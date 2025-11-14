В Свердловской области опрокинулся автобус с пассажирами

ГАИ: под Первоуральском пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся

В Свердловской области на трассе Первоуральск – Кузино пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, водитель автобуса ПАЗ в ходе движения превысил скорость, не учел состояние дорожного покрытия и допустил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате аварии одной пассажирке потребовалась медицинская помощь. Всего в момент ДТП в салоне находились семь пассажиров. Сотрудники инспекции установили, что водителем автобуса является мужчина, имеющий один год стажа вождения по категории D. Специалисты установили, что он был трезв.

На месте инцидента проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Госавтоинспекции призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения, особенно при управлении пассажирским транспортом.

До этого в Москве у водителя автобуса случился приступ эпилепсии, и он спровоцировал массовую аварию. На кадрах с места ДТП видно, что на проезжей части стоит автобус и еще два автомобиля, которые стали участниками происшествия.

