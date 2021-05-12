Треть россиян не поедут в отпуск из-за закрытых границ

Этим летом не брать отпуск решили 31% россиян – в 2020 году на работе оставалась половина жителей страны. Результаты соцопроса, проведенного исследовательским центром сервиса «Зарплата.ру», публикует «РИА Новости».

Среди основных причин не уходить в отпуск – переполненность российских курортов и их дороговизна, так считает 31% опрошенных. Почти 20% расстроены из-за закрытых в большинстве стран мира границ для туристов. Негативно влияет на желание уходить в отпуск высокий курс доллара, непростая по-прежнему эпидемиологическая обстановка и нехватка денег.

Решившие отдыхать сограждане намерены либо путешествовать по России (таких 21%), либо отдыхать на даче или просто где-то на природе (23%). При этом 15% жителей страны хотят просто остаться дома и не ходить на работу.

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Самой желанной страной для россиян остается Италия – туда хотят поехать отдохнуть 20% жителей РФ, сообщал сервис OneTwoTrip. Каждый десятый надеется улететь в Таиланд, примерно столько же (8%) хотят отдохнуть в Испании, сообщала ранее «Газета.Ru».

Франция чуть ли не в два раза менее популярна – туда хотят поехать 5% наших сограждан. Мечтают россияне об отдыхе во Вьетнаме (3%), Индонезии (2,5%) и Португалии (2%). Менее 2% опрошенных хотели бы поехать в ФРГ, Японию, Чехию, Финляндию, Индию и КНР.

Многие (7,7%) ждут возобновления прямых авиаперелетов в Турцию. Еще 3,6% россиян хотят того же самого, но в Египет. Столько же потенциальных туристов надеются, что власти Греции увеличат квоту для отдыхающих иностранцев.

Деньги – ключевая проблема, 28% россиян в конце апреля назвали именно нехватку средств и проблемы с их накоплением главной трудностью при путешествиях. Еще 18%, по данным OneTwoTrip, затрудняются составить маршрут и выбрать места для поездки.

В марте председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян провести летний отпуск в этом году в России, передавала «Газета.Ru». По ее словам, в таком случае граждане не придется опасаться закрытия границ или отмены рейсов в другие страны. Она отметила, что не от властей зависит, смогут жители России поехать в отпуск за рубеж или нет.

«С дальнейшим улучшением ситуации с пандемией мы будем готовы открывать авиасообщение по новым направлениям, но - как известно, это двустороннее решение», — сказала Матвиенко, добавив, что речь идет о тех государствах, которые захотят принимать россиян.

Спикер также напомнила, что в настоящее время ситуация с коронавирусом в Европе и других странах развивается крайне сложно.

Сейчас в РФ действует программа туристического кэшбека. В Ростуризме рассказали, что продажа туров по России с возвратом части затрат продолжится по плану до 15 июня.

«Граждане могут продолжать покупать туры и проживание с кешбэком без ограничений в установленные сроки, то есть до 15 июня, с датой поездки до 30 июня», — сообщили в ведомстве.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления в Государственной думе рассказал, что программой туристического кешбэка на начало мая воспользовались почти один миллион россиян. По его словам, гражданам было возвращено около 4 млрд рублей. Кроме того, регионы страны получили дополнительные финансовые средства.