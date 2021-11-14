В Минсельхозе пообещали сдерживать рост цен

Государство увеличит поддержку производителей овощей и мяса для сдерживания цен — об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. По его словам, важно «отвязать внутренние цены от тех цен, которые присутствуют на мировых рынках». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Государство планирует увеличить поддержку производителей овощей и мяса, чтобы не допустить роста цен. Об этом заявил в воскресенье, 14 ноября, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«Все-таки на российском рынке цены более стабильны, но, тем не менее, сильно растут цены на овощи и картофель, растут цены на мясную группу. В связи с этим будем увеличивать господдержку этих отраслей и в том числе будем работать с сетями», — сообщил он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», вышедшей в эфир на телеканале «Россия-1».

Чиновник также указал на мировой кризис, в условиях которого цены на продукты продолжают расти. По его словам, важно «отвязать внутренние цены от тех цен, которые присутствуют на мировых рынках».

Власть не допустит дефицита продуктов в России, заверил министр.

Минсельхоз ранее сообщил о сдерживании роста цен производителями молочной продукции. В ведомстве напомнили, что на протяжении всего года ее стоимость оставалась стабильной, рост цен не превышал уровень инфляции. Себестоимость изготовления молочных продуктов при этом растет, добавили в ведомстве.

20 октября президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить меры по сдерживанию роста цен на продовольствие.

В конце сентября сообщалось, что Минпромторг планирует создать прямые договоры между сетями и поставщиками для сдерживания роста цен. По данным РБК, план ведомства предполагает переход от тендеров к прямым контрактам.

Сколько тратят россияне на еду

В начале ноября россияне тратили меньше денег, следует из данных компании «Ромир». Так, в период с 1 по 7 ноября средние недельные расходы россиян составили 5091 рубль, что на 3% (155 рублей) меньше, чем на прошлой неделе. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года расходы, напротив, увеличились на 12% (536 рублей).

Кроме того, впервые с конца сентября снизился недельный средний чек (средняя стоимость одной покупки). Этот показатель составил 650 рублей, что на 2% (16 рублей) ниже, чем на прошлой неделе. По сравнению с прошлым годом недельный средний чек продолжает показывать рост — индекс выше на 9% (54 рубля), чем в начале ноября 2020-го.

Какие продукты подорожали

По официальным данным, недельная инфляция в России замедлилась до 0,09%. Как сообщили 12 ноября в Росстате, с начала 2021 года потребительские цены выросли на 6,62%. В годовом выражении инфляция по состоянию на 8 ноября достигла 8,06%.

За последнюю неделю в категории продовольственных товаров, по сведениям ведомства, наиболее заметно выросли цены на гречневую крупу - на 1,3%, макаронные изделия - на 0,9%, ржаной хлеб и сычужные сыры - на 0,7%, сливочное масло, сметану, вермишель, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, рис - на 0,6%, жирный творог - на 0,5%.

В среднем по России выросли цены на сосиски, сардельки, питьевое молоко, пшеничную муку и черный чай - на 0,4%, пшено, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,3%. Также на 0,2% выросли цены на маргарин, фруктово-ягодные консервы для детского питания и печенье. Цены на баранину, полукопченые и варено-копченые колбасы и соль увеличились на 0,1%.

Куриные яйца подорожали на 1%, куриное мясо - на 0,4%. Цены на подсолнечное масло и сахарный песок выросли на 0,2% и 0,6% соответственно.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем увеличились на 0,5%, в том числе на огурцы - на 2,8%, помидоры - на 2,5%, белокочанную капусту - на 1,1%, картофель - на 0,8%.

В то же время подешевели репчатый лук - на 1,1%, яблоки - на 0,5%, морковь - на 0,3%.