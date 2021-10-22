Как европейские страны решают проблему высоких газовых цен с наступлением холодов

Практика совместных закупок стран Евросоюза не решит главную энергетическую проблему — высокие топливные цены. В свою очередь, «заморозка» стоимости газа на внутреннем рынке скажется на урезании социальных программ. Введение же потолка цен на топливо ударит прежде всего по сбытовым компаниям.

Правительство Франции объявило о замораживании стоимости газа на внутреннем рынке и выплатах социальных субсидий. Власти же Великобритании озаботились поднятием верхней планки потолка цен на топливо, чтобы хоть как-то компенсировать растущие затраты сбытовых компаний, приводящие к массовым банкротствам. В то же время более бедные страны Восточной Европы все чаще говорят о необходимости прямых дотаций для снижения тарифов на электроэнергию.

Франция и заморозка цен

Один из вариантов смягчения последствий энергокризиса недавно предложило французское правительство. Премьер-министр Жан Костекс заявил, что внутренние цены на газ будут заморожены в стране до конца 2022 года. По словам заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, данное решение в дальнейшем приведет к урезанию финансирования социальных программ, что не добавит политических очков действующему президенту Франции Эммануэлю Макрону.

«В начале следующего года во Франции пройдут очередные выборы. Шансы переизбраться у Макрона, мягко говоря, невысокие. Поэтому ему нужно было задобрить избирателей. В противном случае, ему будет очень трудно объяснить им, что в высоких ценах на газ виноват не он, а внешняя конъюнктура», — объяснил эксперт.

В прошлом году Франция получила по газопроводам 26 млрд кубометров топлива, еще 19,5 млрд кубов поступило в виде сжиженного природного газа (СПГ) — столько же, для сравнения, поставлял до недавнего времени Катар во все страны ЕС. Однако ближневосточное государство вряд ли повезет в Париж очередную партию СПГ, если ему предъявят заниженный ценник. То есть, Франция своим решением может подставить конечных потребителей, лишившись ключевых топливных поставщиков.

«Главный вопрос — откуда правительство возьмет миллионы евро на компенсацию растущих издержек сбытовых компаний. Свободных источников сейчас просто нет. Если же заморозка продлится весь 2022 год, то это еще сильнее ударит по бюджету — произойдет урезание социальных расходов, отчего пострадают простые граждане», — резюмировал Фролов.

Великобритания и потолок стоимости

По иному пути решили пойти в Великобритании, где в скором времени еще 20 энергетических предприятий могут столкнуться с критическими финансовыми проблемами. Чтобы избежать усиления негативного сценария, в Британии предложили повысить потолок цен для конечных потребителей. Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев назвал это решение не критичным для британского внутреннего рынка. Дело в том, что в запасе у ключевых компаний-производителей есть дифференцированные тарифные планки, предусматривающие выгодные для конечных потребителей ставки.

«В Британии обанкротились в основном компании-посредники, у которых не было доступа к значительным объемам энергоресурсов. Если не поднять потолок тарифных цен — это может привести к монополизации внутреннего рынка. Но и в этом есть свои плюсы. Например, в той же Shell сейчас видят достаточно высокий приток потребителей за счет предоставления бюджетных тарифов», — объяснил старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Схожее мнение высказал и директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. По его мнению, поднятие потолка цен для конечных потребителей обезопасит финансовое положение сбытовых компаний, однако в минусе при таком раскладе окажутся рядовые граждане. Выделение же адресных субсидий наиболее уязвимым слоям населения может в большей степени ударить по покупательской способности среднего класса.

«Повышение потолка цен решает последствия, но не причину энергетического кризиса в Британии. Именно непродуманная «зеленая» политика правительства Бориса Джонсона ударила в наибольшей степени по конечным потребителям, которые сейчас вынуждены платить по завышенным тарифам», — резюмировал Пикин.

