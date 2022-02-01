«Пузырь» или плавный рост. Стоит ли беспокоиться из-за объемов кредитов в России

Ипотечный «пузырь» на рынке может возникнуть, когда объем кредитов на покупку жилья превысит 50% ВВП. Сейчас показатель равен 10% ВВП. В Минэкономразвития уточнили, что в целом на рынке кредитования населения ситуация не близка к образованию «пузыря». В ЦБ считают также, но высказывают определенные опасения.

Угроза перегрева рынка ипотечного кредитования и возникновения ипотечного «пузыря» сейчас в России маловероятна. Об этом «Газете.Ru» заявила ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг «Банки.ру» Инна Солдатенкова. В Минэкономики придерживаются того же мнения.

В России в последние месяцы активно обсуждается возможное повторение американского сценария 2007 года. Тогда «пузырь» на рынке ипотеки привел к коллапсу всей финансовой системы страны, а затем — и к мировому кризису. Причина опасений россиян сегодня — резкий рост ипотечного портфеля в 2020-2021 годах из-за льготной программы, который превысил 10 трлн рублей по итогам 2021 года. Впрочем, пока мы не близки к ситуации в США, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Справка Ипотечный кризис в США в 2007 году начался из-за стремлений американских властей сделать покупку жилья более доступной для малоимущих. В США практиковали искусственное ограничение роста ипотечных ставок. Банки фактически заставляли снижать требования к материальному положению заемщиков. Одновременно американский рынок заполонило множество ипотечных ценных бумаг, облигаций и других финансовых инструментов, которые были, по сути, ничем не обеспечены. Читать дальше

«По данным аналитического центра Дом.рф, совокупный ипотечный портфель российских банков составил по итогам 11 месяцев 2021 года 11,7 трлн рублей. Это без учета привлечения банками финансирования за счет выпуска ценных бумаг под залог ипотеки. Размер российского ВВП же, по данным Института исследований и экспертизы ВЭБ.рф, за аналогичный период равен 116,5 трлн рублей», — пояснила Солдатенкова.

«Если сравнивать эти цифры, то отношение ипотечного портфеля банков к ВВП составляет 10%. А в момент развития ипотечного кризиса США этот показатель находился на уровне 80%. Обоснованные опасения в российских реалиях может вызывать ситуация, когда ипотечный портфель к ВВП превысит 50%»,

— добавила эксперт.

Половина долгов населения — по ипотеке, но это хороший тренд

В Минэкономразвития «Газете.Ru» сообщили, что ситуация на розничном рынке кредитования в целом не является «пузырем».

«Рост объемов розничного кредитования не носит взрывного характера, а происходит плавно, — пояснил «Газете.Ru» замминистра экономического развития Илья Торосов. — С 1 января 2018 года мы видим структурный сдвиг в кредитовании населения в пользу менее рискованного, долгосрочного ипотечного кредитования. Рост ипотеки связан с мерами господдержки».

По словам Торосова, ипотечный портфель приблизился к половине от суммарной кредитной задолженности населения, но это хорошая тенденция.

«Объем ссуд с просрочкой платежей более 90 дней в общем объеме кредитов населению после роста в 2020 году снижается, — уточнил замминистра. — Причем ипотека — в лидерах по улучшению качества розничных портфелей.

При параллельном росте реальных располагаемых доходов населения (за 9 месяцев 2021 года увеличились на 4,1% к аналогичному периоду прошлого года) это — главное свидетельство того, что ситуация на розничном рынке кредитования не является «пузырем»».

По прогнозам министерства, в 2022 году рост портфеля продолжится, но более плавно, чему будут способствовать ограничительные меры со стороны Банка России. Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который обязывает письменно информировать заемщика о чрезмерной долговой нагрузке. Законопроект уже принят в первом чтении.

Число тратящих на ипотеку 80% дохода растет

В пресс-службе ЦБ «Газете.Ru» сообщили, что высокие темпы роста ипотечного кредитования не являются сами по себе признаком формирования пузыря или перегрева рынка. Тем не менее регулятор высказал определенные опасения.

«Важно осуществлять мониторинг стандартов кредитования, чтобы рост задолженности не происходил за счет предоставления банками более рискованных кредитов, например, ссуд заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки заемщиков (ПДН) и низким уровнем первоначального взноса», — подчеркнули в ЦБ. Статистика банковского кредитования свидетельствует о постепенном ухудшении данных показателей в 2020-21 гг.

«Доля кредитов с первоначальным взносом менее 20% для приобретения жилья на первичном рынке в III квартале 2021 года составила 43%. Это значительно выше значений до начала пандемии (24%).

Также увеличивается доля ипотечных кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН более 80% (отдают на погашение кредита более 80% дохода): с 19,9% до начала пандемии до 25,6% в III квартале 2021 года», — добавили в Центробанке.

Эксперты также высказывают опасения. «Абсолютный объем кредитов, просроченных более чем на 90 дней, вырос с начала 2020 года почти на 30%. По величине это сопоставимо с кризисными 2015-2016 годами, однако доля наиболее проблемных ссуд в портфеле сегодня в 2,5 раза ниже и составляет порядка 4%», — пояснил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

Качество ипотечного кредитного портфеля пока остается высоким, доля ссуд, по которым не вносятся платежи, по ипотечному портфелю составляет всего 0,8% на 1 декабря 2021 года, уточнили в ЦБ.



«Однако Банк России для снижения рисков дальнейшего наращивания ипотечного кредитования с 1 августа 2021 года повысил требования к капиталу по таким кредитам, — уточнили в ЦБ. — В случае дальнейшего ухудшения стандартов кредитования будут приниматься дополнительные меры».

Долги по кредитам составили 20% ВВП

Несмотря на уверенность, что ситуация на рынке ипотеки не приведет к коллапсу, в Минэкономразвития констатируют: уровень закредитованности граждан растет.

«На 1 января 2020 года объем задолженности по кредитам составил 16,5% ВВП, на 1 января 2021 года — 19,1%, на конец прошлого года кредитный портфель вырос примерно до 20% ВВП», — уточнил замминистра Торосов.

Впрочем, в России соотношение розничного портфеля к ВВП в три раза меньше, чем в развитых странах. Для сравнения: по России задолженность граждан — около 20% ВВП. В других развивающихся странах — к примеру, в Бразилии — 30-50%. А в развитых странах, таких как США и Великобритания — 70-90%.

«Такая высокая закредитованность в мире объясняется прежде всего высоким уровнем доходов в развитых странах, так как кредиты надо обслуживать, — пояснил Торосов. — Что касается России, плавный рост кредитной нагрузки на население – это нормальное явление в рыночной экономике».