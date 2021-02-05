Кража под предлогом выплаты: мошенники маскируются под ЦБ

Мошенники пытаются красть деньги россиян новым способом. Представляясь сотрудниками Банка России, они предлагают получить выплату, якобы предназначенную для поддержки граждан в период пандемии коронавируса, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что информация о выплатах, положенных гражданам России, распространяется в Facebook под видом рекламы, в сообщении используется символика ЦБ. При переходе на сайт объявления высвечивается приказ от 20 января этого года за подписью «заместителя начальника Туллина Д.В.». Поддельный документ гласит о «единоразовой выплате за счет социальной выплаты от Центрального управления Банка Российской Федерации».

Как уверяют мошенники, «социальная выплата направляется на поддержание экономического положения граждан в момент эпидемии COVID-2019». Размер материальной поддержки, которую обещают злоумышленники, составляет «1 000 – 5 000 российских рублей на каждого члена семьи» и зависит «от потребностей, которые изучаются, исходя из ваших расходов».

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Чтобы получить деньги, злоумышленники просят ввести данные карты, включая CVC-код, который необходим для списания, а не зачисления денег. В пресс-службе Банка России агентство заверили, что не выплачивают деньги гражданам.

«Данный сайт является мошенническим. Банк России проводит необходимые действия для блокировки указанного сайта», — указал регулятор.

Ранее Банк России предупреждал о другой схеме мошенничества, которая заключается в том, что злоумышленники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов.

«Телефонные мошенники стали использовать новую схему. Представляясь сотрудниками МВД или других правоохранительных органов, они сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России», — сообщалось в пресс-релизе регулятора.

В результате такой схемы злоумышленники пытаются выведать у клиентов кредитных организаций их персональные данные, а также информацию о платежных картах и совершенных по карте операциях. Эти данные мошенники используют для хищения денег со счетов граждан.

В ЦБ подчеркнули, что никогда не подают заявление в правоохранительные органы касательно каких-либо операций без согласия клиента банка.

Накануне о неизвестной ранее мошеннической схеме предупреждали в Сбербанке. На этот раз опасности подверглись начинающие инвесторы. Мошенники стали обзванивать потенциальных жертв, представляясь инвестиционными консультантами Мосбиржи, и предлагать купить акции, которые дают высокую доходность.

«Часто обзванивают именно начинающих инвесторов — многие из них пытаются зарабатывать на минутных колебаниях на рынке, и потому их проще убедить», — предупредили в Сбербанке.

Также правонарушители предлагают открыть счет через «безопасную» ссылку. Платежное окно при этом очень похоже на форму настоящего банка или брокера, и разницу заметить довольно непросто.

В Сбербанке напомнили, что сотрудники Мосбиржи никогда не обзванивают инвесторов и не дают им какие-либо советы. Также Мосбиржа не продает ценные бумаги физлицам и взаимодействует с частными инвесторами только через посредников — к примеру, через банки или брокерские компании.

Новую схему мошенничества недавно выявила и «Лаборатория Касперского», предупредила старший контент-аналитик компании Татьяна Щербакова. По ней злоумышленники под видом логистических компаний рассылают людям на почту фишинговые письма, где просят доплатить небольшую сумму из-за якобы непредвиденных расходов. Далее на фишинговой странице они требуют ввести данные банковской карты, что может привести к списанию крупной суммы денег. Уточняется, что в качестве приманки мошенники используют имена известных логистических сервисов.