Эксперт: запуск «Северного потока – 2» опустит цены на газ до $600

Ответ ЕС на энергетический кризис будет, однако меры по борьбе с высокими биржевыми топливными ценами заработают лишь через несколько лет, заявила еврокомиссар Кадри Симсон. По мнению экспертов, грядущая европейская реформа, подразумевающая совместные закупки топлива и контроль над газовыми запасами, обрушит весь рыночный механизм, который выстраивался в последние годы. Сбить высокие цены мог бы запуск «Северного потока — 2».

Много заявлений, мало конкретики

В Люксембурге состоялась экстренная встреча министров энергетики государств Евросоюза в связи с топливным кризисом. По ее итогам еврокомиссар Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия и дальше будет придерживаться принятого пакета мер (общий контроль над запасами и система совместных закупок) по борьбе с высокими биржевыми ценами на природные ресурсы. Кроме того, в декабре будет представлена стратегия перехода от потребления природного газа к водороду.

«Предложенные Еврокомиссией среднесрочные меры (совместный контроль над запасами газа и возможность совместных закупок. - «Газета.Ru») требуют действовать уже сейчас, несмотря на то что их результаты могут проявиться только через несколько лет, а не в ближайшие недели», — заявила еврокомиссар перед стартом экстренного саммита в Люксембурге.

В то же время Евросоюз продолжит работу над реализацией конкретных мер, принятых на энергетическом саммите 21-22 октября. Еврокомиссия пообещала рассмотреть различные пути реформирования рынков газа и электричества, включая возможность создания газовых запасов ЕС под общеевропейским контролем, а также возможность совместных закупок газа странами сообщества. Однако несмотря на топливный кризис, европейские чиновники не станут отходить от концепции активного использования альтернативных источников энергии.

«У нас есть четкий мандат от лидеров ЕС использовать все наши инструменты для решения кризиса. Еврокомиссия представила пакет мер, теперь мы должны продвинуть эту работу. Нам надо защищать наших потребителей и бизнес»,

— заявила Симсон.

Для реализации ускоренной трансформации к «зеленой» энергетике ЕС потребуется активное использование атомной энергетики, в то время как природному газу европейские чиновники отведут роль основного переходного топлива.

С начала сентября биржевая стоимость природного газа продолжает оставаться стабильно высокой, превышая отметку $1 тыс. за тысячу кубометров. Годовые расходы граждан ЕС на электроэнергию в отдельных странах уже выросли на €500-600, утверждают представители Еврокомиссии.

Запоздалая помощь

Идея совместных закупок газа у единого поставщика не является для ЕС принципиально новой. Более того, десять лет назад в рамках содружества был создан Энергетический союз, главная задача которого состояла в том, чтобы контроль над всеми действующими топливными контрактами перешел к Еврокомиссии. Однако при концепции «привлекательного энергорынка» такой подход не заработает.

По словам эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, старшего научного сотрудника Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича, при такой схеме остается неясным вопрос, по какому принципу будут выделяться потребительские квоты в условиях топливного кризиса. Но что самое главное, кто из производителей газа способен восполнить столь большие потребности целого блока государств.

«Евросоюз — очень неоднородная субстанция. У каких-то стран уже давно налажены хорошие отношения с «Газпромом», например, той же Германии. А кто-то будет препятствовать любой попытке налаживания контактов с российским монополистом — это уже страны Прибалтики и Польши. Большинство стран не станут пересматривать спотовую привязку — даже в условиях кризиса, к столь радикальным переменам никто из них не готов», — подчеркнул Митрахович.

Невозможность переформатировать либеральную ресурсную систему ЕС отметил в беседе с «Газетой.Ru» и директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. По его словам, кардинальная смена рыночного механизма работы приведет к краху всей экономической модели Евросоюза.

«Остается непонятным принцип, при котором госструктуры будут диктовать трейдерам требуемые размеры биржевых квот. Энергетические монополисты еще могут в какой-то мере регулировать рынки сбыта, но в ЕС сейчас нет таких госструктур, которые способны заставить трейдеров продавать газ по заниженным ценам. В перспективе эти шаги приведут только к банкротству частных поставщиков, способствуя их переходу на более выгодные азиатские площадки», — объяснил аналитик.

Эксперт добавил, что до либерализации энергетического рынка ЕС в Германии, например, действовал единственный монополист — компания Ruhrgas AG. Она закупала топливо у России, диктовала на внутреннем рынке выгодные для себя цены и сама определяла объемы поставок. В настоящее время даже намек на приход на рынок Евросоюза подобного монополиста вызвал бы шквал негодования со стороны защитников либеральной системы, включая и саму Германию.

«При либеральной рыночной системе невозможно организовать даже распределение квот. Дело в том, что сами подземные хранилища и объемы газа, содержащиеся в них, могут принадлежать двум абсолютно разным компаниям. То есть все топливо может принадлежать трейдерам-перекупщикам.

