Анатолий Браверман: РВК должна стать связующим звеном среди венчурных инвесторов России

Первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Анатолий Браверман вступил в должность генерального директора РВК с сохранением текущей должности в РФПИ. В интервью «Газете.Ru» он рассказал о том, что изменится в стратегии фонда в связи с вхождением в структуру РФПИ в ходе реформы институтов развития, объявленной правительством РФ.

— Российский венчурный рынок достиг, по некоторым оценкам, рекордного объема в 2021 году, но его значительная доля при этом приходится всего на несколько сделок. Как вы оцениваете его перспективы?

— Мы видим значительный потенциал развития рынка венчурного финансирования в России. Это связано как с высоким уровнем образованности населения, так и подготовки технических специалистов. России есть чем гордиться в этой области – к примеру, за последние 15 лет наши студенты чаще всех выигрывали международную олимпиаду по программированию.

Между тем, качественная IT-разработка необходима для создания успешного продукта в области медиа, здравоохранения или, скажем, на потребительских рынках. Мы считаем, что российские специалисты могут двигать вперед развитие и рост всей венчурной индустрии, если обеспечить необходимое финансирование и создать комфортные условия для технологического предпринимательства.

— В чем для этого должна заключаться роль РВК?

— РВК должна стать полноценным центром компетенций в области венчурного инвестирования. Для этого РВК будет, прежде всего, действовать по принципу фонда фондов: продолжая активно работать с существующими инвестициями, создавая новые фонды. Для повышения инвестиционной активности перед РВК стоят задачи по увеличению количества активных фондов с нашим участием. Это требует, прежде всего, качественного управления и отбора сделок.

Безусловно, будем также рассматривать возможности для дальнейшего развития нормативной базы, чтобы тем самым повышать привлекательность венчурного рынка для инвестиций как на уровне стартапов, так и на уровне фондов. В результате РВК должна стать связующим звеном в экосистеме венчурных инвесторов России. Мы готовы активизировать взаимодействие с крупнейшими корпорациями и совместно запускать новые перспективные проекты в ближайшее время.

— Если говорить об экосистеме венчурных инвесторов, то для ее развития необходимо доверие всех участников, особенно инвесторов. Какими вы видите дальнейшие шаги по выстраиванию отношений с ними?

Одна из наших ключевых задач сейчас – завершить интеграцию и реструктуризацию текущих активов РВК, обеспечить качественный отбор и проведение due diligence (оценка объекта инвестирования, его финансового состояния, рыночного положения, рисков — «Газета.Ru») при инвестициях в новые фонды. Особое внимание для этого будет уделяться, в том числе, управлению рисками и диверсификации портфеля.

Инвестиции в новые фонды предполагается осуществлять с привлечением профессиональных управляющих команд и соинвесторов. Существенные усилия также потребуются для оптимизации и обеспечения контроля внутренних процессов и взаимодействия с нашими фондами. Участие РВК в каком-либо венчурном фонде должно в будущем выступать знаком качества для других инвесторов, которые в первую очередь оценивают доходность инвестированного капитала.

— До реформы институтов развития фонд выступал в качестве проектного офиса НТИ, но теперь эта работа выведена из РВК. Повлияет ли это на ключевые технологические сферы, которые будут в вашем фокусе?

— Мы продолжаем взаимодействовать с НТИ (Национальная технологическая инициатива или «Платформа НТИ» — правительственная некоммерческая организация, которая объединяет представителей бизнеса и экспертного сообщества для развития в России перспективных технологий — «Газета.Ru»). Изменение конфигурации поможет РВК сосредоточиться на главных целях развития венчурного рынка, а именно инвестициях в венчурные фонды. ИТ и программное обеспечение, цифровые услуги бизнесам и конечным потребителям, биотехнологии и другие направления, связанные с реализацией нацпроектов, остаются нашими приоритетами.

Планируем также активно работать и с передовыми производственными технологиями, включая аддитивные технологии, индустрию 4.0 и робототехнику, искусственный интеллект и машинное обучение с перспективами применения в различных индустриях, с тематиками энергоэффективности и «зеленых» технологий. В этих и других профильных сферах у РВК создан хороший задел.

— Как должны выглядеть проекты, в которые РВК готов инвестировать?

— Новые инвестиции РВК будут направлены на развитие инноваций в России. Мы будем применять индивидуальный подход к оценке и анализу перспектив при создании новых фондов. В нашем фокусе будут качество будущих управляющих команд, их предыдущий опыт, потенциал инвестиционной стратегии фондов, и, конечно, мотивация управляющих команд.

РВК как часть группы РФПИ будет использовать лучшие практики фонда. И, как отмечал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, продолжит развитие через усиление инвестиций в венчурный и технологический сектор.