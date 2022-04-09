«Историческая доходность – не гарантия будущих доходов». Что нужно знать о вложениях в золото

Вложения в золото всегда считались «тихой гаванью» для инвестора. Тем не менее у них есть риски. Пять главных из них «Газете.Ru» назвали в ЦБ.

По данным Investing.com, стоимость тройской унции золота (основная единица измерения металла, равна 31,1 грамма) достигла $1933,10 на торгах в пятницу, 8 апреля. В январе показатель составлял $1797,4. Золото интересно прежде всего с точки диверсификации инвестиционного портфеля. Тем не менее у золотых вложений есть риски. Главный экономист Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Евтеев назвал для «Газеты.Ru» пять основных из них.

Риск №1 — инвестиционный

Движение цен на золото сложно предсказать даже опытным аналитикам. Здесь надо учитывать множество факторов: ситуацию в глобальной экономике и на мировом финансовом рынке, геополитическую обстановку, состояние и перспективы золотодобывающей промышленности.

«В течение последних десятилетий золото, действительно, демонстрировало достаточно хорошую способность к сохранению покупательной способности накоплений в долгосрочной перспективе, в том числе относительно инструментов фондового рынка. Так, с начала XXI века по текущий момент золото выросло в долларовом выражении почти в семь раз, в то время как, например, американский фондовый индекс S&P500 – лишь более чем в три раза», — отметил Евтеев.

Однако, по его словам, при детальном рассмотрении картина не столь однозначна. В течение 2000-х котировки золота показывали стремительную опережающую динамику. Но с середины 2011 года и вплоть до 2019 года стоимость золота, напротив, демонстрировала преимущественно нисходящую динамику. «За период с лета 2011 года по конец 2015 года цена драгоценного металла снизилась более чем на треть и вплоть до 2019 года двигалась в так называемом «боковике» с диапазоном колебаний $1300-1600 за унцию. Предпосылкой такой динамики могло послужить существенное перераспределение средств инвесторов в пользу альтернативных активов», — объяснил эксперт.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Золото – рыночный актив, цена на который формируется под воздействием спроса и предложения и также подвержена существенным колебаниям.

«История демонстрирует хорошую способность драгоценного металла к защите накоплений от инфляции и девальвации. Однако историческая доходность не является гарантией сопоставимых будущих доходов», — подчеркнул Евтеев.

Оптимальная доля для золотых инвестиций составляет 10-20% от портфеля. Динамика цен на золото есть на сайте Банка России. По рабочим дням ЦБ устанавливает учетные цены на драгметаллы. Их используют коммерческие банки, когда устанавливают собственные курсы покупки и продажи.

Риск №2 — кража

Хранить дома «под матрасом» золотые слитки или монеты из драгоценных металлов можно, когда есть уверенность в надежности такого варианта. Здесь каждый решает для себя, чем можно подкрепить свою уверенность и как создать собственный резерв. Не зря в последнее время вырос спрос на сейфы – об этом сообщали продавцы и производители.

Минимизировать риск утраты сокровищ могут и банковские ячейки. За этот вариант придется платить – в зависимости от размера ячейки стоимость будет разной. Некоторые банки могут предлагать несколько месяцев аренды в подарок. Но система страхования вкладов не распространяется на этот вид хранения.

Риск №3 — ликвидность

«Если говорить о золотых слитках, в банке при покупке к нему обязательно выдается сертификат завода-изготовителя с указанием веса изделия, индивидуального номера слитка, пробы, массы и названия завода», — поясняет Дмитрий Евтеев. Без этого документа слиток не примут в банке. Проблемы могут возникнуть, и, если на сертификате плохо читается текст.

Можно при продаже слитка недосчитаться и части денег: изделия с царапинами, сколами и другими дефектами будут приниматься со скидкой. Каждый банк определяет размер дисконта самостоятельно. К золотым монетам это тоже относится – если монета в пятнах (на металле могут оставаться пятна от пальцев), погнутая, с выбоинами – можно попрощаться с частью дохода.

А еще при покупке слитков и монет банки самостоятельно устанавливают дисконт к рыночным ценам: для монет он может доходить до трети, для слитков – 10-15%.

Еще надо помнить, что покупку золотых украшений, если речь не идет об антиквариате и шедеврах, вообще не стоит считать инвестицией. Обычные изделия, за которыми не охотятся лучшие аукционные дома мира, можно сдать в ломбарде, но с серьезной скидкой.

Риск №4 — банкротство

Если инвестор вложил средства не в физическое золото, а в виртуальные граммы драгметалла на обезличенных металлических счетах (ОМС), их не унесет вор, время не испортит их внешний вид, не надо доплачивать за производство и дизайн (как с монетами). Но возникает другой риск – банк, который учитывает ваши золотые граммы, может перестать существовать.

ОМС в банках в систему страхования вкладов не включены. Не входят в систему страхования вкладов и биржевые инструменты, которые позволяют инвестировать в драгметаллы (паевые инвестиционные фонды, ETF-фонды, акции золотодобытчиков и др.).

Риск №5 — налоги

Золотые инвестиции называют спасительной гаванью для вложений в сложные времена. Но инвестору надо помнить, что такие вложения – весьма тяжелый якорь, и рассчитаны они на долгосрочную перспективу. «Если продавать слиток или золотую монету раньше, чем через три года после приобретения, и от этой операции получить доход, человек должен самостоятельно заполнить декларацию и заплатить подоходный налог в 13%», — пояснил Евтеев. Обезличенных металлических счетов это тоже касается. НДФЛ начисляется на разницу между ценами покупки и продажи драгоценного металла.