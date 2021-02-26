Власти выведут интеллектуальную cобственность из тени

Как стало известно «Газете.Ru», Минэкономразития подготовило «консолидированную позицию органов власти» по проблемам защиты интеллектуальной собственности (ИС). Необходимость в детализации законодательства в этой части возникла после того, как Российский союз промышленников и предпринимателей внес ряд конкретных предложений. Большинство из них не вызвало принципиальных возражений у юристов Минэкономразвития.

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По мнению руководства РСПП, сейчас в России сохранятся «низкое качество управления интеллектуальной собственностью», что сдерживает рост инвестиций в основные фонды. Эту ситуацию необходимо срочно менять.

Во-первых, необходимо освободить нематериальные активы от налога на прибыль, предложили в РСПП.

При существующей ставке налога компании избегают афишировать имеющуюся у себя интеллектуальную собственность.

Такая налоговая льгота уже действовала ранее в течение пяти лет, но была отменена. Бизнес призывает узаконить ее на постоянной основе.

Минэкономразвития согласилось с этим предложением: «Министерство неоднократно отмечало необходимость возобновления налоговой льготы по налогу на прибыль в отношении результатов интеллектуальной деятельности, выявленных по итогам инвентаризации, проведенной до 1 января 2021 г., на 5-летний период», — говорится в пояснении министерства (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).

По мнению Минэкономразвития, льгота по налогу на прибыль поможет компаниям задействовать больше технологий и увеличить свои нематериальные активы.

Пираты крадут миллиарды

Второе предложение, с которым РСПП обратилось к правительству с целью либерализации законодательства об ИС, — скорректировать действующие регламенты Центробанка.

Для того, чтобы банки могли рассматривать ИС в качестве ликвидного и коммерчески привлекательного залога.

Сегодня нематериальные активы что называется по умолчанию относят к залогам низкого качества. Это затрудняет получение кредитов, снижает приток капитала в креативные индустрии.

Как считают в РСПП, упущенные доходы в творческом сегменте российской экономики (дизайн, музыкальная и киноиндустрии, сфера разработки ПО, архитектура и другие творческие виды деятельности) огромны.

Из-за пиратства музыкальный рынок, например, теряет порядка 30 млрд рублей в год, игровой — 150 млрд руб.

В РСПП говорят, что Россия вынуждена больше потреблять чужие идеи, чем экспортировать свои как раз из-за низкой патентной активности. На миллион долларов, затраченный на исследования и разработки, приходится 0,7 патентных заявок. Отечественные изобретения патентуются преимущественно для локального рынка. Зарубежное патентование составляет лишь 17,5% от общей доли всех патентных заявок российских заявителей. Для сравнения, доля таких патентов во Франции — 62,4%, в Германии — 59,3%, в Бразилии — 27,4%.

В итоге доля инновационной российской продукции от общего объема экспорта составляет всего 3,9%. То есть, в разы ниже, чем в европейских странах (18,8% в Германии и 14,7% во Франции).

В Минэкономразвития считают возможным внести изменения в банковские инструкции при условии, что c правообладателем заключены лицензионные договоры, которые гарантируют поступление вознаграждения на протяжении действия соответствующего кредитного договора.

«За счет такого подхода обеспечивается, с одной стороны, надежность банковской системы, базирующаяся на консервативном подходе к оценке обеспечения, связанном с уже заключенными лицензионными договорами (по которым, к примеру, уже могут быть проведены платежи). При этом соответствующие объекты залога являются относительно ликвидными», — поясняют в Минэкономразвития.

«С другой стороны, обеспечивается развитие практики кредитования под залог интеллектуальной собственности, технологические компании с ликвидными интеллектуальными правами, приносящими им доход, приобретают дополнительный механизм привлечения средств», — заключают в ведомстве.

Кроме того, РСПП предлагает освободить от налога на добавленную стоимость лицензионные сделки. Тогда предпринимателям не придется в целях оптимизации налогов выдавать договоры на использование музыки в сети за договоры на использование программного обеспечения (ПО). Компании смогут без серьезных издержек покупать права у технологических стартапов, у студий и у авторов.

Черный рынок цифрового контента

В развитых странах, таких как США или страны Евросоюза реализация объектов интеллектуальной собственности как правило, не облагается НДС, уточняет генеральный директор Первого музыкального издательства Мария Опарина.

«Но в нашей стране передача одних объектов интеллектуальной собственности является объектом налогообложения для НДС, а других — не является. Например, объекты авторского права в части программ для компьютеров и баз данных не облагаются НДС, но в части литературы и искусства — облагаются», — говорит Опарина.

Следствием такого законодательства является потеря конкурентного преимущества российскими компаниями перед зарубежными, которые, при прочих равных условиях могут обеспечить автору больший размер лицензионного вознаграждения, добавляет Опарина.

Наконец, РСПП предлагает усовершенствовать систему рассмотрения споров в судах. В частности, установить подсудность споров об интеллектуальных правах арбитражной системе правосудия и применять обеспечительные меры не только к пиратскому контенту, который блокируется по запросу правообладателя, но и другим охраняемым объектам, например, товарным знакам.

В результате реализации этого предложения могут вырасти доходы легальных цифровых платформ и правообладателей, сократится рынок «черного» цифрового контента, который нередко живет за счет рекламы казино, уточняет председатель комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский.

Член экспертной группы по направлению «Интеллектуальная собственность» при правительстве Григорий Сенченя считает оправданным предложение РСПП о передаче подобных споров от судов общей юрисдикции в арбитражные суды. «Повысится качество рассмотрения таких дел. От этого выиграют обе стороны, и истцы и ответчики, если они хотят справедливого решения. Представьте себе судья общей юрисдикции сегодня рассматривает кражу или бытовое насилие, а завтра ему принимать решение по проблемам использования продуктов интеллектуальной деятельности», — говорит Сенченя.

Исполнительный директор Национальной ассоциации трансфера технологий Алексей Филимонов в целом поддерживает детализацию законодательства относительно защиты товарных знаков. В этой связи он приводит пример судебного разбирательства между одной из строительных компаний Rehau и хостинг-провайдера «М1», неправомерно использовавшего товарный знак производителя окон. Суд встал на защиту Rehau.

Вектор, заданный предложениями РСПП по поводу детализации прав на интеллектуальную собственность, вполне подходящий. Необходимо постепенно освобождать доходы с нематериальных активов от налога на прибыль, что будет способствовать развитию таких активов, отмечают эксперты. «Но предложение РСПП о снятии или хотя бы снижении налоговой нагрузки на интеллектуальную собственность вряд ли пройдет фильтр налоговой инспекции. ФНС не пропустит. Логика тут простая – ценность нематериальных активов в условиях глобальной цифровизации растет. Если такие активы становятся дороже, то почему надо, с точки зрения налоговой инспекции, убирать или снижать налог на прибыль?» — заметил член Общественного совета при Минюсте РФ адвокат Рубен Маркарьян.