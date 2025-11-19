«Продолжают взрываться»: в Краснодаре легковушки вспыхнули после ДТП и попали на видео

Mash: в Краснодаре на видео сняли легковушки, которые вспыхнули после аварии

В Краснодаре легковые автомобили вспыхнули после столкновения. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

«Легковушки столкнулись на Ростовском шоссе в центре Краснодара. Обе машины загорелись после ДТП», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия. На кадрах видно, как автомобили горят на проезжей части, при этом пламя охватило машины полностью. По словам автора видео, в результате ДТП образовался автомобильный затор, при этом машины продолжают взрываться, а люди кричат. О пострадавших в ТДТП не сообщается.

До этого в Санкт-Петербурге патрульный автомобиль врезался в легковую машину. ДТП произошло около метро «Адмиралтейская». На кадрах видно, что патрульная машина получила повреждения: у транспорта разбит капот и смят бампер, кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Архангельской области на видео сняли, как машины с людьми разлетелись в серьезном ДТП.