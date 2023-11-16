Renault выпустит новый хетчбэк в ретростиле

Компания Renault показала концептуальную модель автомобиля, который является предвестником модели Twingo четвертого поколения. Серийная версия появится в 2026 году. Об этом сообщает motor1.com.

Отмечается, что в основе нового Twingo лежит платформа AmpR Small, на которой будет базироваться и другой электрический хетчбэк Renault — возрожденный Renault 5, продажи которого начнутся в 2024 году. Новый Twingo будет внешне напоминать классическую модель первого поколения, которая продавалась в Европе с 1992 по 2007 год.

Также известно, что автомобиль будет экономно расходовать энергию: 10 кВт.ч на 100 км. Никаких других технических подробностей об электрокаре компания пока не приводит. На европейском рынке новый Renault Twingo будет стоить около 20 тыс. евро (2 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что на заводе «Моторинвест» в Липецкой области началось производство кроссовера Evolute i-Sky. Цена на модель начинается от 4 млн рублей с учетом действия государственной поддержки. Автомобиль оснащается электродвигателем мощностью 204 л.с. с жидкостным охлаждением. Максимальный запас хода заявлен на уровне 511 км, максимальная скорость — 180 км/ч. Также к машине можно подключать бытовые электроприборы.

Ранее сообщалось, что GAC вывел на китайский рынок кроссовер Aion Hyper HT с дверями «крыло чайки».