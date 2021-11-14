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В Счетной палате заявили, что госдолг России в ближайшие годы будет расти

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Российский госдолг будет расти в ближайшие годы, однако рисков для устойчивости бюджета или финансовой системы России нет ни по общему размеру, ни по его структуре. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.

«Нельзя однозначно сказать, где граница уровня госдолга, после которой начинаются риски. <...> Сейчас мы видим по представленному на ближайшие три года бюджету, что общий уровень госдолга у нас растет. Однако по отношению к ВВП он остается небольшим — Россия находится в нижней десятке стран мира по этому показателю», — сказал он.

По данным проекта федерального бюджета на ближайшие три года, в 2024 году объем государственного долга России может вырасти до 21,1%. Эксперты оценивают рост госдолга по итогам текущего года до 17,8% ВВП с 17,7% ВВП, в 2022 году — до 19,4% ВВП, в 2023 году — до 20,3% ВВП. В абсолютных значениях государственный долг в текущем году ожидается на уровне 22,104 трлн рублей, в 2022 года — 22,926 трлн, в 2023 — 28,765 трлн, в 2024 году — 31,94 трлн.

Ранее замминистра финансов РФ Леонид Горнин назвал сумму государственного долга российских регионов.

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