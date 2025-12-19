Предложение сделать Сафонова заслуженным мастером спорта назвали глупым

Советский биатлонист Александр Тихонов назвал глупой идею сделать вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова заслуженным мастером спорта после четырех отбитых пенальти в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго», передает Sport24.

«Предложение дать Сафонову звание заслуженного мастера спорта — глупое. Он же за рубежом играет. Сафонов играет во Франции, получает бешеные деньги. Пусть его французы орденом какого-нибудь легиона наградят. Им же в голову этого не пришло», — сказал Тихонов.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Сразу после финального свистка футболисты парижской команды бросились к Сафонову и стали качать его на руках.

Сафонов — первый вратарь в истории футбола, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире Международной федерации футбола (ФИФА).

В следующем матче «ПСЖ» сыграет с «Венде Фонтене» в Кубке Франции. Встреча состоится 20 декабря. Команды выйдут на поле в 23.00 по московскому времени.

Ранее тренер сборной России назвал верным решение Сафонова остаться в «ПСЖ».