Восточная Европа и соцдотации

Если в более богатых странах Западной Европы еще могут позволить себе дополнительную нагрузку на бюджеты, то ситуация в Польше и прибалтийских странах сейчас развиваются по другому сценарию. Местные правительства все больше склоняются к варианту заимствования прямых дотаций из казны Евросоюза. Так, в Риге жители при потреблении 280 кВт⋅ч вынуждены ежемесячно платить в среднем €22 (более 1800 рублей). Для сравнения, в России этот показатель составляет 248 рублей. В случае с Прибалтикой речь может идти уже о многомиллиардных дотациях.

«У Эстонии есть возможность производить горючий сланец, а вот Литва и Латвия сильно зависимы от поставок из Швеции и Польши. В Латвии к настоящему времени платежные квитанции на электроэнергию выросли в цене в два раза. А ведь в местные тарифы включена еще доставка ресурсов», — подчеркнул Фролов из Института национальной энергетики.

Он добавил, что только увеличение поставок электроэнергии из соседних Белоруссии и России спасает бюджеты местных стран от растущих издержек. В итоге Литва вынуждена в тайне от ЕС заниматься транзитом электроэнергии с Островецкой АЭС, перегоняя ее через соседнюю Латвию. Однако в отличие от балканских стран у прибалтийских республик есть надежная сеть поставщиков электроэнергии. Той же Сербии в этом плане приходится особенно тяжело.

С ним согласен и Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. К числу наиболее проблемных стран помимо Сербии он добавил Молдавию, которая в спешке пытается заключить новый контракт с «Газпромом». Весомую роль в этих случаях играет европейская система ценообразования, которую взяли за основу эти государства. Из-за этой схемы российский монополист сейчас предлагает этим странам заключить контракты по гораздо более высокой цене.

«Цены в $700 за тысячу кубометров для Сербии и тем более $790 для Молдавии не устраивают правительства Александра Вучича и Майи Санду. Чтобы не допустить деградации рынка, в перспективе «Газпром» может снизить стоимость газа до $400-500, на меньшую сумму монополист вряд ли пойдет», — объяснил Кондратьев.

Судьба контрактов в Восточной Европе для «Газпрома» особенна важна, ведь именно в этом регионе для монополиста складываются наиболее высокие риски. Дело в том, что относительно низкие бюджеты стран вкупе с достаточно бедным населением приводят к росту неплатежей. Так было, например, в случае с Украиной, которая до сих пор не заплатила России долг в размере $4,5 млрд с учетом процентов. Поэтому, если Молдавия заключит соглашение с «Газпромом» по цене $790 за тысячу кубов, есть риск, что страна приостановит выплаты спустя несколько месяцев, предостерег эксперт.

Испания и снижение энергетического НДС

Гораздо более эффективный метод борьбы с последствиями энергетического кризиса предложила Испания, основой потребления которой является сжиженный природный газ (СПГ). Там на фоне рекордного летнего подорожания электроэнергии до €115,8 за мВт⋅ч местные власти существенно снизили НДС на энергоносители с 21% до 10% для части потребителей до конца года и упразднили сборы на производство электроэнергии. Теперь же в стране хотят уменьшить НДС для поставщиков.

«Сейчас в Испании всерьез задумались об отмене НДС для сбытовых компаний. Всему виной рекордные затраты производителей электроэнергии. То есть власти здесь хотят снизить налоговое давление, сильный рост которого способен убить всю отрасль. Тот же подход наблюдается и в Португалии», — отметил Фролов из Института национальной энергетики.

Такую тактику борьбы с последствиями энергетического кризиса поддержал и Сергей Кондратьев. Однако, по мнению эксперта, эта мера также неизбежно приведет к сокращению поступлений в бюджеты стран на сотни тысяч евро, которые бы могли пойти на дополнительное финансирование социальных программ.

«Страны Балтии сейчас тоже решили пойти по примеру Испании и собираются временно обнулить НДС для поставщиков энергоресурсов. Однако такая мера, по сути, является прямой государственной субсидией. В то же время налоговые ставки в Европе сейчас очень высокие, из-за чего бюджеты стран не дополучат миллионы евро», — заключил Кондратьев.