«Минтруд и ПФР даже не в состоянии определить, какие проблемы есть при расчете пенсий»

— Реально ли создать понятную для работников формулу пенсионных накоплений, как предложил президент Владимир Путин еще в 2013 году? Сейчас мало кто понимает, какая у него будет пенсия.
— Безусловно, пенсионная формула должна быть понятной. Однако формулировка «пенсионные накопления» применять к нашей системе неправильно. Пенсионная система в России, как, впрочем, и в большинстве стран, в основном страховая. Основана на т.н. «договоре поколений»: работающие платят взносы, из них выплачиваются пенсии нынешнему поколению пенсионеров. А когда сегодняшние трудоспособные граждане выйдут на пенсию, их выплаты будут формировать взносы будущих поколений. Поэтому работник в России, как и в подавляющем большинстве стран, накапливает не реальные деньги, а пенсионные права.
— То есть право на пенсию есть, а накоплений реальных нет. Почему же все так запутано? Чиновники не выполнили поручение?
— Все запуталось с 2002 года, когда стали реализовывать реформу Зурабова-Матвиенко по переходу от страховой пенсионной системы к частично накопительной. Эта реформа провалилась, создала «эффект двойного бремени», что стало одной из причин дефицита Пенсионного фонда. В итоге пенсионные накопления обесценились и частично потерялись. И с 2014 года перечисление средств на накопительный элемент приостановили, произошла «заморозка пенсионных накоплений».
В попытке выправить последствия пенсионной реформы власти с 2015 года стали реализовывать новую, также неудачную стратегию. Пенсионные взносы стали учитывать в баллах. Правительство отчиталось так: теперь пенсия считается в баллах, и будущую пенсию очень просто подсчитать.
— И все окончательно запутали?
— Да, формула стала еще мутнее, сложнее. Более того, балльная система — одна из системных ошибок.
Стоимость одного балла все время растет, работодатель должен все больше перечислять средств. Балл в 2015 году, когда ввели реформу, и балл в 2021 году весят по-разному. И, в конечном счете, это обесценивает страховые взносы работающих.
— Получается, действующая пенсионная система не мотивирует россиян работать эффективнее?
— Нет, конечно.
— А работодателя она стимулирует?
— Тоже нет. Налоговая нагрузка на компании растет из года в год за счет увеличения предельной зарплаты, с которой уплачиваются страховые взносы, а пенсионные права работников в эквивалентном объеме не увеличиваются.
— Минтруд или Госдума ничего не планируют менять в этой системе?
— Минтруд и Пенсионный фонд даже не в состоянии определить, какие проблемы есть при расчете пенсий. Я не знаю, может, они что-то и хотят изменить. Но если Минтруд не понимает источника проблем, существует опасность, что он поменяет не то и не так, как надо.
— Обладателям маленькой пенсии предлагается покупка баллов. Может, это решение проблемы? Хотя бы для тех, кто готов на покупку?
— Покупка баллов с учетом их обесценивания невыгодна. Она необходима только небольшому количеству россиян, у которых не хватает стажа для получения страховой пенсии. Предложение покупать баллы — это из области имитации реальной деятельности. Чиновники отчитываются перед президентом, что они работают и улучшают пенсионную систему.
— Власти нередко аргументируют отказ от индексации пенсий так: «зачем пенсионерам давать больше денег, они все равно не вернутся в экономику, пенсионеры предпочтут копить, а потребительский спрос расти не будет».
— Странный аргумент. Средняя пенсия по старости в России чуть выше прожиточного минимума. Куда уж тут копить при таких ничтожных пенсиях, все уходит на предметы первой необходимости, на еду и ЖКХ (прожиточный минимум для пенсионеров в среднем по России составляет 10,2 тыс. руб., средняя пенсия — 15,7 тыс. руб. — «Газета.Ru»).
— Получается, пенсионная формула запутана, непонятна гражданам, и уже на этом основании ее можно признать дестимулирующей. Для работодателя тоже нет достаточных стимулов выплачивать «белую зарплату». Проблемы накапливаются с каждым годом, пенсионная система становится все более разбалансированной. Может быть, обнулить все эти перекосы?
