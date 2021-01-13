Датская компания отказалась от «Северного потока — 2» из-за санкций США

Угроза санкций со стороны США стала причиной выхода консалтинговой фирмы Rambøll из проекта строительства «Северного потока — 2». Об этом сообщает датская газета Politiken.

«Компания <…> стала жертвой конфликта из-за дорогостоящего газопровода «Северный поток — 2», идущего из России в Германию, стоимостью более 70 миллиардов датских крон», — говорится в материале.

Директор по коммуникациям Rambøll Мартин Пейк «с сожалением отказался это комментировать в принципе», равно как и компания-оператор газопровода Nord Stream 2.

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Rambøll — ведущая датская компания в сфере консалтинга и инженерного дела, созданная в 1945 году. В ее структурах работают более 16,5 тыс. сотрудников. Фирма занята проектами в сфере строительства, инфраструктуры, экологии, энергетики и менеджмента.

При этом стоит добавить, что Датское энергетическое агентство ранее подтвердило, что получило расписание дальнейшего строительства СП-2. Работы должны возобновиться 15 января. Тогда же Госдеп США предупредил ряд компаний из Европы, связанных со строительством газопровода, что они находятся под риском санкций.

В конце текущей недели внешнеполитическое ведомство Вашингтона также обнародует доклад по компаниям, которые, согласно мнению ведомства, помогают со строительством газопровода.

Защита СП-2 от ограничительных мер Вашингтона активно обсуждается в ФРГ. 7 января глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст призвал Евросоюз согласовать меры для защиты газопровода.

«Германии и ЕС по-прежнему необходимо согласовать меры, с помощью которых они могут защитить себя в будущем от государств, которые пытаются отстоять свои экономические интересы с помощью санкций, противоречащих международному праву», — заявил Эрнст.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее говорил РБК, что проект газопровода «Северный поток — 2» будет реализован с поддержкой европейских государств и компаний. По его словам, «санкционная дубинка» США всегда ратует за то, чтобы была конкуренция, но использует при этом нерыночные инструменты.

Президент РФ Владимир Путин пообещал в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

В декабре 2020 года Палата представителей и Сенат американского Конгресса согласовали и внесли в проект оборонного бюджета США на грядущий год поправки, согласно которым санкции против газопровода «Северный поток — 2» будут ужесточены.

Рестрикции будут обращены на страховые фирмы и компании в сфере сертификации, без которых невозможно получить разрешение на строительство в ЕС. Под натиском американских властей оказались также компании, занятые в области модернизации судов и инфраструктуры проекта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции недобросовестной конкуренцией.

Страны ЕС в основном поддерживают СП-2. Против проекта, кроме заинтересованных в европейском рынке газа Штатов, выступают Эстония, Латвия и Литва, а также Польша и Украина.