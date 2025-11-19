«Сгорели заживо»: в Краснодаре авто с ребенком вспыхнуло в ДТП, и это попало на видео

В Краснодаре на видео сняли, как люди сгорели заживо в момент ДТП

В Краснодаре автомобили с людьми вспыхнули после столкновения. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«После столкновения машины мгновенно охватило пламя. Владелец «бэхи», водитель «джетты» и ее ребенок сгорели заживо», — рассказали очевидцы.

Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль сталкивается с встречной машиной, после чего отлетает и загорается.

Инцидент произошел на Ростовском шоссе в центре города. Местные жители запечатлели последствия. На кадрах видно, как автомобили горят на проезжей части, при этом пламя охватило машины полностью. По словам автора видео, в результате ДТП образовался автомобильный затор, при этом машины продолжают взрываться, а люди кричат.

Кроме того, в Санкт-Петербурге патрульный автомобиль врезался в легковую машину. ДТП произошло около метро «Адмиралтейская». На кадрах видно, что патрульная машина получила повреждения.

Ранее в Архангельской области на видео сняли, как машины с людьми разлетелись в серьезном ДТП.