На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области опрокинулся автобус с пассажирами

ГАИ: под Первоуральском пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся
true
true
true
close
Telegram-канал Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области на трассе Первоуральск – Кузино пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, водитель автобуса ПАЗ в ходе движения превысил скорость, не учел состояние дорожного покрытия и допустил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате аварии одной пассажирке потребовалась медицинская помощь. Всего в момент ДТП в салоне находились семь пассажиров. Сотрудники инспекции установили, что водителем автобуса является мужчина, имеющий один год стажа вождения по категории D. Специалисты установили, что он был трезв.

На месте инцидента проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Госавтоинспекции призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения, особенно при управлении пассажирским транспортом.

До этого в Москве у водителя автобуса случился приступ эпилепсии, и он спровоцировал массовую аварию. На кадрах с места ДТП видно, что на проезжей части стоит автобус и еще два автомобиля, которые стали участниками происшествия.

Ранее стало известно, как россияне спасли пострадавшую в ДТП в Таиланде туристку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами