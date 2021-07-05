Без новой даты: что помешало договориться странам-участницам ОПЕК+

Заседание министров ОПЕК+ сорвалась в третий раз. Встречу отменили либо перенесли на неопределенный срок, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в делегациях.

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В понедельник заседание конференции должно было начаться в 16:00 мск, но начало откладывалось на фоне неформальных телефонных консультаций между министрами. Наконец, через два с лишним часа после планового времени участники встречи сообщили, что официального мероприятия не будет.

По данным источников, странам потребуется больше времени на консультации, чтобы согласовать позиции. Новая дата конференции пока не назначена.

Напомним, действующее соглашение ОПЕК+ вступило в силу в мае прошлого года. Тогда картель согласился убрать с рынка 9,7 млн баррелей нефти в сутки — и добился этого. По мере того, как глобальная экономика стала выходить из локдаунов и спрос начал восстанавливаться, ограничения на добычу осторожно ослаблялись. По состоянию на июль, участники сделки вернули на рынки порядка 4 млн б/с.

На встречах ОПЕК+ 1 и 2 июля звучали призывы к группе продолжать наращивание квот на добычу, чтобы избежать дефицита предложения нефти на фоне восстановительного экономического роста. Дефицит нефти уже подтолкнул стоимость барреля к самому высокому уровню за последние два года. Но переговоры, как известно, зашли в тупик.

Кроме того, на предыдущих заседаниях ОПЕК+ обсуждала возможность продления сделки до конца 2022 года, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В понедельник утром стала известна официальная позиция Саудовской Аравии.

«Увеличение нефтедобычи на 400 баррелей в сутки за месяц для стран-участниц сделки ОПЕК+ недостаточно для прекращения сокращений в апреле 2022 года. Продление сделки ОПЕК+ — это основа, а увеличение нефтедобычи — это часть нашего предложения», — сказал министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман (цитата по РИА «Новости»).

Но и по вопросу продления сделки не было принято окончательного решения. Основным препятствием для достижения консенсуса стала позиция Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), и картель решил возобновить переговоры в понедельник вечером 5 июля.

Эмираты ищут «справедливости»

При этом накануне заседания министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в интервью Bloomberg пояснил позицию своей страны. И здесь заслуживают внимания три основных момента.

Во-первых, Эмираты в принципе не против увеличения добычи для стран ОПЕК и партнеров картеля, начиная с августа. То есть, ОАЭ согласны на наращивание производства нефти картелем на 400 тыс. баррелей в сутки.

«ОАЭ выступают за увеличение добычи, когда этого требует рынок», — заявил аль-Мазруи в интервью Bloomberg в воскресенье.

Во-вторых, в Минэнерго ОАЭ считают, что продление срока действия соглашения, подписанного в 2020 году, должно обсуждаться отдельно. И времени для этого достаточно, учитывая, что текущее соглашение действует до апреля 2022 года. Однако Россия и Саудовская Аравия на предыдущих заседаниях ОПЕК+ в начале июля предложили увеличить добычу нефти на 2 млн б/с к концу текущего года и уже сейчас продлить действие соглашения до конца 2022 года.

«В данный момент нет необходимости в принятии решения о продлении срока действия соглашения ОПЕК+ до конца 2022 года. Сделка действует еще девять месяцев, и у нас масса времени, чтобы обсудить ее позднее», — заявил 4 июля министр энергетики ОАЭ аль-Мазруи.

В-третьих, ОАЭ требуют для себя увеличения референтной базы с 3,168 до 3,8 млн б/с. Именно это и является главным препятствием. Страна начала оспаривать лимит в 3,168 б/с еще в прошлом году, полагая, что такой объем добычи слишком мал, что негативно сказывается на ее экономическом росте.

«Это просто несправедливо и неприемлемо, учитывая, что страна может добывать больше», — отметил аль-Мазруи, говоря о референтной базе.

По оценкам международного ценового агентства Argus, ОАЭ до введения лимитов в прошлом году действительно добывало почти 3,85 млн баррелей в сутки, что существенно выше текущего базового уровня.

