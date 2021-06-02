«Даже зеленый канцлер «Поток» не остановит»: в России ответили немецким экологам

Экологи DUH утверждают, что уже после выдачи действующего разрешения на строительство «Северного потока — 2» появились новые факты о влиянии выбросов метана на климат («выбросы метана в 87 раз опаснее выбросов углекислого газа»), а потому есть основания считать проведенную экологическую экспертизу проекта неактуальной и приостановить строительство газопровода до проведения новой проверки о его влиянии на окружающую среду.

«Очевидно, что дальнейшее строительство должно быть остановлено: трубопровод будет ежегодно приводить к выбросам 100 млн тонн CO2, что сделает его крупнейшим проектом с ископаемым топливом в Европе. Исключительно опасные для климата выбросы метана при добыче, переработке и транспортировке газа здесь даже не учитываются»,

— сказал глава DUH Саша Мюллер-Краеннер.

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В ответ на требование немецких экологов приостановить СП-2 первый зампред комитета Госдумы по экологии Николай Валуев заявил в беседе с «Газетой.Ru», что климат не может пострадать от работы газопровода «по определению», а сам «Северный поток — 2» не мог бы получить разрешение на строительство без необходимых экологических проверок.

«Как получается, что одна из самых главных вещей, которые учитываются при строительстве подобных объектов, якобы не учтена? Бывает, что стройки проходят без согласования, но это в России, мне странно слышать, что это происходило бы в Европе», — сказал депутат.

Валуев также напомнил, что некоторые страны «всегда стараются увести некоторые геополитические необходимости под экологическую повестку».

Deutsche Umwelthilfe ранее подавала по меньшей мере пять исков в отношении «Северного потока — 2» с требованием заморозить строительство, первый из них — в марте прошлого года. Каждый раз Nord Stream 2 AG удавалось выиграть суды.

Пока у власти в Германии находится действующее правительство, немецкие экологи вряд ли смогут добиться приостановки строительства «Северного потока — 2», заявил «Газете.Ru» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового Университета Станислав Митрахович. Он отметил, что экологическая экспертиза проводилась известной и уважаемой датской консалтинговой фирмой Rambøll (она отказалась от участия в последней стадии проекта из-за санкций), а результаты проверки были утверждены немецкими властями.

«В Германии есть ряд экологических организаций, которые продолжат подавать иски и после запуска проекта. Есть независимые экологи, но есть и те, кто работает на определенных политических патронов: американцев или часть бюрократии ЕС. Но пока у власти Германии находится нынешнее правительство, страна от газопровода не откажется»,

— прокомментировал «Газете.Ru» Станислав Митрахович.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности считает, что даже в случае кардинальной смены властей в Германии по итогам осенних выборов «даже зеленый канцлер вряд ли сможет уничтожить проект», потому что придется учитывать и позицию бизнеса, и остальных политических сил. Между тем строительство «Северного потока — 2» завершается, и российские объекты газопровода с 7 июня начнут тестирование для пуска газа в Германию, сообщил журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в рамках ПМЭФ.

«Сегодня утром я встречался с Герхардом Шредером, он представляет немецкую сторону в проекте «Северный поток — 2», мы как раз обсуждали, что проект вышел на финишную прямую. Вчера была инспекция российских объектов в Кингисеппском районе, которые уже в тестовом режиме со следующей недели начнут работать для подготовки пуска газа на немецкую сторону», – цитируют Дрозденко «Невские новости».