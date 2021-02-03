Индексы FTSE4Good: «Роснефть» остаётся участником

В самом конце прошлого года рейтинг «Роснефти» FTSE Russell был повышен до 3,9 баллов по пятибалльной шкале, а по своим показателям компания опережает 84% участников рейтинга международной нефтегазовой отрасли Индекса отраслевой классификации (ICB supersector).

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Собственно индексы FTSE4Good Emerging Indexes появились ещё в 2016 году и включают 545 компаний — из них 23 российских — с суммарной капитализацией свыше 3 трлн долл. из более чем двух десятков развивающихся стран.

В 2020 году «Роснефть» значительно улучшила позиции в рейтинге FTSE Russell в категории «Социальная сфера», которая учитывает показатели в области прав человека, поддержки коренных малочисленных народов, условий труда, промышленной безопасности и охраны здоровья.

«Роснефть» и устойчивое развитие

Как известно, «Роснефть» — один из первых российских членов Глобального договора ООН, самой широкой инициативы в области устойчивого развития, а в 2018 году НК первой подтвердила стратегическую приверженность целям ООН в области устойчивого развития, в том числе борьбе с изменениями климата.

Как известно, подход к вопросам ESG (Environmental, Social and Governance) закреплен действующими корпоративными программами «Роснефти», которая стала первой компанией в отрасли, интегрировавшей 17 целей ООН в области устойчивого развития в свою бизнес-стратегию.

Усилия «Роснефти» в этой сфере уже получили высокую оценку ведущих международных агентств.

В частности, именно «Роснефть» признана лучшей российской нефтегазовой компанией в ряде признанных международных ESG рейтингов - Refinitiv, Bloomberg, глобальном корпоративном рейтинге в области прав человека CHRB.

Российская НК также входит в число ведущих компаний в международных рейтингах CDP в категориях «климат» и «водные ресурсы».

Накануне в ходе телеконференции гендиректор компании BP Бернард Луни заявил, что в ближайшие несколько дней с «Роснефтью» будет подписано соглашение о низкоуглеродном стратегическом сотрудничестве. Он также подтвердил успехи «Роснефти», связанные со снижением интенсивности выбросов парниковых газов.

В целом же концепция ESG сейчас является основополагающей для большинства инвесторов, как грибы после дождя растут фонды ESG, да и крупнейшие мировые управляющие компании такие как BlackRock, также в своих инвестициях опираются на принцип ESG, говорит инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Компаниям присваиваются рейтинги ESG, а наиболее продвинутые получают премию к капитализации», — поделился он своими наблюдениями.

Комплексный план по менеджменту СО2

Как хорошо известно, «Роснефть» — первая российская компания, подготовившая комплексный План по углеродному менеджменту до 2035 года с четкими целевыми показателями по сокращению выбросов парниковых газов.

Он был представлен и рассмотрен Советом директоров компании в декабре 2020 года.

Документ предусматривает достижение таких целей, как: предотвращение выбросов парниковых газов в объеме до 20 млн тонн СО2-эквивалента, сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25%, нулевое рутинное сжигание попутного газа.

«Будучи одним из лидеров мировой энергетики, располагая обширной и эффективной ресурсной базой и занимая стратегическое положение на мировом рынке углеводородов, компания ставит цель к 2035 году снизить выбросы парниковых газов и производить больше энергии с меньшим воздействием на климат и окружающую среду», — заявил тогда глава НК Игорь Сечин.

«Роснефть» также обещает продолжить реализацию программы энергосбережения и утилизации попутного нефтяного газа, ставя своей целью достижение нулевого рутинного сжигания ПНГ.

При этом НК планирует увеличить долю газа в общем портфеле компании до более чем 25%.

Высокий потенциал использования подземных хранилищ и собственных выработанных месторождений «Роснефти» для проектов улавливания и хранения CO2 - CCUS (carbon capture, utilization and storage,) позволит компании использовать существующую инфраструктуру для улавливания, а также реализовывать меры по всей цепочке CCUS, включая химическую нейтрализацию, транспортировку и хранение углерода.

Снижение выбросов метана

Ещё одно ключевое направление — снижение выбросов метана, газа с многократно более высоким потенциалом воздействия на климат, чем CO2.

Ещё в 2019 году «Роснефть» присоединилась к инициативе ведущих международных нефтегазовых компаний и подписала «Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа» и с того момента реализует комплексную программу усовершенствования производственных процессов и инициатив по сокращению выбросов метана.

Расширение этой программы, а также внедрение инновационных технологий: беспилотных летательных аппаратов, лазерных и тепловизионных приборов сканирования, ультразвуковых детекторов – будут способствовать снижению интенсивности выбросов метана до менее 0,25%.

«Роснефть» обещает не ограничивается целями на 2035 год и продолжит поиск дополнительных возможностей по достижению чистой углеродной нейтральности в перспективе до 2050 года.