Эмираты забрали свое: ОПЕК+ нарастит добычу

До конца этого года страны-участницы ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 2 млн б/с. По мнению вице-министра России Александра Новака, от новой сделки картеля бюджет страны получит дополнительные 400 млрд рублей.

В России добыча нефти выйдет на докризисный уровень к маю 2022 года, ожидает вице-премьер Александр Новак.

«Принято решение для рынка восстанавливать добычу [нефти] до докризисного уровня», — сказал чиновник в интервью телеканалу «Россия-24», подводя итоги переговоров министров стран ОПЕК+.

Во втором полугодии 2021 года Россия увеличит добычу нефти на 150 тыс. б/с. Доходы бюджета после решения ОПЕК+ вырастут на 400 млрд рублей, считает Новак.

Министры стран ОПЕК+ на видеоконференции 18 июля договорились, что до конца этого года добыча нефти членами картеля будет постепенно увеличена на 2 млн б/с.

В финальном коммюнике по итогам онлайн-встречи отмечается, что соглашение будет действовать до конца 2022 года.

С мая следующего года для некоторых стран будет увеличен базовый уровень добычи нефти, от которого считают квоты. Для России и Саудовской Аравии он вырастет на 0,5 млн б/с и составит 11,5 млн б/с, для ОАЭ повысится с 3,17 до 3,5 млн б/с, для Ирака — с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта — с 2,8 до 2,96 млн б/с.

Страны организации намерены повышать добычу нефти на 0,4 млн б/с в месяц «до тех пор, пока не вернут на рынок 5,8 млн б/с». Этой цели планируется достичь уже к сентябрю 2022 года. Впрочем, планы могут быть пересмотрены в декабре этого года. Следующее заседание стран ОПЕК+ состоится 1 сентября 2021 года.

Формальная встреча представителей стран-участниц организации прошла в достаточно сжатые сроки — итоговое коммюнике было подписано меньше чем за час переговоров. Этому дню предшествовали две недели неформальных переговоров, где ОАЭ и Саудовская Аравия заняли жесткую позицию.

О чем был спор?

В начале июля встреча министров ОПЕК+ завершилась провалом: стороны не смогли прийти к консенсусу из-за того, что ОАЭ не устраивал базовый уровень добычи, от которого отсчитываются квоты.

В Минэнерго ОАЭ заявляли, что базовая отсечка не актуальна, так как не учитывает реальные добывающие мощности страны. Саудовская Аравия выступала против того, чтобы базовую отсечку повышали в индивидуальном порядке.

Из-за разногласий по этому вопросу министры не могли решить и более насущные проблемы. Например, оставались неизвестными уровни добычи нефти с августа и до конца года. Все члены ОПЕК+ были согласны на восстановление добычи нефти на 2 млн б/с плавными темпами до конца этого года. Но разногласия по первому вопросу привели к тому, что голосование по смягчению условий соглашения оказалось невозможным.

Текущей договоренностью страны, судя по всему, остались довольны. В ОАЭ подтвердили, что поддерживают принятое решение. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи поблагодарил своего аравийского коллегу принца Абдель Азиз бен Сальмана за сотрудничество и конструктивный диалог.

«Мы всегда будем очень хорошими друзьями. И мы всегда будем работать вместе как друг с другом, так и со всеми странами — участницами соглашения», — добавил министр энергетики ОАЭ.