По словам аль-Мазруи, в ОАЭ сейчас законсервирована примерно треть добывающих мощностей, это больше, чем в других странах ОПЕК+.

«Мы не угрожаем выйти из ОПЕК...»

По словам министра, его страна продолжит «жертвовать своей добычей до конца действия текущего соглашения», то есть до апреля следующего года.

«Это наше обязательство. Однако, говоря о будущем, у нас есть право обсуждать, и мы требуем дать время на обсуждение и представить наши требования на рассмотрение альянса», — пояснил аль-Мазруи.

Он дипломатично намекнул, что проблема стоит настолько остро, что дело может дойти до разрыва ОАЭ с ОПЕК.

«Мы не угрожаем выйти из ОПЕК и готовы придерживаться изначально согласованной сделки, по крайней мере, до истечения срока ее действия в апреле. Мы уверены, что необходимо работать вместе многие годы, а не только до конца 2022 года», — заключил аль-Мазруи.

Агентство Argus назвало текущую ситуацию с принятием решения ОПЕК+ самым «серьезным кризисом» внутри нефтяного картеля с тех пор, как он заключил свое соглашение о сокращении добычи в мае прошлого года — в разгар первой волны пандемии COVID-19.

«В связи с ростом очередной напряженности в отношениях между ОАЭ и Саудовской Аравией уже не в первый раз были подняты вопросы о том, может ли это подтолкнуть Абу-Даби к выходу из ОПЕК. Но источники не рассматривают это как вероятный сценарий», — выразили мнение эксперты Argus в беседе с «Газетой.Ru».

Смысл продления сделки ОПЕК+ для России состоит не в том, чтобы обеспечить дальнейший рост нефтяных котировок и пополнить госбюджет нефтедолларами, отмечает ведущий экономист инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Речь идет, скорее, о предотвращении обвала. Если сделка завершится к концу этого года, то в начале 2022 года на рынок дополнительно придёт примерно 4 млн б/с и дефицит на нефтяном рынке сменится профицитом. Это может придавить цены на нефть ниже $50 за баррель, что довольно критично для российского бюджета», — заявил Суверов «Газете.Ru».

Не дать американцам заработать

«На текущий момент размер дефицита нефти на глобальных рынках оценивается более чем в 2 млн б/с, а к концу года он может превысить 4-5 млн б/c. Если ОПЕК+ в этой ситуации не будет ничего делать, то цены на нефть к концу 2021 года могут превысить $100 за баррель марки Brent», — утверждает старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Для стран-экспортеров высокая стоимость барреля — это выгодно, но и минусы очевидны.

«Россия, например, в прошлом году получила от действия соглашения ОПЕК+ дополнительных $35-37 млрд (2,5-2,7 трлн рублей), в 2021 году, если благоприятная конъюнктура нефтяного рынка сохранится, а добыча будет наращиваться, получит около $40-45 млрд (2,9-3,2 трлн рублей)», — пояснил Розман «Газете.Ru».

А негатив состоит в том, что дорожающая нефть является катализатором инфляции. Высокая стоимость барреля имеет проекцию на рост товаров и услуг во всем мире, включая Россию, отмечает эксперт.

«Но если нефть зафиксируется на новых уровнях и дальше стоимость барреля будет стабильна, то через 6-12 месяцев, проинфляционное влияние нефти уйдет, потому что главное здесь не абсолютная цена, а ее динамика», — поясняет Розман.

По этой причине России, как стране-экспортеру, нет смысла бороться с повышенной инфляцией за счет наращивания добычи и снижения цен на нефть, уверен он.

«Важнее обеспечить ценовую стабильность и для этого как раз нужно постоянно действующее соглашение ОПЕК+, поддерживающее умеренный дефицит предложения на нефтяном рынке», — резюмировал эксперт.

Участники сделки ОПЕК+ все равно в итоге договорятся, считает преподаватель кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Дамир Кудряков.

«Альянсу необходимо поддерживать уровень цен в диапазоне, позволяющим, с одной стороны, пополнять бюджеты своих стран, а с другой — не допускать повышения экономической эффективности добычи на сланцевых месторождениях в США», — говорит Кудряков «Газете.Ru».