ЕС же хочет заставить частные фирмы взять и отдать весь газ, лишив их всей прибыли. Кто будет за это все отвечать? Евросоюз при таком регулировании вообще может лишиться большей части поставщиков», — заключил эксперт.

Энергетический дирижизм

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в свою очередь подчеркнул, что в идее государственного регулирования нет ничего предосудительного. Более того, в сложившихся кризисных условиях Евросоюз вполне мог бы воспользоваться подобной системой, чтобы сбить рекордно высокие биржевые цены на газ и растущие внутренние тарифы на электроэнергию.

«В советские времена идея ЕС получила бы название планового энергетического баланса. Европейский союз ошибочно посчитал, что рыночная система способна самостоятельно управлять газовыми поставками. Однако либеральная модель в кризисных условиях действует очень искаженно, что мы сейчас наблюдаем на примере топливной нехватки. В итоге европейцы вполне логично сейчас пришли к идее государственного дирижизма», — объяснил эксперт.

Пикин добавил, что госсистема управления энергобалансом больше десятилетия успешно действует в России, в результате чего для конечных потребителей действуют одни из самых дешевых тарифов на электроэнергию. Более того, в РФ также существует эффективная система мониторинга и оперативного воздействия в случае исчерпания внутренних запасов природных ресурсов, включая подземные газовые хранилища. В Европе решили пойти схожим путем, однако в условиях скорого старта отопительного сезона времени для трансформации рынка может не хватить.

«У ЕС пока нет единого закупочного органа, нет операторов, которые бы следили за уровнем заполненности внутренних запасов.

Во Франции во времена правления Шарля Де Голля вполне успешно действовала система энергетического дирижизма, что позволило республике снизить риски в случае наступления кризиса. Поэтому ЕС было бы неплохо сейчас сбавить уровень либерализма и частично перейти к трезвому кейнсианству», — резюмировал Пикин.

Такой переход можно осуществить за короткий промежуток времени. Дело в том, что при косвенном рыночном регулировании никто не будет забирать у частных компаний их газовые запасы. Напротив, европейские госструктуры могли бы осуществлять более тщательный контроль за нормативами качества топлива, а также усилить наблюдение за основными транзитными маршрутами, обеспечивая каждую страну нужными ей ресурсными объемами, заключил эксперт.

Мяч на стороне «Зеленых»

Наиболее реальным выходом из кризисной ситуации для ЕС стало бы ускорение процесса сертификации двух ниток газопровода «Северный поток – 2». Однако в этом вопросе в гораздо большей степени замешена политическая составляющая, чем потенциальная экономическая выгода, считают эксперты.

Так, по словам Митраховича из Фонда национальной энергетической безопасности, в настоящее время позиция партии «Зеленых» во главе с Анналеной Бербок по вопросу ввода в эксплуатацию СП-2 принципиально расходится с победившими на выборах социал-демократами (СДПГ) под руководством Олафа Шольца.

«Европейцы стали энергетическими заложниками собственной политики. В Германии существует серьезная бюрократическая проблема, связанная с отсрочкой формирования правящей коалиции после сентябрьских выборов в Бундестаг. И BNetzA (регулятор германского энергорынка), очевидно, ждут определения политического блока, который и будет вершить судьбу СП-2. Вдруг, например, министром энергетики станет кандидат от «Зеленых»? Тогда о полной заполняемости труб можно будет вообще забыть», — подчеркнул Митрахович.

Однако он добавил, что даже четырехмесячный срок, отведенный на сертификацию операторов газопровода, не станет окончательным, ведь после этого европейским чиновникам необходимо будет получить одобрение от Министерств энергетики стран ЕС, а также разрешение от Еврокомиссии, в состав которой входят откровенные противники ввода СП-2. Фактически, при наихудшем сценарии решение о запуске могут вынести к середине 2022 года.

В свою очередь, Пикин из Фонда энергетического развития отметил, что помимо явного политического фактора ввод «Северного потока — 2» в эксплуатацию тормозит сам механизм судебной процедуры сертификации, который, согласно европейскому законодательству, составляет минимум четыре месяца, из которых на данный момент прошел только один. То есть крайний срок ратификации СП-2 при наихудшем сценарии может состояться в конце зимы 2022 года, что поставит под удар и без того кризисный энергетический рынок Европы.

«Ввод СП-2 автоматически обрушит биржевые газовые цены до $600 за тысячу кубометров. Если же европейцы отменят ограничения по 50-процентной пропускной способности двух ниток газопровода — стоимость топлива опустится до $500.

Однако все упирается в сам механизм принятия решения. В ЕС не могут ускорить процесс из-за действующего регламента — у вас чисто физически не получится ратифицировать СП-2 раньше начала 2022 года», — заключил эксперт.