.