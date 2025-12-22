На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы причины потери ориентации после пробуждения

Metro: алкоголь и стресс повышают риск дезориентации после пробуждения
Shutterstock

Алкоголь, болезнь, тревога, стресс и незнакомая обстановка повышают риск дезориентации в пространстве и головокружения после пробуждения. Об этом изданию Metro рассказала клинический психолог Лондонского центра сна Зои Готтс.

По словам специалиста, легкая дезориентация после сна в большинстве случаев не представляет опасности и связана с так называемой инерцией сна — переходным состоянием между сном и полным бодрствованием. В этот период мозгу требуется время, чтобы «переключиться»: память, ощущение контекста и пространственное восприятие восстанавливаются не сразу. Это особенно характерно после глубоких стадий сна или ярких сновидений.

Вероятность пробуждения в замешательстве возрастает при плохом или фрагментарном (прерывистом) сне, высоком уровне стресса и тревожности, употреблении алкоголя, во время болезни, а также при резком пробуждении, например по сигналу будильника. Дополнительным фактором риска является сон в незнакомой обстановке — вдали от дома, где мозг не получает привычных ориентиров, помогающих быстро восстановить ощущение реальности.

Готтс отметила, что поводов для беспокойства обычно нет, однако если эпизоды дезориентации становятся частыми, затяжными или сопровождаются другими симптомами — например, нарушениями памяти или спутанностью сознания в течение дня, — стоит обратиться к врачу для консультации.

Ранее врач назвала две самые полезные позы для сна.