— Обнулять пенсионную систему — это значит обнулить трудовую биографию 42 млн пенсионеров и еще десятков миллионов работающих граждан, имеющих за плечами годы и десятки лет стажа. Пенсионная система — это не «гордиев узел», который можно разрубить, а «авгиевы конюшни», которые надо чистить. Когда пенсионную систему дергают туда-сюда, это всегда оборачивается потерей стажа, заработка, появлением новых несправедливостей. Нужно последовательно расчищать пенсионную систему и устранять многочисленные ошибки.
Начать надо с очевидных вещей. Тут три пункта, как минимум. Во-первых, проиндексировать пенсии работающим пенсионерам. Им власти говорят так: сейчас мы вам не индексируем, но потом вернем.
— Вернем, если не помер.
— Вот именно. Работающие пенсионеры — самая ущемленная категория граждан. Это стало особенно очевидно во время пандемии коронавируса. Эти люди вынуждены были ходить на работу. При этом пенсия работающих пенсионеров с каждым годом все больше отстает от пенсии неработающих.
На 1 октября 2021 года средняя страховая пенсия по старости работающих пенсионеров составила 14453,94 рубля, в то время как ежемесячная страховая пенсия неработающих была равна 17551 руб.
Мои расчеты показали, что сегодня каждому работающему пенсионеру ежемесячно недоплачивают из-за отмены индексации 6189 рублей.
Если начать выплаты полной пенсии работающим пенсионерам со второй половины 2022 года, это потребует 269,2 млрд руб. из бюджета. В расчете на один год дополнительные расходы на индексацию пенсий работающих пенсионеров составят 538,443 млрд рублей.
На экспериментах с пенсиями работающих пенсионеров государство больше потеряло, чем сэкономило. Количество работающих пенсионеров снизилось вдвое с 14 млн в 2015 году до 7,2 млн к концу 2021 года. То есть потеряли более 7 млн человек, легально работавших, плативших налоги и страховые взносы.
Взносы выплачиваются, а пенсионные права не формируются. Фактически работающие пенсионеры, дотируют пенсионную систему. С 2015 года они заплатили 2,3 трлн руб. на индивидуальную часть страховой пенсии, на которые не сформированы пенсионные права.
Я удивляюсь, что никто до сих пор не дошел с этой проблемой до Конституционного суда. Конечно, работающим пенсионерам надо доначислить баллы, эквивалентные уплаченным взносам, и соответственно, пересчитать пенсии.
— У Минфина на все один ответ всегда – денег нет.
— Индексация вернет в правовое поле 7 млн пенсионеров, которые сейчас не работают, или работают в серой зоне. Они начнут платить страховые взносы. У них появится стимул работать легально. И тогда отчисления в ПФР вырастут еще больше. Вот и была бы выгода для государства.
— Если заинтересовать пенсионеров индексацией пенсий во время работы, это помогло хотя бы отчасти решить проблему нехватки мигрантов?
— Конечно. Многие из пенсионеров неплохо образованы, дисциплинированно работали, а их государство потеряло. Надо вернуть. Мигранты реально заняли рабочие места, на которых раньше подрабатывали пенсионеры.
— А что с пенсионным возрастом?
— Это вторая и тоже очевидная проблема — несвоевременное и необоснованное повышение пенсионного возраста.
Планка уже поднялась на полтора года. Следует зафиксировать пенсионный возраст на этом уровне и больше его не увеличивать.
Третья проблема — это волокита с принятием решения об отказе от накопительной системы. С 2014 года приостановлены перечисления на обязательный накопительный элемент, все взносы идут на страховую часть пенсии. Однако, на счетах НПФ и государственной управляющей компании ВЭБ скопились взносы, которые отчислялись гражданами с 2002 по 2014 годы.
Если в будущем остается только страховая часть, то по уже накопленным 5 трлн рублей нужно предложить гражданам выбор. Есть два варианта: оставить эти деньги в негосударственных пенсионных фондах, или перевести на страховую пенсию с соответствующей переиндексацией. Это должен быть выбор самих россиян.
— А что выгоднее?
— В среднем, выгоднее страховой принцип, это доказано и математически и на практике. Индексация по страховой части оказалась больше, чем прирост по пенсионным накоплениям в НПФах и ВЭБе.
«Расчистка» же системы зависит от консолидации общественного протеста по пенсионной реформе, от аргументации политиков и депутатов, работающих в этом направлении. Большая роль и у СМИ, которые привлекает внимание к проблеме и позволяют в ней разобраться.