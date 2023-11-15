В Китае начались продажи автомобиля с необычными дверями

Китайский концерн GAC начал продажи в КНР нового электрического кроссовера Aion Hyper HT. Об этом сообщает carnewschina.com. Стартовая цена — 213,9 тыс. юаней (2,7 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина автомобиля составляет 4935 мм, а колесная база — 2935 мм. Главная особенность машины — подъемные задние двери типа «крыло чайки», которые открываются вместе с секциями крыши. В салоне минимум физических кнопок, управление всеми функциями реализовано через 14,6-дюймовый центральный сенсорный экран. Автомобиль оборудован аудиосистемой Dolby Atmos с 23 динамиками и тремя датчиками LiDAR.

Базовая версия GAC Aion Hyper HT оснащается электромотором мощностью 245 л.с. (355 Нм), а дорогие модификации — силовой установкой, которая развивает 340 л.с. (430 Нм) и позволяет разгоняться до «сотни» за 5,8 с. Все модификации имеют одинаковую максимальную скорость 183 км/ч. Тяга передается на задние колеса.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель HiPhi представил гиперкар A. Отличительными чертами машины стали задние двери, открывающиеся против хода, а также большое антикрыло, разделенное на две части, и видеокамеры вместо зеркал заднего вида. Многие детали для HiPhi A выполнены на 3D-принтере.

Продажи HiPhi A в Китае начнутся в 2025 году. Позже автомобиль появится на других рынках. Стоимость автомобиля неизвестна.

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